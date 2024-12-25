Причалы для яхт и бочки из-под виски: почему в них вкладываются супербогатые

Сверхбогатые инвесторы покупают пристани для яхт, бочки из-под виски и вкладываются в другие необычные инвестиции. Barron's рассказал , почему они это делают. «Минфин» выбрал главное.

Фонды прямых инвестиций слишком разрослись и предлагают все более стандартные стратегии и традиционные активы состоятельным клиентам. Семейные офисы, которые управляют деньгами богатых людей, все чаще ищут предложения вне таких фондов, и их интересуют «неизбитые» классы активов.

Например, инвестиции в специализированную компанию по управлению активами, которая скупает налоговые залоговые права на просроченную недвижимость.

Эта компания, Ram Financial Group, предоставляет муниципалитетам средства для управления общественными услугами, а взамен получает сборы и процентные штрафы, причитающиеся по залогу, пока налоги домовладельца не будут погашены.

Средства поступают инвесторам до тех пор, пока фонд не будет ликвидирован. В этом его отличие от фондов прямых инвестиций, которые удерживают средства инвестора на срок до 10 лет, пока компании, которыми они владеют, не будут проданы или не станут публичными.

Лодочные причалы, бочки для виски, лицензии на использование радиочастот и другие «альтернативные-альтернативные» нишевые активы часто приносят доходы, которые не связаны с акциями и облигациями. Такие инвестиции могут показывать положительную динамику, когда традиционные рынки падают. Это происходит, поскольку они не зависят от общего состояния финансовых рынков, объясняет Эмма Бьюли из Partners Capital, глобальной компании, предоставляющей инвестиционные услуги для семейных офисов.

Семейные офисы занимаются управлением инвестициями и капиталом для состоятельных семей, а также помогают с составлением бюджета, налоговым планированием и страхованием. Мэтт Корню, главный инвестиционный директор Horowitz Group (офиса семьи, разбогатевшей на производстве готового бетона), считает, что малоконкурентные ниши рынка, такие как роялти от нефтяных скважин или фармацевтических продуктов, более прибыльные, чем вложения в новые фонды прямых инвестиций.

Доход, который Horowitz Group получает от таких инвестиций, соответствует доходу от частных рынков — около 14%-20%, «но с гораздо меньшим риском, чем частный капитал или венчурный капитал. Думайте об этом, как о доходе от капитала за кредитный риск», — говорит Корню.

Такие стратегии не для среднего розничного инвестора. Чтобы их найти и разобраться в их работе, уйдет много времени, и минимальный уровень инвестиций тут может варьироваться от $250 тыс. до нескольких миллионов долларов. Даже более крупные институциональные инвесторы избегают этой ниши, поскольку она требует погружения в непроверенные стратегии. И большинство альтернативных нишевых фондов небольшие, с активами всего в $100 млн или меньше.

Не все богатые семьи являются поклонниками таких супернишевых активов. Некоторые другие предпочитают долгосрочный подход или стратегию, которая обеспечивает более постоянный источник дохода для членов семьи.

По данным Addepar, по состоянию на июнь 2024 года семейные офисы выделили 41% активов на альтернативные источники, включая частный капитал и частный долг, и 7% — на нишевые частные стратегии, которые включают инвестиции в арт-фонды или криптовалюту.

Horowitz Group активно ищет такие инвестиции, поскольку Корню считает, что традиционные частные рынки слишком конкурентные, из-за чего сложно получить высокую прибыль, соответствующую уровню риска. Стратегия Horowitz Group заключается в поиске классов активов, которые «по своей сути малы и не привлекают внимания крупных пулов капитала».

«Семейные офисы отчаянно пытаются найти дифференцированные классы активов», — говорит Дикон Тернер, старший национальный управляющий директор Bernstein Private Wealth Management.

В результате они вкладываются в такие необычные активы, как клиники репродуктивной медицины, углеродные активы и роялти от развлечений. Cordillera Investment Partners из Сан-Франциско, управляющая $1,7 млрд, специализируется на нестандартных активах, включая земли для дата-центров, лицензии на беспроводной спектр частот и выдержку виски.

Cordillera фокусируется на двух широких областях: специализированное финансирование и сильно фрагментированный малый бизнес, такой как пристани для лодок. В январе Cordillera завершила сбор средств для специального фонда финансирования на сумму 62 миллиона долларов, который покупает бочки для виски у контрактных винокурен и хранит их до тех пор, пока они не выдержатся по крайней мере четыре года. Затем Cordillera продает бочки производителям крафтового бурбона, которые разливают его по бутылкам и продают. Чем дольше Cordillera владеет бочками, тем прибыльнее становится виски.

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На первый взгляд, инвестирование в семейные лодочные причалы похоже на стратегию по покупке множества схожих бизнесов, таких как стоматологические кабинеты. Однако пристани принадлежат частным владельцам, и доход от аренды не зависит от экономических циклов.

Фонд Whiskey Opportunities компании Cordillera — отдельная структура, но большинство её инвестиций приходится на диверсифицированные фонды с несколькими независимыми активами.

Многие из этих стратегий возникли в период до 2021 года, когда мировые процентные ставки были близки к нулю, и инвесторы искали стратегии, которые могли бы обеспечить доходность. Среди наиболее ярких примеров — фонды, инвестирующие в музыкальные роялти, и другие, которые вкладываются в финансирование судебных дел (где они получают долю от прибыли по выигранным делам).

Многие состоятельные люди и семьи устали от непомерных сборов стандартных фондов, пишет Barron's. Обычно такие фонды взимают 2% годовой комиссии, плюс 20% прибыли сверх установленного порога. Поэтому многие состоятельные семьи предпочитают инвестировать напрямую в компании, или «как можно ближе к прямым инвестициям».