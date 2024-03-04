Частные пользователи теряют интерес к продукции Dell: почему инвесторы скупают ее акции

Экономические данные на этой неделе получились такие, как надо: не слишком оптимистичные, и не слишком плохие. А хорошие отчеты серверных компаний Dell и NetApp придали импульс роста акциям искусственного интеллекта. В итоге, прошедшую неделю S&P 500 и Nasdaq закончили историческими рекордами. Более подробно об этом «Минфину» рассказал Николай Григорьев, главный аналитик HUG'S .

Средний класс теряет веру в светлое будущее

В целом, неделя была, скорее, нейтральной, до тех пор, пока не наступила пятница. В течение недели мы увидели традиционный для закрытия месяца блок данных: ВВП за 4 квартал (уже во втором чтении), инфляцию потребительских расходов РСЕ (показатель, на который ориентируется ФРС), обновление индексов потребительских настроений и уверенности.

Блок экономических данных получился «таким, как следует» как для акций, так и облигаций:

ВВП США за 4 кв. 2023 года во втором чтении составил 3,2% годовых (ожидали 3,3%)

Индекс цен ВВП вырос на 1,6%, то есть номинальный прирост ВВП без корректировки на инфляцию составил 4,8%.

Для облигаций (особенно долгосрочных) позитив в том, что экономика растет, но уже не столь быстрыми темпами. Для акций хорошо, поскольку экономика продолжает расти, а не замедляется.

Однако, такие данные все же не дают шансов ФРС начать снижение ставок в марте, и рынок с этим, похоже, смирился. Однако, индекс потребительской уверенности в феврале прервал трехмесячный рост и сократился.

Это отражает неопределенность в экономике США. Как показали данные, падение доверия потребителей носило масштабный характер и коснулось всех классов, за исключением домохозяйств с доходом менее $15 000 (самые бедные) и тех, кто зарабатывает более $125 000 (богатые) — то есть, больше всего упала уверенность среди представителей среднего класса. Доверие ухудшилось у потребителей в возрасте до 35 лет и от 55 лет и старше, тогда как оно немного улучшилось у потребителей в возрасте от 35 до 54 лет.

Подобную тенденцию отметили и авторы индекса потребительских настроений: «Потребители заметили незначительные изменения в состоянии экономики с начала нового года, и они, похоже, уверены, что инфляция продолжит снижаться. Инфляционные ожидания на 2024 год выросли с 2,9% в январе до 3% в феврале. Второй месяц краткосрочные инфляционные ожидания находятся в пределах 2,3−3%, которые наблюдались в 2018 и 2019 годах».

Эти данные важны для отслеживания, поскольку именно активность потребителей является ключевой движущей силой экономики США, основанной на услугах.

Подобная осторожная риторика среди потребителей способствовала росту стоимости облигаций (снижение доходности), что также прибавило сил и рынку акций.

Взлеты и падения недели

Однако, среди технологических индустрий были более важные факторы для роста в пятницу, и они касались корпоративных новостей.

Компания Тикер Результат за неделю Xcel Energy XEL -23,11% Insulet PODD -15,09% UnitedHealth Group UNH -13,34% AMD AMD +14,8% Albemarle ALB +18,36% NetApp NTAP +20,49%



В четверг после закрытия рынка отчитались Dell (DELL) и NetApp (NTAP). По результатам отчетов, акции обеих компаний выросли более чем на 20%, и создали позитивный настрой инвесторов для покупок. Это позволило Nasdaq Composite и Nasdaq-100 достичь новых исторических максимумов. Что же так поразило инвесторов?

Компания NetApp, которая занимается хранением данных и услугами, в третьем квартале 2024 финансового года увеличила свою скорректированную прибыль на акцию на 41,6% — до $1,94. Это стало возможным благодаря росту доходов на 5% — до $1,61 млрд, что оказалось лучше ожиданий аналитиков. К тому же, рост прибыли ускоряется уже второй квартал подряд, а сама компания выдает отличные прогнозы на следующий квартал.

