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31 мая 2024, 10:01 Читати українською

В Киеве обломки ракет разрушили трансформаторную подстанцию

Сегодня утром обломки ракет повредили электросети и разрушили трансформаторную подстанцию в Голосеевском районе столицы. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Сегодня утром обломки ракет повредили электросети и разрушили трансформаторную подстанцию в Голосеевском районе столицы.
Фото: КМВА

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Отмечается, что в 8:10 энергетикам удалось заживить большинство домов по резервным источникам.

В настоящее время без света остается около 10 частных домов и одно коммерческое помещение. В компании обещают вернуть электричество к концу дня.

Отключений света сегодня не будет

Сегодня, 31 мая, в Украине не планируется внедрять графики отключений электроэнергии для населения и промышленности. Однако глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий рассказал, что вскоре ситуация в энергетике снова ухудшится.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
31 мая 2024, 11:41
#
Всі критики росту цін чомусь обходять цю тему повз
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