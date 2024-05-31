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31 мая 2024, 8:42 Читати українською

Выключать электроэнергию сегодня не будут, однако вскоре ситуация снова ухудшится — Укрэнерго

Сегодня, 31 мая, в Украине не планируется внедрять графики отключений электроэнергии для населения и промышленности. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Сегодня, 31 мая, в Украине не планируется внедрять графики отключений электроэнергии для населения и промышленности.
Фото: pixabay.com

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В случае изменения ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения потребления в компании сообщат дополнительно.

Вскоре ситуация усугубится

Отсутствие почасовых отключений электроэнергии в последние дни мая — это временное улучшение, вызванное выходом из ремонта двух энергоблоков атомных электростанций. Об этом в комментарии «Украинской правде» рассказал председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

По его словам, уже вскоре ситуация снова ухудшится.

«Согласно графику, уже в ближайшие дни в ремонт снова выйдут определенные блоки на атомных электростанциях. И эта ситуация, которую мы имеем в последние дни, когда нам хватает электроэнергии и удается избегать отключений, она, к сожалению, изменится снова», — отметил Кудрицкий.

Напомним

«Минфин» писал, что Кабинет министров во время заседания 24 мая утвердил постановление, обязывающее облэнерго обеспечить равномерную и справедливую очередность отключений электроэнергии для потребителей.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
31 мая 2024, 11:52
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В Україні зросте тариф на електроенергію. Напередодні Кабінет міністрів рішення не ухвалив.
Ймовірно, це станеться сьогодні, 31 травня. Наразі тривають розрахунки.
Про це заявила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук.
«Що стосується цифр, цін, змін — все ще в процесі. Підрахунки ще тривають. Після рішення уряду можна буде коментувати», — наголосила вона.
За інформацією ЗМІ, в Україні буде два тарифи на світло: 2,64 грн за споживання до 100 кВт-година (не зміниться) і 4,8 грн за все, що понад 100 кВт-година.
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