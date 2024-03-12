Reddit выходит на IPO: могут ли ее акции стать мемными и стоит ли их покупать

Reddit должен стать первой крупной компанией социальных медиа, которая осуществит IPO за много лет. 22 февраля в Национальную комиссию по ценным бумагам подали заявку на котировку на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером «RDDT». Инвестиционный эксперт Евгений Пилипец рассказал о будущем выходе на биржу этой компании и оценил привлекательность ее акций.

О компании Reddit

Reddit основали в 2005 году студенты Университета Вирджинии — Стив Хаффман и Алексис Оганян. Всё началось с посещения лекции известного программиста и предпринимателя Пола Грэма.

Reddit — это платформа, которая сочетает в себе черты форума и социальной сети. Здесь можно узнать последние новости со всех уголков земли, задать вопрос практически по любой теме и получить более чем исчерпывающий ответ. В декабре 2023 года на Reddit собралось более 500 млн посетителей, а к концу 2023 года у платформы было в среднем 73,1 млн активных уникальных пользователей в день по всему миру.

Сайт был уникальным в том, что он, в основном, сосредотачивался на тесных сообществах, преимущественно, анонимных. Все модерировалось волонтерами, которые самостоятельно управляли своими форумами или «субреддитами» на основе правил, которые они сами создали. У каждого есть боковая панель, содержащая основную информацию: правила, руководство, список модераторов и так далее. Пользователи голосуют за посты стрелочками вверх (upvote) и вниз (downvote). Чем больше лайков, тем выше поднимается пост в сабреддите. Самые популярные могут попасть на главную страницу.

Он стал известен благодаря «AMAs», иначе известным, как «спроси меня о чем угодно», иногда с такими публичными лицами, как бывший президент Барак Обама, Билл Гейтс из Microsoft и актер Николас Кейдж.

Как Reddit зарабатывает деньги

Reddit, как и любая другая социальная сеть, зарабатывает на рекламе. Преимущества перед другими социальными сетями заключаются в следующем:

Контекстная и ориентированная на интересы реклама. Рекламная платформа Reddit позволяет маркетологам находить релевантную аудиторию на платформе Reddit. Например, рекламодатель товаров для кемпинга может охватить людей, которые любят активный отдых на Reddit. Это реклама на основе интересов.

Высокий уровень доверия. 75% пользователей заявили, что считают Reddit заслуживающим доверия. 61% пользователей, ищущих новый продукт или услугу в различных категориях, заявили, что купят продукт/бренд, если увидят рекламу о нем на Reddit.

Может ли Reddit стать акцией мемов

В 2021 году Reddit стал ареной для мемов, особенно на таких форумах, как r/WallStreetBets, где участники обсуждают торговлю акциями и опционами. Reddit вызвал потрясение на массовом рынке, когда сообщество дневных трейдеров на платформе WallStreetBets начало покупать акции GameStop, пытаясь нанести ущерб хедж-фондам, которые делают ставки против акций. Многие из Redditors, которые поздно присоединились, остались с огромными убытками, но этот инцидент привлек внимание к власти как сообществ Reddit, так и отдельных инвесторов.

Неизвестно, будет ли Reddit торговать, как акция мемов, после IPO. Однако, сама компания уже предусматривает такую возможность.

В разделе SEC платформы социальных сетей о рисках, связанных с акциями, Reddit написал, что интерес к акциям компании со стороны розничных инвесторов может привести к повышению волатильности рыночной стоимости акций компании «по причинам, не связанным с нашим основным бизнесом».

Кроме того, в документах Reddit также четко указано, что он опасается пользователей (Redditors), которые участвуют в IPO компании и вызывают повышенную волатильность.

Финансовые показатели компании Reddit

Доход компании за 12 месяцев, которые закончились 31 декабря 2023 года, вырос на 20,6% — до $804 млн, а общие затраты и расходы — на 14,4% — до $164,6 млн.

При этом чистый убыток снизился на 42,7% — с $158,5 млн до $90,8 млн. По состоянию на 31 декабря 2023 года у Reddit было $1,2 млрд денежных средств, их эквивалентов и рыночных ценных бумаг, а также $156 млн общих обязательств. Свободный денежный поток за двенадцать месяцев, которые закончились 31 декабря 2023 года, составил отрицательные $84,8 млн.

Подробности IPO

Акции будут торговаться под тикером RDDT на Нью-Йоркской фондовой бирже, а их публичный дебют ожидается уже в марте.

В форме S-1 не указана точная оценка компании, не указано точное количество акций, которое будет размещено в рамках IPO. По моему мнению, компания предложит от $200 до $250 млн акций по цене от $30 до $35 за акцию. Более точные данные будут известны за несколько дней до IPO. Я ожидаю оценку ближе к $7 млрд, что значительно ниже оценки во времена бума IPO в 2020—2021 гг. — тогда компанию оценивали в $10 млрд.

Ни один из существующих акционеров не выразил заинтересованности в покупке акций по цене IPO. Сотрудникам разрешат продавать акции Reddit во время размещения.

«Мы намерены использовать чистую прибыль, полученную от этого предложения, для общих корпоративных целей, включая оборотный капитал, операционные расходы и капитальные затраты.

Мы также можем использовать часть чистой выручки для лицензирования, приобретения или инвестирования в дополнительные технологии, активы или интеллектуальную собственность. Мы периодически оцениваем стратегические возможности, однако, на данный момент у нас нет текущих обязательств по каким-либо существенным приобретениям или инвестициям", — говорится в сообщении компании.

IPO проводят Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan, BofA Securities. Ожидается, что IPO станет крупнейшим для социальных медиа с момента выхода Pinterest (PINS) на биржу около пяти лет назад.

IPO Reddit можно сравнить с IPO Robinhood летом 2021 года. Напомню, акции Robinhood через несколько дней после IPO взлетели на 123% — с $38 до $85 за акцию. Но долго цена не задержалась на максимуме, и уже через 3 месяца снизилась до цены IPO.

Когда лучше покупать акции Reddit

Привлекательность акций Reddit будет во многом зависеть от итоговой оценки компании. Как я уже писал выше, я ожидаю оценку в $7 млрд. Покупку акций в инвестиционных целях следует рассматривать через 5−7 месяцев после IPO.

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За этот период утихнет хайп от IPO, акции будут оценены более или менее справедливо. При этом перед покупкой акций Reddit необходимо учитывать влияние искусственного интеллекта на бизнес компании. Сервисы искусственного интеллекта могут сократить трафик посетителей, используя ответы, получившие одобрение в сообществах Reddit. Ближайшие квартальные отчеты компании покажут, насколько велико влияние искусственного интеллекта на прибыльность компании.