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11 марта 2025, 12:30 Читати українською

Рынок США уже потерял $4 трлн: продолжится ли падение

Тарифы, введенные президентом Дональдом Трампом, напугали инвесторов, поскольку они опасаются экономического спада. Это привело к распродаже на фондовом рынке, который «сжег» $4 трлн, по сравнению с пиком S&P 500 в прошлом месяце. Что может ожидать рынки дальше, пишет Reuters. «Минфин» публикует перевод ключевых тезисов.

Тарифы, введенные президентом Дональдом Трампом, напугали инвесторов, поскольку они опасаются экономического спада.

Рынки не выдержали Трампа

Шквал новой политики Трампа усугубил неопределенность для компаний, потребителей и инвесторов. «Мы отчетливо увидели значительное изменение настроений. Многое из того, что работало, сейчас не работает», — говорит старший инвестиционный стратег Wealth Enhancement Аяко Йосиока.

В понедельник распродажа фондового рынка усилилась. Эталонный индекс S&P 500 упал на 2,7%, что стало самым большим дневным падением за год. Nasdaq Composite упал на 4%, а это самое большое однодневное падение с сентября 2022 года.

При этом S&P 500 в понедельник снизился на 8,6% от своего рекордного максимума 19 февраля, потеряв с тех пор рыночную капитализацию более чем на $4 трлн, и приблизившись к падению на 10%, что означало бы коррекцию для индекса. Технологический индекс Nasdaq завершил четверг падением более чем на 10% от декабрьского максимума.

На выходных Трамп отказался прогнозировать, могут ли США столкнуться с рецессией, в то время как инвесторы озабочены влиянием его торговой политики.

«Неопределенность, созданная тарифными войнами относительно Канады, Мексики и Европы, заставляет советы директоров и руководителей пересматривать дальнейшие действия», — сказал генеральный директор Lazard Питер Орзаг.

«Люди могут понять продолжающуюся напряженность в отношениях с Китаем, но отношения с Канадой, Мексикой и Европой вызывают замешательство. Если это не будет решено в течение следующего месяца, то может нанести реальный ущерб экономическим перспективам США», — считает Орзаг.

В 2023 и 2024 годах индекс S&P 500 вырос более чем на 20%, главным образом благодаря техногигантам, таким как Nvidia и Tesla, которые в 2025 году испытывали трудности, влечя за собой основные индексы. В понедельник технологический сектор S&P 500 упал на 4,3%, в то время как Apple и Nvidia упали примерно на 5%. Tesla упала на 15%, потеряв около $125 млрд капитализации.

Delta Air Lines в понедельник сократила оценку прибыли за первый квартал в два раза, в результате чего ее акции упали на 14% на вторичном рынке. Исполнительный директор компании Эд Бастиан возложил вину на экономическую нестабильность США.

«Администрация Трампа, похоже, следует идее, что они полностью согласны с падением рынка, и потенциально они полностью согласны с рецессией, чтобы достичь своих более широких целей. Я думаю, что это большой тревожный звонок для Уолл-стрит», — говорит инвестиционный стратег Baird Росс Мэйфилд.

S&P 500 потерял весь прирост, зафиксированный после победы Трампа 5 ноября, и с этого момента упал почти на 3%. Сначала инвесторы выражали оптимизм по программе Трампа о росте экономики, включая снижение налогов и дерегуляцию, которые должны были пойти на пользу акциям, но неопределенность в части тарифов и других изменений, включая сокращение федеральных работников, ослабила настроения.

«Каждый раз, когда у вас происходят структурные изменения, у вас будет неопределенность и трение. Понятно, что люди начинают немного переживать, и начинают фиксировать прибыль», — отмечает главный рыночный стратег JonesTrading Майкл О'Рурк.

Оценка акций все еще высокая

Даже учитывая недавние распродажи, оценки фондового рынка остаются значительно выше исторических средних. Согласно данным LSEG Datastream, в S&P 500 по состоянию на пятницу прогнозируемый показатель P/E несколько превышал 21, сравнивая с его долгосрочным средним 15,8.

«Многие уже некоторое время озабочены повышенной оценкой американских акций и ищут катализатор для коррекции рынка. Сочетание беспокойства по поводу торговой войны, геополитической напряженности и неопределенных экономических перспектив может стать таким катализатором», — сказал инвестиционный аналитик AJ Bell Дэн Коутсворт.

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Если оценка акций будет происходить по схожему сценарию, как во время торговой войны Трампа между США и Китаем в 2018—2019 годах, то индекс S&P 500 может снизиться до 5 300 пунктов, то есть еще на 5,5% от нынешних уровней, считают аналитики Deutsche Bank.

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