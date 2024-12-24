11 безумных стратегий 2024 года: взлеты, падения и прибыль в 2900%

2024 год принес инвесторам много потрясений, однако глобальные рынки дали и много возможностей. Bloomberg собрал самые яркие взлеты и падения мировых финансовых рынков. «Минфин» выбрал главное.

В августе на короткое время пострадали сделки с использованием кредитного плеча. Крупная ставка Уолл-стрит на Дональда Трампа оправдалась. Хедж-фонды со сложными стратегиями понесли потери. А инвесторы, выбравшие простой подход — наличные или технологические акции, оказались правы.

Криптовалюты: «туземун» и выше

В этом году Уолл-стрит и приходящая администрация Белого дома помогли создать из криптовалют уникальный инвестиционный комплекс, поразивший мир традиционных финансов.

Биткоин уже прилично вырос в 2023 году, а одобренный в январе 2024 года запуск спотовых ETF на BTC в США сыграл роль дополнительного катализатора роста для крупнейшего цифрового актива. Но именно победа Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре по-настоящему разогнала рынок, спровоцировав рекордное ралли, в ходе которого биткоин преодолел отметку в $100 тыс. За это время трейдеры вложили в ETF более $100 млрд, создав условия для появления аналогичных криптовалютных инвестиционных инструментов. На другом конце спектра случился бум мемкоинов, которые часто стоят меньше цента.

Трамп, ранее скептически относившийся к биткоину, стал его сторонником (и предпринимателем в сфере DeFi). Он воодушевил криптосообщество обещаниями отменить ограничения на криптовалюты, введенные при Джо Байдене, и сделать Америку центром этой индустрии. В течение нескольких недель после выборов он учредил новую должность советника по искусственному интеллекту и криптовалютам, а также назначил сторонника отрасли Пола Аткинса на место Гэри Генслера в Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Ставка на волатильность акций MicroStrategy Inc. — компании, тесно связанной с биткоином, — стала одной из самых популярных и спорных стратегий во время ралли криптовалют. Основатель и глава компании Майкл Сейлор покупал биткоины — сейчас их стоимость превышает $40 млрд — через продажу акций на открытом рынке и выпуск конвертируемых облигаций. Более чем пятикратный рост акций компании в этом году подогрел интерес инвесторов. Одновременно хедж-фонды активно покупали облигации, которые позволяют делать прибыльные ставки на растущую волатильность базового актива. Тем временем Сейлор, чья четырехлетняя стратегия покупки биткоинов казалась фанатичной традиционному финансовому сообществу, может упиваться своей правотой — по крайней мере, пока.

ETF: спекуляции выходят из-под контроля

Рост американских акций и криптовалют спровоцировал жажду риска, сделав ETF излюбленным инструментом трейдеров. Хозяева Уолл-стрит поспешили воспользоваться интересом публики, запустив производные инструменты: от ETF на биткоин с двойным плечом до продуктов, генерирующих доход за счет коротких позиций по крупнейшим американским компаниям. Для тех, кто предпочитает другой конец рискового спектра риска, теперь доступен ETF денежного рынка.

Инструменты, позволяющие инвесторам делать ставки на популярные акции, пережили настоящий бум. В ETF на отдельные акции — фонды, которые отслеживают одну компанию, но используют производные инструменты для усиления бычьих или медвежьих ставок, инвесторы вложили рекордные $6,5 млрд.

Главным победителем в этой категории стал фонд от GraniteShares, который обеспечивает двойную дневную доходность рыночного лидера Nvidia Corp. В стратегии под тикером NVDL на пике вращались активы на сумму $6,7 млрд с доходностью более 350% за год. Похожую динамику показали фонды, отслеживающие MicroStrategy, Tesla Inc. и Coinbase Global Inc.

