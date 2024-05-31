Сегодня, 31 мая, в Украине не планируется внедрять графики отключений электроэнергии для населения и промышленности. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.
Выключать электроэнергию сегодня не будут, однако вскоре ситуация снова ухудшится — Укрэнерго
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В случае изменения ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения потребления в компании сообщат дополнительно.
Вскоре ситуация усугубится
Отсутствие почасовых отключений электроэнергии в последние дни мая — это временное улучшение, вызванное выходом из ремонта двух энергоблоков атомных электростанций. Об этом в комментарии «Украинской правде» рассказал председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.
По его словам, уже вскоре ситуация снова ухудшится.
«Согласно графику, уже в ближайшие дни в ремонт снова выйдут определенные блоки на атомных электростанциях. И эта ситуация, которую мы имеем в последние дни, когда нам хватает электроэнергии и удается избегать отключений, она, к сожалению, изменится снова», — отметил Кудрицкий.
Напомним
«Минфин» писал, что Кабинет министров во время заседания 24 мая утвердил постановление, обязывающее облэнерго обеспечить равномерную и справедливую очередность отключений электроэнергии для потребителей.
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Ймовірно, це станеться сьогодні, 31 травня. Наразі тривають розрахунки.
Про це заявила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук.
«Що стосується цифр, цін, змін — все ще в процесі. Підрахунки ще тривають. Після рішення уряду можна буде коментувати», — наголосила вона.
За інформацією ЗМІ, в Україні буде два тарифи на світло: 2,64 грн за споживання до 100 кВт-година (не зміниться) і 4,8 грн за все, що понад 100 кВт-година.