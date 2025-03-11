Рынок США уже потерял $4 трлн: продолжится ли падение

Тарифы, введенные президентом Дональдом Трампом, напугали инвесторов, поскольку они опасаются экономического спада. Это привело к распродаже на фондовом рынке, который «сжег» $4 трлн, по сравнению с пиком S&P 500 в прошлом месяце. Что может ожидать рынки дальше, пишет Reuters. «Минфин» публикует перевод ключевых тезисов.

Рынки не выдержали Трампа

Шквал новой политики Трампа усугубил неопределенность для компаний, потребителей и инвесторов. «Мы отчетливо увидели значительное изменение настроений. Многое из того, что работало, сейчас не работает», — говорит старший инвестиционный стратег Wealth Enhancement Аяко Йосиока.

В понедельник распродажа фондового рынка усилилась. Эталонный индекс S&P 500 упал на 2,7%, что стало самым большим дневным падением за год. Nasdaq Composite упал на 4%, а это самое большое однодневное падение с сентября 2022 года.

При этом S&P 500 в понедельник снизился на 8,6% от своего рекордного максимума 19 февраля, потеряв с тех пор рыночную капитализацию более чем на $4 трлн, и приблизившись к падению на 10%, что означало бы коррекцию для индекса. Технологический индекс Nasdaq завершил четверг падением более чем на 10% от декабрьского максимума.

На выходных Трамп отказался прогнозировать, могут ли США столкнуться с рецессией, в то время как инвесторы озабочены влиянием его торговой политики.

«Неопределенность, созданная тарифными войнами относительно Канады, Мексики и Европы, заставляет советы директоров и руководителей пересматривать дальнейшие действия», — сказал генеральный директор Lazard Питер Орзаг.

«Люди могут понять продолжающуюся напряженность в отношениях с Китаем, но отношения с Канадой, Мексикой и Европой вызывают замешательство. Если это не будет решено в течение следующего месяца, то может нанести реальный ущерб экономическим перспективам США», — считает Орзаг.

В 2023 и 2024 годах индекс S&P 500 вырос более чем на 20%, главным образом благодаря техногигантам, таким как Nvidia и Tesla, которые в 2025 году испытывали трудности, влечя за собой основные индексы. В понедельник технологический сектор S&P 500 упал на 4,3%, в то время как Apple и Nvidia упали примерно на 5%. Tesla упала на 15%, потеряв около $125 млрд капитализации.

Delta Air Lines в понедельник сократила оценку прибыли за первый квартал в два раза, в результате чего ее акции упали на 14% на вторичном рынке. Исполнительный директор компании Эд Бастиан возложил вину на экономическую нестабильность США.

«Администрация Трампа, похоже, следует идее, что они полностью согласны с падением рынка, и потенциально они полностью согласны с рецессией, чтобы достичь своих более широких целей. Я думаю, что это большой тревожный звонок для Уолл-стрит», — говорит инвестиционный стратег Baird Росс Мэйфилд.

S&P 500 потерял весь прирост, зафиксированный после победы Трампа 5 ноября, и с этого момента упал почти на 3%. Сначала инвесторы выражали оптимизм по программе Трампа о росте экономики, включая снижение налогов и дерегуляцию, которые должны были пойти на пользу акциям, но неопределенность в части тарифов и других изменений, включая сокращение федеральных работников, ослабила настроения.

«Каждый раз, когда у вас происходят структурные изменения, у вас будет неопределенность и трение. Понятно, что люди начинают немного переживать, и начинают фиксировать прибыль», — отмечает главный рыночный стратег JonesTrading Майкл О'Рурк.

Оценка акций все еще высокая

Даже учитывая недавние распродажи, оценки фондового рынка остаются значительно выше исторических средних. Согласно данным LSEG Datastream, в S&P 500 по состоянию на пятницу прогнозируемый показатель P/E несколько превышал 21, сравнивая с его долгосрочным средним 15,8.

«Многие уже некоторое время озабочены повышенной оценкой американских акций и ищут катализатор для коррекции рынка. Сочетание беспокойства по поводу торговой войны, геополитической напряженности и неопределенных экономических перспектив может стать таким катализатором», — сказал инвестиционный аналитик AJ Bell Дэн Коутсворт.

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Если оценка акций будет происходить по схожему сценарию, как во время торговой войны Трампа между США и Китаем в 2018—2019 годах, то индекс S&P 500 может снизиться до 5 300 пунктов, то есть еще на 5,5% от нынешних уровней, считают аналитики Deutsche Bank.