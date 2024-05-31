Австралия передаст Украине $20 миллионов вместо угля

Австралия передаст $20 млн на укрепление энергосистемы Украины, вместо угля, который раньше запрашивал Киев. Об этом сообщает ABC.

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Средства будут переданы в «Фонд энергетической поддержки Украины», которым руководят Украина и Европейская Комиссия.

С декабря прошлого года Украина подала два отдельных запроса на уголь из Австралии, и федеральное правительство выразило нежелание их удовлетворить. Это несмотря на то, что Австралия поставляла Украине уголь в начале большой войны.

Но теперь правительство Австралии предоставит поддержку в размере $31 млн.

$20 млн для энергетического фонда

$11 млн дополнительной гуманитарной помощи.

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что посылать средства, а не уголь, дешевле и проще.

«Если вы доставляете уголь из Австралии, у вас есть расходы на доставку и страхование», — сказала она.

Гуманитарная помощь

Гуманитарная помощь в размере $11 млн будет направлена в основном на Управление ООН по координации гуманитарных вопросов, которое сосредоточено на таких основных потребностях, как еда, вода и убежище.

Часть финансирования также будет направлена на поддержку людей с инвалидностью через Партнерство ООН по правам людей с инвалидностью.

Напомним

«Минфин» писал, что Австралия выделяет Украине четвертый пакет военной помощи на $100 млн.