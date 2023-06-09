Рынок переходит к бычьей фазе: готова ли ФРС зарезать бычка

Несмотря на целый ряд проблем, американский рынок после длительного падения вырос на 20%. В то же время, как рассказывает основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан, уже на следующей неделе рынок ждут новые испытания, которые могут все снова изменить.

Медведь умер, да здравствует Бык!

После 233 дней пессимистических макроэкономических прогнозов, ожидания дефолта, ухудшения корпоративных результатов, банкротства банков, обвинений криптовалютчиков в рыночных махинациях и большого количества других не очень приятных событий, рынку удалось вырасти на 20%, что официально переводит его в категорию растущего рынка, — bull market.

Не думаю, что этот факт изменил мнение тех скептиков, которые все время повторяли, что рост цен в этом году — это очередная ловушка медвежьего рынка. Скорее всего, они до сих пор так считают, в очередной раз обвиняя рынки в иррациональности, к которой так склонны люди. И пусть нынешний рост был достигнут лишь стараниями 8 крупнейших компаний из S&P 500, в то время, как большинство оставшихся 492 только потеряли в цене с начала года, факт остается фактом — «Медведь умер, да здравствует Бык!».

Вот только вопрос — как долго новорожденный бычок сможет прожить? Ведь уже на следующей неделе младенцу придется пройти из-за непростых испытаний. Во-первых, в следующий вторник будет объявлен показатель розничной инфляции за май. Все ожидают, что рост цен замедлится, и, вероятнее всего, так оно и будет. Но насколько стремительно будет это замедление и будет ли его достаточно, чтобы «замедлить» ФРС? Во-вторых, уже в среду мы узнаем, какое же решение примут руководители центрального банка относительно дальнейших направлений монетарной политики.

Что ждать от ФРС

Рынок по-прежнему считает, что никакого повышения ставки на июньском заседании ФРС не произойдет. Вероятность именно такого сценария, как указывает рынок фьючерсов на ставку центрального банка, составляет 78%. И действительно, никаких намеков на возможную агрессию со стороны руководства регулятора не было. Но почти такая же картина вырисовывалась и на этой неделе перед заседаниями центральных банков Австралии и Канады, и когда оба, по очереди, повысили ставку на 25 б.п., все сильно удивились. Если ФРС тоже вдруг удивит, то эффект будет впечатляющим…

К сожалению, рынок облигаций не демонстрирует такого же оптимизма, как рынок акций, и это еще одна из причин переживать за судьбу новорожденного бычка. Как правило, инвесторы в долговые обязательства более точно прогнозируют будущее рынков и реже ошибаются. Если они не ошибутся и в этот раз, ожидая период экономической турбулентности во второй половине этого года, то рынок акций могут ждать непростые времена.

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Поэтому, все как всегда: часть инвесторов уверена, что впереди нас ожидает безоблачное небо, другая — не сомневается, что громы и молнии. К какому лагерю присоединиться — выбор за вами!