Dell также представила блестящие цифры отчета и доказала, что извлекает большую выгоду от ажиотажа вокруг ИИ. В прошлом квартале компания поставила серверы, оптимизированные для искусственного интеллекта, на сумму $800 млн, заказы на них выросли почти на 40%. Dell привлекла внимание инвесторов за счет всплеска интереса к ее мощным серверам, необходимым для ускорения рабочих нагрузок искусственного интеллекта.

«Благодаря нескольким кварталам уверенного развития искусственного интеллекта и здоровому росту портфеля заказов компания Dell еще больше укрепила свой авторитет в сфере искусственного интеллекта и, вероятно, приобрела еще больше последователей», — написал Саймон Леопольд, аналитик финансовой компании Raymond James.

Аналитик Mizuho Джордан Кляйн назвал Dell «швейцарским ножом» генеративного искусственного интеллекта, поскольку компания создает серверы под искусственный интеллект, работающие на графических процессорах от Nvidia и AMD. Кроме того, у Dell есть «деловой опыт и отношения, у которых нет равных».

Главный операционный директор Dell Джефф Кларк сообщил, что флагманский стоечный сервер Dell PowerEdge XE9680 с графическими процессорами Nvidia стал самым быстрым решением в истории компании. За последний год акции компании выросли более чем в два раза, поскольку инвесторы заинтересованы в роли серверов компании в сфере искусственного интеллекта, отмечает Bloomberg.

При этом в направлении ПК выручка Dell в прошлом квартале сократилась год к году на 12% — до $11,7 млрд. По сути, в этом отношении бизнес Dell в сегменте ПК развивается, примерно в соответствии с теми же тенденциями, что и у Lenovo и HP Inc. В компании Dell считают, что в текущем году спрос на новые ПК в корпоративном сегменте будет стимулироваться необходимостью отказа от теряющих техническую поддержку версий Windows, а вот процессоры с функцией ускорения искусственного интеллекта, хотя и появятся во второй половине года, будут набирать свою популярность постепенно.

Среди лидеров роста на прошлой неделе отличилась также Albemarle (ALB) — один из крупнейших в мире добытчиков лития. Росту цен способствовал рост стоимости лития в мире, что подкреплялось неожиданно сильными данными продаж электромобилей в Китае в феврале, и, в целом, сильный спрос на автомобили в США и Европе.

При этом на прошлой неделе не повезло инвесторам акций Xcel Energy (XEL), поставщика электроэнергии для южных штатов, в частности, и в Техасе. На компанию подали в суд после того, как падение электроопоры в принадлежащей компании Амарилло повлекло массированный пожар, нанесло ущерб местным жителям и привело к гибели, по меньшей мере, 2 человек.

Акции UnitedHealth Group (UNH), крупнейшего в США провайдера медицинского страхования, упали после сообщения об антимонопольном расследовании. Ссылаясь на инсайдерскую информацию, The Wall Street Journal сообщает, что в последние недели следователи провели интенсивные допросы, особенно с представителями здравоохранения. Были изучены разные аспекты конкурентного поведения UnitedHealth, включая ее взаимодействие с группами врачей.

Особое внимание было уделено связям между страховым отделом UnitedHealthcare и Optum, дочерней компанией группы. Следователей также интересовало влияние приобретения UnitedHealth групп врачей на конкуренцию и потребителей. Хотя расследование только началось, акции отреагировали мгновенно.

Insulet (PODD) на прошлой неделе падал на фоне опасений новой волны конкуренции, поскольку другие компании, производящие инсулиновые помпы (устройства для автоматической поддержки уровня инсулина в крови), переходят на бескамерные устройства. Однако, генеральный директор компании Джим Холлингсхед заявил, что в краткосрочной перспективе это не должно стать проблемой. Сейчас компания является самой успешной на рынке инсулиновых помп, но в ближайшие пару лет она может столкнуться с давлением со стороны компаний Tandem Diabetes Care и Medtronic, заявивших, что работают над собственными пластырями-помпами.

В целом, рынок остается сильным. Аналитики ведущих банков, таких как Bank of America и Goldman Sachs, отмечают силу рынка, утверждают, что «буквально нет на горизонте никаких причин, которые могли бы развернуть это ралли назад». В Bank of America видят потенциал роста S&P до 5600, прежде чем рынок скорректируется. Такая капитуляция аналитиков, которые ранее занимали скептические позиции, может также являться признаком эйфории.