В этом году также был установлен рекорд по притоку средств в американские ETF, причем победа Трампа на президентских выборах еще больше воодушевила инвесторов. И хотя фонды, отслеживающие S&P 500, привлекли больше всего средств, одним из самых заметных новичков года стал биткоин-ETF от BlackRock, занявший третье место по объему привлеченных средств.

Акции: уроки тайминга

Дейтрейдеры неплохо заработали на спекулятивных окраинах инвестиционного рынка, но в более традиционном мире акций крупных компаний дела шли не так гладко.

Момент для входа в рынок был выбран неудачно. В первом полугодии розничные инвесторы активно скупали так называемые мемные акции, но после необъяснимого взлета эти раскрученные компании начали отставать от широкого рынка.

Во втором полугодии частные инвесторы массово избавлялись от акций финансовых компаний — как раз перед тем, как этот сектор поймал волну «трамп-трейда» и показал лучшую динамику в S&P 500 с июля по ноябрь. А во время короткого августовского обвала рынка розничные инвесторы в панике распродавали свои самые горячие активы, включая Nvidia и Tesla, прямо на минимумах. Неудачное решение: акции компании Илона Маска, например, с тех пор почти удвоились в цене.

Такое несвоевременное позиционирование привело к тому, что доходность розничных инвесторов в этом году составила всего 9,8%. Это второй худший результат с 2015 года для периодов, когда индекс показывал положительную доходность.

Проблема не только в так называемых «глупых деньгах». Даже в условиях, благоприятных для выбора отдельных акций, профессиональные управляющие взаимными фондами оказались не на высоте. По данным Bank of America Corp., когда в ноябре S&P 500 вырос на 5,7%, показав лучшую динамику за год, только 23% фондов, инвестирующих в акции крупных компаний, превзошли свои бенчмарки. Это худший результат с марта 2022 года, когда ФРС начала повышать ставки. Отставание особенно заметно, учитывая, что более половины компаний из S&P 500 показали результаты лучше индекса — такое расширение ралли теоретически должно было помочь активным управляющим.

Аргентина: «шокирующие» достижения

В прошлом году инвесторы массово покидали рынок Аргентины перед президентскими выборами. Суверенные долларовые облигации торговались ниже 30 центов за доллар: экономика «трещала» под грузом трехзначной инфляции и лабиринта валютных ограничений. Неожиданное появление аутсайдера Хавьера Милея, в качестве победителя на предварительных выборах, только усилило тревогу.

Радикальный либертарианец с копной растрепанных волос, бакенбардами в стиле Элвиса и четырьмя клонированными мастифами, обещал долларизировать экономику и вовсе закрыть центральный банк. Однако к моменту его победы на выборах в ноябре инвесторы поверили в его план. Сейчас, примерно год спустя, «шоковая терапия» Милея, включающая жесткую фискальную экономию для балансировки бюджета и снижения инфляции, похоже, работает, укрепляя уверенность в экономических перспективах среди избирателей и инвесторов.

По данным Bloomberg, доходность долговых обязательств страны подскочила на 104% и была одной из лучших среди развивающихся рынков в этом году. Компании, которые скупали эти облигации в течение 2024 года — Neuberger Berman, Grantham Mayo Van Otterloo & Co. и Lazard Asset Management Ltd., — получили значительную прибыль. «Мы сделали ставку на то, что Милей может изменить ситуацию», — отметил Горки Уркьета, портфельный управляющий долговыми инструментами развивающихся рынков в Neuberger.

В отличие от собак Милея, ралли 2024 года вряд ли удастся клонировать. Многие проблемы остаются нерешенными. Милею еще предстоит отменить валютные ограничения, иностранные инвестиции сократились, а страна ведет переговоры с Международным валютным фондом в преддверии выплат по долгам, которые существенно вырастут в 2025 и 2026 годах. Тем не менее для первого года «El Loco» («Сумасшедший») оказался благом для инвесторов.

