Прогнозы больше не работают: что предлагают рынкам мастера простых решений

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

7 февраля 2025, 18:00 Читати українською

Прогнозы больше не работают: что предлагают рынкам мастера простых решений

Какие события уходящей недели «зацепили» инвесторов со всего мира, рассказывает основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан. «Минфин» выбрал главное.

Какие события уходящей недели «зацепили» инвесторов со всего мира, рассказывает основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

И снова неделя высокой волатильности, взлетов и падений и бурных реакций на политические заявления и экономические события. Но, похоже, что в современном мире, да еще при такой решительной и энергичной администрации, как теперь в США, таких недель предстоит еще много. Итак, что именно волновало, радовало и смущало инвесторов на этой неделе?

Тарифные заявления Трампа

На прошлых выходных Президент Трамп объявил о новых тарифах на импорт из Мексики, Канады и Китая, общим объемом примерно где-то $1,3 трлн, что моментально привело к резкой распродаже акций в понедельник и росту стоимости доллара США.

Но немного погодя выяснилось, что для Канады и Мексики это было лишь предупреждение — уже в понедельник введение тарифов было отложено на месяц для того, чтобы соседи могли выполнить определенные условия Президента США, а именно — навести порядок на границе.

Ну, я еще понимаю, что с Мексикой граница беспокойная — картели, наркотики, эмигранты, но с Канадой что не так — неужели все канадцы мечтают нелегально убежать в соседнюю Америку?!

Но президенту, конечно, виднее, и должны признать, что его тактика срабатывает — через неделю три страны, включая Колумбию, почувствовав на себе грозный взгляд великого мастера быстрых и выгодных соглашений, сдались его милости на милость. С китайцами, думаю, будет сложнее — они и сами умеют и не боятся грозно смотреть, и, кстати, уже смотрят, по крайней мере, на китайскую частичку Google, объявив о расследовании ее деятельности.

Маск и его команда

Они продолжают пугать традиционный вашингтонский истеблишмент не меньше, чем в свое время пионеры-герои ужасали недорезанных куркулей и буржуев. Но, похоже, первый шок и потрясение от решимости намерений юных реформаторов уже проходит и система начинает сопротивляться.

По крайней мере, суд поставил на паузу доступ Маска и его коллег к платежной системе Министерства финансов после того, как профсоюзы обвинили министерство в незаконном распространении конфиденциальной информации. Доступ получили только два члена команды, и то в режиме «read only».

Но запрет запретом, но как считает Bloomberg: «Маск уже имел возможность увидеть немало важной информации о налогоплательщиках, бенефициарах, подрядчиках и работниках, и все это он мог использовать в частном секторе».

Члены Конгресса и федеральные профсоюзы считают, что это беспрецедентный конфликт интересов. Наверное, они правы, но такие времена наступили… Теперь будут знать, как жить при олигархах!

Отчеты корпоративного сектора

Более сотни компаний из S&P 500 объявили на этой неделе квартальные результаты, но, конечно, все внимание было приковано к тяжеловесам, представителям «Магической семерки»: Alphabet и Amazon. Результаты обоих в прошлом квартале оказались хорошими, а вот прогнозы не впечатлили.

Но интересно, что это несильно влияет на капитальные расходы на ИИ. которые продолжают расти, и счет уже пошел на сотни миллиардов. Ну, как тут не упомянуть о DeepSeek?

В целом же нынешний сезон отчетов точно не стал триумфом для технологических гигантов и, на мой взгляд, все закономерно — удивлять инвесторов становится все сложнее, а заоблачные цены на акции добавляют чрезвычайной тревоги и неопределенности. Из «крупных» осталась еще Nvidia, которая будет отчитываться в конце февраля, но вряд ли она изменит общее впечатление от сезона. Тревожные времена!

Читайте также: Акции, облигации или ETF: что выбрать частному инвестору

Рынок труда и ФРС

На макроэкономическом фронте все внимание было приковано к рынку труда. Оно и неудивительно, учитывая, что именно он сейчас больше всего влияет на возможные решения ФРС по изменению ставки.

Сначала отчет ADP зафиксировал, что в январе частный сектор добавил 183К рабочих места, что выше прогноза в 150К, а затем, в пятницу, уже Отчет о состоянии рынка труда подтвердил, что рынок труда в США держится, да еще как!

Уровень безработицы упал до 4% в январе с 4,1% месяцем ранее и сейчас находится на самом низком уровне с мая 2024 года. В январе было создано 143К новых рабочих мест, что, правда, меньше, чем 170К, как ожидали экономисты. Рост заработной платы, что является важным показателем для оценки инфляционного давления, в январе вырос на 4,1%, что выше 3,9% в декабре и 3,8%, как ожидали экономисты. В месячном измерении заработная плата выросла на 0,5%, по сравнению с 0,3% в предыдущем месяце.

Одним словом, ну никак ФРС не получит аргумента, чтобы снизить ставку, и рынку от этого не очень радостно.

Итак, что в итоге? Волатильность и еще раз волатильность, ведь решительность и непредсказуемость мастеров быстрых простых решений сводит усилия профессионалов-прогнозистов почти насмарку.

А если еще раз вспомнить о том, что цены на большинство компаний находятся на историческом максимуме, а прогнозы компаний на будущие кварталы перестали впечатлять, становится немного страшно.

Автор:
Компан Иван
Финансист, основатель First Kyiv Investment Club Компан Иван
First Kyiv Investment Club
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами