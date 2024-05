«Продавай все в мае»: почему ожидание лета разочаровывает инвесторов

«Великолепная семерка» сузилась до «единицы»

Все-таки, в народной мудрости что-то такое есть — то, к чему следует прислушаться. Помните известную поговорку Уолл-стрит о том, что «продавайте все в мае и идите отдыхать», которая намекает, что лето — не самое лучшее время для рынков капитала? Конечно, это не закон и даже не правило, но, учитывая исторические данные за многие десятилетия, многие месяцы летнего времени действительно были неудачными для инвесторов. Этим летом все могло быть иначе, по крайней мере, так казалось еще несколько недель назад. Рынки были полны оптимизма, индексы росли и ставили исторические рекорды, доходность облигаций снижалась, жадность побеждала страх, а быки, казалось, загнали медведей в тупик.

Но ничто не вечно под луной, и даже такая распространенная и естественная человеческая черта, как жадность, требует постоянной подпитки. Инвесторы нуждаются в катализаторах, которые стимулировали бы их оптимизм. Одним из таких мог бы стать квартальный отчет Nvidia — самого дорогого в мире производителя микропроцессоров, компании, которая стала техническим фундаментом для создания и развития искусственного интеллекта. Мы уже писали о том, что результаты компании оказались просто отличными, прогнозы перехватывали дыхание, а новое видение мира возбуждало воображение. Все это трансформировалось в стремительный рост цены акций и в прошлую среду он составил 33% всего за один месяц и сумасшедшие 132% с начала года. «Великолепная семерка» сузилась до размеров «Фантастической единицы» и все было бы здорово, если бы не одно «но»…

Nvidia так и осталась единицей, пусть и фантастической, но единицей, — ей так и не удалось повести за собой весь рынок. И по свидетельствам опытных инвесторов, такого, чтобы рынок падал в то время, как его лидер растет, не случалось раньше никогда. Новый этап роста рынка, который все так ожидали и связывали с возможным хорошим квартальным отчетом Nvidia, так и не начался. Индексы краснеют и демонстрируют полное отсутствие желания двигаться вверх.

Ожидания становятся пессимистическими

Основная причина торможения — макроэкономика и политика ФРС. Вторая оценка ВВП США в первом квартале полностью совпала с прогнозом, продемонстрировав рост всего на 1,3%. Напомним, что в четвертом квартале прошлого года этот показатель был существенно выше — 3,4%. Конечно, подобные данные не вдохновляют, но и преждевременно огорчаться не стоит. Вот, например, экономисты Bank of America убеждены, что «экономика несколько притормозила в первом квартале, но в целом она остается стабильной». Будем надеяться, что они знают, что говорят.

Уверенность потребителей в завтрашнем дне не выглядит слишком уж прочной. Инфляция лишила людей части сбережений, высокие процентные ставки заставляют больше платить по ипотеке и другим кредитам, денег на покупки и развлечения остается меньше. Если бы не рекордно низкая безработица, которая позволяет большинству граждан получать доход, то картина вообще выглядела бы довольно грустно. Но и сейчас, честно говоря, она не слишком оптимистичная. Рост розничных продаж в апреле составил всего 0,2%. Индекс потребительских настроений Conference Board вырос в мае до 102,0 с 97,5 в апреле, что является незначительным пересмотром в сторону повышения. Индекс текущего положения, основанный на оценке потребителями текущей конъюнктуры бизнеса и рынка труда, вырос до 143,1 в мае со 140,6 в апреле. Индекс ожиданий, основанный на краткосрочных прогнозах потребителей о доходах, деловой активности и состоянии рынка труда, вырос до 74,6 с 68,8 в прошлом месяце. Выглядит как улучшение, но четвертый месяц подряд индекс ожиданий был ниже 80, что является порогом, который обычно сигнализирует о предстоящей рецессии.

Ну, и основное — «higher for longer» как была, так и остается доминирующей стратегией ФРС. Комментируя ситуацию в экономике на этой неделе, один из руководителей ФРС выразил мнение, что ему «хотелось бы увидеть снижение инфляции в течение нескольких месяцев подряд, прежде чем снижать ставки». Аукцион по продаже гособлигаций на этой неделе продемонстрировал недостаток спроса. Все вместе это начало толкать цены на государственные облигации США на «юг», что всегда является плохой новостью для рынка акций, который на этой неделе демонстрировал устойчивую тенденцию к снижению.

Последним шансом «спасти неделю» могло стать обнародование данных об РСЕ Index, которым ФРС измеряет инфляцию. Ожидалось, что индекс вырастет на 0,3%, а в годовом измерении на 2,7%. Фактические результаты полностью совпали с прогнозами, не продемонстрировав убедительных движений в сторону снижения. Базовый РСЕ, без учета цен на продукты питания и топливо, вырос на 0,2%, что лучше ожиданий на уровне 0,3%, и 2,8% в годовом измерении. В итоге, не похоже, что эти показатели — именно то, что хочет увидеть ФРС, прежде чем принять решение о снижении ставки, а рынок, прежде чем прыгать дальше вверх.

В заключение, конечно, невозможно не упомянуть о признании Дональда Трампа виновным в подделке документов. Сложно сказать, как именно это скажется на рынках, думаю, что возможность подобного вердикта уже давно была заложена в цены, но сам факт, что на пост Президента США будет баллотироваться не гражданин с безупречной репутацией, а осужденный нарушитель закона, точно не добавляет оптимизма, которого и так уже почти не осталось.

Читайте также: Агрессивный портфель «Минфина»: делаем ставку на сервис для ИИ

Поэтому, учитывая все перечисленное, как бы нам в конечном итоге не пришлось признать, что действительно стоит прислушаться к народной мудрости, а значит лучшей стратегией действительно может стать «Sell in May and go away!».