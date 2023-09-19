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19 сентября 2023, 9:23 Читати українською

Хедж-фонды впервые с марта сделали ставку на рост доллара

Хедж-фонды сделали ставку на рост доллара перед заседанием ФРС на этой неделе, пишет Bloomberg. Такое произошло впервые с марта на фоне ожиданий того, что ФРС США будет продолжать жесткую денежно-кредитную политику.

Хедж-фонды сделали ставку на рост доллара перед заседанием ФРС на этой неделе, пишет Bloomberg.

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Что известно

На неделе, закончившейся 12 сентября, у крупных игроков было открыто в общей сложности 18 тыс. длинных позиций по доллару по сравнению с 25 175 короткими позициями неделей ранее, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).

Это изменение вызвано значительным сокращением длинных позиций по евро, поскольку трейдеры ожидают, что Европейский центральный банк приблизился к окончанию цикла повышения процентных ставок, пишет издание.

Данные по экономике США остаются относительно сильными, и можно ожидать, что ралли доллара продолжится, считает руководитель глобальной валютной стратегии компании Brown Brothers Harriman Вин Тин.

«Мы ожидаем на этой неделе сохранения „ястребиной“ политики ФРС, которая оставит возможность для дальнейшего ужесточения политики», — сказал он.

С другой стороны, ожидается, что практически все остальные крупные центральные банки, заседания которых пройдут на этой неделе, последуют примеру ЕЦБ и повысят ставки на 25 базисных пунктов, одновременно сигнализируя о приближении пика цикла повышения ставок.

В частности, на этой неделе состоятся заседания Банка Англии, Центрального банка Швеции, Национального банка Швейцарии и Центрального банка Норвегии.

Как меняется учетная ставка

На прошлой неделе Европейский центральный банк поднял ставки в десятый раз подряд с целью сдержать инфляцию.

Читайте: ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов

В июле ФРС повысила базовую ставку до диапазона от 5,25% до 5,5%, что стало максимумом за 22 года. Следующее заседание ФРС запланировано на 19−20 сентября. Согласно инструменту FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку, к концу этого года трейдеры с вероятностью в 58% ожидают увидеть ставку на текущем уровне 5,25−5,5%.

По мнению экономистов, опрошенных Bloomberg News, ФРС сохранит ставки на прежнем уровне в диапазоне от 5,25% до 5,5% на заседании на этой неделе. Опрошенные экономисты полагают, что ФРС не пойдет на дальнейшее повышение.

Источник: Минфин
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