Казначейские облигации: тут правит кеш

Инвесторы в инструменты с фиксированным доходом получили большую и легкую прибыль, следуя стратегии полного отказа от торговли: размещение денег в безрисковых казначейских векселях — эквиваленте наличных — позволило превзойти доходность государственных облигаций США.

В среднем американские гособлигации принесли 0,7% дохода за период до 18 декабря, тогда как казначейские векселя — 5,1%. Облигации показывают результаты хуже наличных четвертый год подряд — рекорд, с тех пор как Bloomberg начал собирать данные о доходности казначейских векселей в 1991 году. За последние четыре года векселя принесли общую доходность в 12%, против убытка в 10% по гособлигациям.

Американские фонды денежного рынка, которые держат близкие к наличным инструменты, вроде казначейских векселей и коммерческих бумаг, выросли более чем на $800 млрд в этом году. Их активы впервые превысили $7 трлн, поскольку инвесторы активно вкладывались в эти инструменты. Среди крупных держателей — Berkshire Hathaway Inc. Уоррена Баффета. За год компания более чем удвоила вложения в казначейские векселя, доведя их почти до $300 млрд к концу третьего квартала.

Все должно было быть иначе. В начале 2024 года преобладало мнение, что экономику США ждет замедление, возможно, даже рецессия, и серия из семи снижений ставки ФРС. Предполагалось, что это создаст отличные условия для облигаций. Но экономика оказалась устойчивой, а центральный банк смягчил политику меньше, чем ожидалось. На последнем заседании регулятор снизил прогноз по снижению ставок в 2025 году. Это поддержало высокую доходность безрисковых эквивалентов наличных, в то время как долгосрочный госдолг США испытывал колебания.

Однако ситуация начинает меняться, и следующий год, вероятно, будет более сложным для сторонников стратегии «казначейские векселя и спокойствие». Преимущество исчезло после более чем двухлетнего периода, когда ставки по векселям превышали доходность долгосрочного госдолга США. В начале 2024 года разрыв составлял почти 1,5%. Тенденция, вероятно, сохранится, если ФРС продолжит снижать ставки, как ожидается, хотя планы Трампа по введению тарифов и снижению налогов могут осложнить задачу регуляторам.

Что еще важнее, облигации вновь стали выполнять роль хеджа для рисковых активов, таких как акции, чьи оценки находятся на исторических максимумах. «Если акции упадут, вы получите прибыль по своему портфелю казначейских облигаций, — отметил Форд О’Нил, управляющий облигациями в Fidelity Investments. — Очевидно, что с казначейскими векселями такого не произойдет».

«Арbagеддон» для арбитражников: кошмар в сумке

Год, который должен был стать успешным для слияний и поглощений, оказался совсем другим. Эта торговая стратегия показала худшие результаты среди отслеживаемых Bloomberg. Ее доходность в 3% за этот период едва компенсировала инвесторам принятый риск.

Число объявленных глобальных сделок выросло в 2024 году, но классическая стратегия арбитражеров — ставки на то, состоятся ли и когда завершатся предложенные сделки, — себя не оправдали. Регуляторная среда при Байдене и главе Федеральной торговой комиссии Лине Хан осложнила даже согласованные сделки.

Один из самых болезненных эпизодов был связан с планируемым слиянием в индустрии люксовых сумок: Tapestry Inc. с брендами Coach и Kate Spade собиралась объединиться с Capri Holdings Ltd., владельцем Michael Kors. Даже после того, как FTC оспорила сделку на $8,5 млрд по антимонопольным основаниям, множество инвесторов, включая Millennium Management, сохранили позиции в Capri. Они рассчитывали, что последующая юридическая апелляция компаний будет удовлетворена. Вместо этого, федеральный судья в октябре встал на сторону FTC и заблокировал сделку, обрушив акции Capri почти на 50% и нанеся серьезный удар по арбитражным трейдерам.

