Сегодня утром обломки ракет повредили электросети и разрушили трансформаторную подстанцию в Голосеевском районе столицы. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
В Киеве обломки ракет разрушили трансформаторную подстанцию
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Отмечается, что в 8:10 энергетикам удалось заживить большинство домов по резервным источникам.
В настоящее время без света остается около 10 частных домов и одно коммерческое помещение. В компании обещают вернуть электричество к концу дня.
Отключений света сегодня не будет
Сегодня, 31 мая, в Украине не планируется внедрять графики отключений электроэнергии для населения и промышленности. Однако глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий рассказал, что вскоре ситуация в энергетике снова ухудшится.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии - 1