ФРС США повысила ставку до максимума за 22 года

Федеральная резервная система США (ФРС) увеличила ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до диапазона 5,25−5,5%, говорится в сообщении на сайте ФРС.

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Как изменилась ставка

Базовая ставка обозначает процент, под который коммерческие банки в США кредитуют друг друга на короткие сроки. Ставка увеличилась в 11-й раз с начала 2022 года и достигла самого высокого уровня за 22 года.

Инвесторы хотят получить сигналы от ФРС по поводу ее намерений, писал Bloomberg.

В июне инфляционное давление в США снизилось, и некоторые участники рынка новых повышений базовой ставки в 2023 году не ждут, отмечало агентство. Но экономист Citigroup Вероника Кларк в разговоре с агентством допустила, что ФРС оставит себе возможности для разных решений: «Они определенно будут действовать осторожно после всего лишь нескольких месяцев более мягких данных по инфляции, которых будет недостаточно, чтобы убедить ФРС, что ее работа завершена», — отметила Кларк.

Глава ФРС Джером Пауэлл в июне говорил, что базовую ставку могут поднять в 2023 году еще два раза.

Напомним

На заседании в июне ФРС США оставила ставку без изменений, взяв паузу в повышении впервые более чем за год. Это было сделано для того, чтобы замедлить темпы повышения ставки по мере того, как они приближаются к уровню, который считается достаточным для возвращения инфляции к целевому значению 2%, написал Bloomberg.

Пауэлл займет дальше наблюдательную позицию: даст понять, что на следующем заседании в сентябре решений о повышении ставки не будет, и эта пауза станет в итоге длительной, считает старший экономист Bloomberg Economics по США Анна Вонг.

Другие аналитики не исключают возможности еще одного повышения ставки после июльского, если статистика по инфляции, рабочим местам или другим важным показателям покажет необходимость нового увеличения, отметила Financial Times. В этом случае эксперты сходятся во мнении, что следующее повышение может случиться в ноябре.

Годовая инфляция в США по итогам июня замедлилась до 3% — это минимум за два года. Индекс всех товаров, кроме продуктов питания и энергии, вырос на 4,8%: это самый низкий показатель с 2021 года.

ФРС непрерывно повышала базовую ставку в течение 15 месяцев с марта 2022 года до июня 2023-го, в том числе четыре раза подряд — на 75 базисных пунктов. Reuters называл столь агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС историческим.