Чуть больше месяца спустя FTC одержала еще одну победу, когда судья заблокировал сделку по слиянию продуктовых ритейлеров Albertsons Cos. и Kroger Co. на $24,6 млрд. Тем временем планируемая продажа United States Steel Corp. японскому конкуренту за $14 млрд оказалась под угрозой из-за растущего сопротивления профсоюзов и опасений Байдена по поводу национальной безопасности. Когда некоторые из крупнейших ставок трейдеров провалились в течение года, сотрудники Millennium, Balyasny Asset Management и Schonfeld Strategic Advisors поплатились за это: все три фирмы сократили некоторых портфельных управляющих, специализирующихся на этой стратегии.

Япония: keep calm and carry on

В первый понедельник августа внезапно рухнула надежная и популярная стратегия: займы в иенах для покупки рисковых активов (керитрейд). Причиной стало небольшое изменение политики Банка Японии, которое спровоцировало глобальный обвал рынка. Инвесторы бросились закрывать позиции во всем: от австралийских облигаций и американских мегакапов до биткоина. Они опасались краха кредитного цикла на фоне неопределенности в монетарной политике и экономических перспективах.

Среди главных проигравших оказались сделки керритрейд на развивающихся рынках, финансируемые японской валютой. Большая часть годовой прибыли от этой стратегии была уничтожена, когда инвесторы закрыли около 75% своих позиций. Но, как гласит теперь легенда Уолл-стрит, великий рыночный крах 2024 года закончился почти так же быстро, как начался, и интерес к риску вернулся с новой силой по всем классам активов.

В октябре настроения на валютном рынке получили новый импульс: премьер-министр Японии Сигэру Исиба в первый день работы заявил, что экономика далека от готовности к ужесточению денежно-кредитной политики. В результате корзина валют развивающихся рынков, финансируемая иеной, принесла около 13% дохода за год, несмотря на волатильность. Японская валюта не оправдала прогнозы таких компаний, как BNY, предсказывавших ее укрепление до 100 за доллар из-за закрытия коротких позиций. Это стало своеобразным оправданием для валютных брокеров, вроде AT Global Markets и Pepperstone Group, которые быстро предсказали возрождение печально известной стратегии.

Коммерческая недвижимость: кто заработал на страхе

Этот год в сфере офисной недвижимости стал историей инвестиционных потерь в стиле 2008 года и удивительных побед.

Множество держателей облигаций, застрявших со старыми долгами под офисы, понесли потери даже по самым надежным бумагам. В мае покупатели траншей AAA по облигациям, обеспеченным зданием на Бродвее 1740 на Манхэттене, вернули меньше трех четвертей своих первоначальных инвестиций: самые масштабные потери после финансового кризиса, и впереди может быть больше проблем.

Однако на фоне этих трудностей процветала группа охотников за выгодными сделками. Ellington Management Group, Beach Point Capital Management, Balbec Capital, Mica Creek Capital Partners и TPG Angelo Gordon активно покупали CMBS в этом году.

Один из источников потенциальной прибыли — ситуации, когда рынок опасается ухода ключевого арендатора из здания, а корпоративный арендатор, вместо этого, продлевает аренду. Например, самые рискованные части облигаций на $271 млн, обеспеченных 11-этажным офисно-торговым зданием на Десятой авеню, 85, в Нью-Йорке, рядом с Chelsea Market, торговались по 63 цента за доллар в начале года.

Здание в значительной степени зависело от единственного арендатора, чей договор подлежал продлению, — Google. Когда технологический гигант объявил в октябре о продлении аренды, цена облигаций подскочила, и теперь они торгуются почти по 90 центов за доллар, принеся существенную прибыль тем, кто покупал на минимумах.

Проблемные долги: ИИ спешит на помощь

Чтобы понять, как эйфория вокруг ИИ внезапно изменила правила игры для корпоративной Америки, рассмотрим случай Talen Energy. После того, как производитель ядерной энергии обанкротился в прошлом году, его судьба резко изменилась к лучшему: компания заключила сделку по продаже комплекса дата-центров и поставке энергии Amazon Web Services. Кредиторы, ставшие акционерами, получили более чем 200%-ный рост стоимости своих акций за год. Учитывая огромные объемы энергии, необходимые для питания систем искусственного интеллекта, такие компании, как Talen, переживают настоящий бум.

