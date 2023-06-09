Несмотря на целый ряд проблем, американский рынок после длительного падения вырос на 20%. В то же время, как рассказывает основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан, уже на следующей неделе рынок ждут новые испытания, которые могут все снова изменить.
Рынок переходит к бычьей фазе: готова ли ФРС зарезать бычка
Медведь умер, да здравствует Бык!
После 233 дней пессимистических макроэкономических прогнозов, ожидания дефолта, ухудшения корпоративных результатов, банкротства банков, обвинений криптовалютчиков в рыночных махинациях и большого количества других не очень приятных событий, рынку удалось вырасти на 20%, что официально переводит его в категорию растущего рынка, — bull market.
Не думаю, что этот факт изменил мнение тех скептиков, которые все время повторяли, что рост цен в этом году — это очередная ловушка медвежьего рынка. Скорее всего, они до сих пор так считают, в очередной раз обвиняя рынки в иррациональности, к которой так склонны люди. И пусть нынешний рост был достигнут лишь стараниями 8 крупнейших компаний из S&P 500, в то время, как большинство оставшихся 492 только потеряли в цене с начала года, факт остается фактом — «Медведь умер, да здравствует Бык!».
Вот только вопрос — как долго новорожденный бычок сможет прожить? Ведь уже на следующей неделе младенцу придется пройти из-за непростых испытаний. Во-первых, в следующий вторник будет объявлен показатель розничной инфляции за май. Все ожидают, что рост цен замедлится, и, вероятнее всего, так оно и будет. Но насколько стремительно будет это замедление и будет ли его достаточно, чтобы «замедлить» ФРС? Во-вторых, уже в среду мы узнаем, какое же решение примут руководители центрального банка относительно дальнейших направлений монетарной политики.
Что ждать от ФРС
Рынок по-прежнему считает, что никакого повышения ставки на июньском заседании ФРС не произойдет. Вероятность именно такого сценария, как указывает рынок фьючерсов на ставку центрального банка, составляет 78%. И действительно, никаких намеков на возможную агрессию со стороны руководства регулятора не было. Но почти такая же картина вырисовывалась и на этой неделе перед заседаниями центральных банков Австралии и Канады, и когда оба, по очереди, повысили ставку на 25 б.п., все сильно удивились. Если ФРС тоже вдруг удивит, то эффект будет впечатляющим…
К сожалению, рынок облигаций не демонстрирует такого же оптимизма, как рынок акций, и это еще одна из причин переживать за судьбу новорожденного бычка. Как правило, инвесторы в долговые обязательства более точно прогнозируют будущее рынков и реже ошибаются. Если они не ошибутся и в этот раз, ожидая период экономической турбулентности во второй половине этого года, то рынок акций могут ждать непростые времена.
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Поэтому, все как всегда: часть инвесторов уверена, что впереди нас ожидает безоблачное небо, другая — не сомневается, что громы и молнии. К какому лагерю присоединиться — выбор за вами!
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