Прогнозы больше не работают: что предлагают рынкам мастера простых решений

И снова неделя высокой волатильности, взлетов и падений и бурных реакций на политические заявления и экономические события. Но, похоже, что в современном мире, да еще при такой решительной и энергичной администрации, как теперь в США, таких недель предстоит еще много. Итак, что именно волновало, радовало и смущало инвесторов на этой неделе?

Тарифные заявления Трампа

На прошлых выходных Президент Трамп объявил о новых тарифах на импорт из Мексики, Канады и Китая, общим объемом примерно где-то $1,3 трлн, что моментально привело к резкой распродаже акций в понедельник и росту стоимости доллара США.

Но немного погодя выяснилось, что для Канады и Мексики это было лишь предупреждение — уже в понедельник введение тарифов было отложено на месяц для того, чтобы соседи могли выполнить определенные условия Президента США, а именно — навести порядок на границе.

Ну, я еще понимаю, что с Мексикой граница беспокойная — картели, наркотики, эмигранты, но с Канадой что не так — неужели все канадцы мечтают нелегально убежать в соседнюю Америку?!

Но президенту, конечно, виднее, и должны признать, что его тактика срабатывает — через неделю три страны, включая Колумбию, почувствовав на себе грозный взгляд великого мастера быстрых и выгодных соглашений, сдались его милости на милость. С китайцами, думаю, будет сложнее — они и сами умеют и не боятся грозно смотреть, и, кстати, уже смотрят, по крайней мере, на китайскую частичку Google, объявив о расследовании ее деятельности.

Маск и его команда

Они продолжают пугать традиционный вашингтонский истеблишмент не меньше, чем в свое время пионеры-герои ужасали недорезанных куркулей и буржуев. Но, похоже, первый шок и потрясение от решимости намерений юных реформаторов уже проходит и система начинает сопротивляться.

По крайней мере, суд поставил на паузу доступ Маска и его коллег к платежной системе Министерства финансов после того, как профсоюзы обвинили министерство в незаконном распространении конфиденциальной информации. Доступ получили только два члена команды, и то в режиме «read only».

Но запрет запретом, но как считает Bloomberg: «Маск уже имел возможность увидеть немало важной информации о налогоплательщиках, бенефициарах, подрядчиках и работниках, и все это он мог использовать в частном секторе».

Члены Конгресса и федеральные профсоюзы считают, что это беспрецедентный конфликт интересов. Наверное, они правы, но такие времена наступили… Теперь будут знать, как жить при олигархах!

Отчеты корпоративного сектора

Более сотни компаний из S&P 500 объявили на этой неделе квартальные результаты, но, конечно, все внимание было приковано к тяжеловесам, представителям «Магической семерки»: Alphabet и Amazon. Результаты обоих в прошлом квартале оказались хорошими, а вот прогнозы не впечатлили.

Но интересно, что это несильно влияет на капитальные расходы на ИИ. которые продолжают расти, и счет уже пошел на сотни миллиардов. Ну, как тут не упомянуть о DeepSeek?

В целом же нынешний сезон отчетов точно не стал триумфом для технологических гигантов и, на мой взгляд, все закономерно — удивлять инвесторов становится все сложнее, а заоблачные цены на акции добавляют чрезвычайной тревоги и неопределенности. Из «крупных» осталась еще Nvidia, которая будет отчитываться в конце февраля, но вряд ли она изменит общее впечатление от сезона. Тревожные времена!

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Рынок труда и ФРС

На макроэкономическом фронте все внимание было приковано к рынку труда. Оно и неудивительно, учитывая, что именно он сейчас больше всего влияет на возможные решения ФРС по изменению ставки.

Сначала отчет ADP зафиксировал, что в январе частный сектор добавил 183К рабочих места, что выше прогноза в 150К, а затем, в пятницу, уже Отчет о состоянии рынка труда подтвердил, что рынок труда в США держится, да еще как!

Уровень безработицы упал до 4% в январе с 4,1% месяцем ранее и сейчас находится на самом низком уровне с мая 2024 года. В январе было создано 143К новых рабочих мест, что, правда, меньше, чем 170К, как ожидали экономисты. Рост заработной платы, что является важным показателем для оценки инфляционного давления, в январе вырос на 4,1%, что выше 3,9% в декабре и 3,8%, как ожидали экономисты. В месячном измерении заработная плата выросла на 0,5%, по сравнению с 0,3% в предыдущем месяце.

Одним словом, ну никак ФРС не получит аргумента, чтобы снизить ставку, и рынку от этого не очень радостно.

Итак, что в итоге? Волатильность и еще раз волатильность, ведь решительность и непредсказуемость мастеров быстрых простых решений сводит усилия профессионалов-прогнозистов почти насмарку.

А если еще раз вспомнить о том, что цены на большинство компаний находятся на историческом максимуме, а прогнозы компаний на будущие кварталы перестали впечатлять, становится немного страшно.