Выключать электроэнергию сегодня не будут, однако вскоре ситуация снова ухудшится — Укрэнерго

Сегодня, 31 мая, в Украине не планируется внедрять графики отключений электроэнергии для населения и промышленности. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В случае изменения ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения потребления в компании сообщат дополнительно.

Вскоре ситуация усугубится

Отсутствие почасовых отключений электроэнергии в последние дни мая — это временное улучшение, вызванное выходом из ремонта двух энергоблоков атомных электростанций. Об этом в комментарии «Украинской правде» рассказал председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

По его словам, уже вскоре ситуация снова ухудшится.

«Согласно графику, уже в ближайшие дни в ремонт снова выйдут определенные блоки на атомных электростанциях. И эта ситуация, которую мы имеем в последние дни, когда нам хватает электроэнергии и удается избегать отключений, она, к сожалению, изменится снова», — отметил Кудрицкий.

Напомним

«Минфин» писал, что Кабинет министров во время заседания 24 мая утвердил постановление, обязывающее облэнерго обеспечить равномерную и справедливую очередность отключений электроэнергии для потребителей.