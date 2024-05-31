В Киеве обломки ракет разрушили трансформаторную подстанцию

Сегодня утром обломки ракет повредили электросети и разрушили трансформаторную подстанцию в Голосеевском районе столицы. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

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Отмечается, что в 8:10 энергетикам удалось заживить большинство домов по резервным источникам.

В настоящее время без света остается около 10 частных домов и одно коммерческое помещение. В компании обещают вернуть электричество к концу дня.

Отключений света сегодня не будет

Сегодня, 31 мая, в Украине не планируется внедрять графики отключений электроэнергии для населения и промышленности. Однако глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий рассказал, что вскоре ситуация в энергетике снова ухудшится.