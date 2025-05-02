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2 мая 2025, 19:23 Читати українською

Проблемы, созданные Трампом, не решаются: почему же тогда растут рынки

Тарифные войны продолжают управлять рынками. Что придает им оптимизм, рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Тарифные войны продолжают управлять рынками.

Неделя была в полной мере наполнена сверхважной информацией, как на макро уровне — несколько отчетов о состоянии рынка труда, включая главное, в пятницу, так и на корпоративном — квартальные отчеты 180 компаний из S&P 500, среди которых — четверо технологических гигантов с суммарной капитализацией в десять триллионов долларов.

Сами понимаете, с таким количеством событий, каждое из которых само по себе является незаурядным катализатором для всего рынка, случиться могло что угодно. Но надо признать, что на этой неделе рынок отверг страхи и просто сиял оптимизмом, растя каждый день и демонстрируя скептиками, что Трамп прав, когда говорит: «Дела идут очень хорошо!».

Что же прибавляет рынку оптимизма?

Трамп торгуется с Китаем, а экономика пытается удержаться

Во-первых, ходят слухи, что вроде бы есть некий прогресс в возможных китайско-американских переговорах относительно тарифов: кто-то наконец нашел чей-то номер и собирается позвонить. Не знаю, как там все на самом деле, но китайские государственные СМИ заявили, что администрация Трампа втихаря вышла на связь и попросила начать торговые переговоры.

Публичная позиция президента Трампа остается гордой и непоколебимой: первый шаг должен сделать президент Си.

Китайцы так не считают. «Если мы будем бороться, то будем бороться до конца, если мы разговариваем, то дверь открыта. Тарифная война и торговая война были в одностороннем порядке инициированы США. Если Соединенные Штаты хотят переговоров, они должны продемонстрировать свою искренность и быть готовыми исправить свою неправильную практику и отменить односторонние тарифы», — заявило министерство торговли Китая в пятницу.

Рынок решил, что это уже существенный прогресс на пути к миру, заставив фьючерсы позеленеть.

Макроэкономические данные, обнародованные на этой неделе, были не очень обнадеживающими. ВВП снизился, впервые за три года, а инфляция (РСЕ), хотя и продолжает снижаться, оказалась выше ожидаемой.

Рынок труда пока держится: в апреле экономика США прибавила 177 тыс. рабочих мест, что превышает 138 тыс., как ожидали экономисты, но менее 185 тыс. в марте.

Уровень безработицы оставался стабильным и составил 4.2%. Средняя почасовая заработная плата в апреле выросла на 0.2% по сравнению с прошлым месяцем и на 3.8% по сравнению с предыдущим годом. Это меньше прогнозируемых 0.3% и 3.9% соответственно.

Ну и как же без Трампа… Выступая посреди недели в Мичигане, он заявил: «У меня есть сотрудник ФРС, который на самом деле не очень хорошо справляется со своей работой», конечно имея в виду Пауэлла. Какое самоуверенное заявление! Как бы он ни пожалел об этом, а то еще признают его президентом с «небезупречной репутацией»…

Корпорации преуспевают, а Маску ищут замену

Квартальные результаты отчитывавшихся на этой неделе технологических гигантов — Apple, Microsoft, Meta и Amazon — оказались замечательными. Все без исключения превысили ожидания и по выручке, и по прибыли.

А вот с прогнозами на будущее не у всех компаний все равно весело. У Microsoft и Meta (M&M), которые меньше зависят от тарифов, а то почти не зависят, все хорошо. А вот у Apple с Amazon (A&A) проблем в будущем может быть немало и прогноз смотрится не очень вдохновляюще. В итоге, после оглашения результатов и прогнозов, акции M&M стремительно росли, а акции A&A густо краснели, не помогло даже объявление Apple программы обратного выкупа акций на $100 миллиардов.

Интересная новость прошла посреди недели: месяц назад совет директоров Tesla начал искать замену Маску в должности СЕО, из-за его работы во главе DOGE — об этом написал The Wall Street Journal.

Председатель совета Tesla, конечно, сразу же начал отрицать факт поиска, но дыма без огня не бывает, да и WSJ не то издание, чтобы публиковать непроверенные факты. На сегодняшний день статус поисков неизвестен и, вероятнее всего, после недавнего заявления Маска о том, что он собирается меньше времени работать на правительство, все успокоится. Но сам факт поиска замены, конечно, возбуждает, ведь сложно представить компанию без Маска.

Что в итоге

Есть десять дней роста рынка акций подряд и S&P 500 на уровне, превышающем значение ко «Дню увольнения», 2 апреля, когда Трамп объявил тарифную войну всему миру.

На мой взгляд, все это выглядит довольно странно в ситуации, когда большинство проблем, созданных Трампом, остаются не только нерешенными, а даже перспективы их решения кажутся призрачными.

Более того, эффект от тарифов вот-вот станет ощутимым, когда в начале-середине мая контейнеры из Китая не доедут в США, а в середине-конце месяца товары не попадут на полки магазинов, что уже в начале июня приведет к падению продаж огромного количества компаний, заставляя их руководство увольнять сотрудников.

В итоге падение ВВП, зафиксированное в первом квартале, продолжится, и получим рецессию. По крайней мере, такой сценарий рисует Apollo, одна из крупнейших в мире компаний по управлению активами, и выглядит он очень реалистично.

Но, похоже, что Жадность снова побеждает и трейдеры продолжают толкать рынок вверх, несмотря на то, что он остается очень дорогим — дороже было только во время кризиса «доткомов», четверть века назад.

Конечно, рост может продолжиться и дальше, но учитывая сомнительные экономические перспективы, в том числе из-за тарифов и высоких цен, нелишне будет семь раз подумать перед тем, как решиться на активные покупки.

Автор:
Компан Иван
Финансист, основатель First Kyiv Investment Club Компан Иван
First Kyiv Investment Club
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