Lumen — еще одна некогда непопулярная компания, которой помог ИИ. В прошлом году телекоммуникационная фирма провела один из крупнейших и самых противоречивых обменов проблемных долгов в истории. Компания договорилась с группой инвесторов, включая Citadel Кена Гриффина, об обмене некоторых ценных бумаг одного из своих подразделений на более длинные облигации с более высоким купоном, одновременно привлекая новое финансирование. В обмен эти инвесторы получили приоритетные права на активы, лишив других кредиторов обеспечения.

В этом году сделка превратилась в крупный выигрыш даже для кредиторов, оставшихся за бортом, поскольку компания смогла воспользоваться растущим спросом на свою оптоволоконную сеть со стороны компаний, ориентированных на ИИ. К августу компания обеспечила новый бизнес на $5 млрд, включая сделку с Microsoft по расширению пропускной способности сети.

Китай: двойное возрождение

Инвесторы, ориентированные на Китай, начали 2024 год в разочаровании: многие все еще не оправились от потерь, связанных с тем, что ожидаемое экономическое восстановление не материализовалось, несмотря на усилия правительства стимулировать рост и облегчить затяжной кризис в сфере недвижимости. Пока проблемы второй по величине экономики мира давили на активы от австралийского доллара до тайского бата, Fidelity International сделала ставку на китайские облигации и не прогадала.

По крайней мере, с января компания отдавала предпочтение китайским долговым бумагам, полагая, что центральному банку придется смягчить денежно-кредитную политику. Тем временем Abrdn Plc начала открывать длинные позиции по 10-летним и 30-летним облигациям еще в октябре. В результате случилось рекордное ралли китайских облигаций — настолько мощное, что власти усилили меры вмешательства, а крупные банки, по сообщениям, продавали государственные облигации, пытаясь охладить рынок. Насколько горячим было ралли? ETF, отслеживающий 30-летние китайские гособлигации, принес около 21% дохода за год.

Ожидания дальнейшего роста усилились после того, как Политбюро, руководящий орган Коммунистической партии, пообещало проводить «умеренно мягкую» денежно-кредитную политику для поддержки экономики — формулировка, которую не использовали со времен глобального финансового кризиса.

Китайские акции тоже принесли прибыль инвесторам после достижения минимума в январе. Базовый индекс CSI 300 вырос более чем на 14% в долларовом выражении за год — первый годовой рост после трех лет потерь. Fidelity International сохраняет ставку на китайские облигации, хотя ожидает, что акции страны обеспечат лучшую доходность в будущем, если экономика, наконец, начнет набирать значимые обороты.

«Китайские акции очевидно предлагают больше отдачи на вложенный доллар, с точки зрения правильной ставки на Китай в следующем году», — сказал Мэтью Куэйф, глобальный руководитель отдела мультиактивного управления инвестициями, в интервью.

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Испанский выигрыш: прибыль в 2900%

Пожалуй, самое дикое и неожиданное ралли года произошло на нишевом рынке в Мадриде. Насколько дикое? — 2900% за считаные секунды. Вся история создавалась около 20 лет, но вот краткий пересказ: облигация была выпущена в начале 2000-х банком, который был поглощен банком, который затем был поглощен другим банком, и в какой-то момент всех этих маневров инвесторы махнули на облигацию рукой. Большинство списало ее как практически бесполезную из-за всей этой чехарды с собственниками.

Так продолжалось годами, пока однажды в сентябре они не получили уведомление от Banco Santander (последнего из покупателей) о том, что облигация все-таки будет оплачена. Ее стоимость мгновенно взлетела до небес. Santander никогда особо не объяснял, почему решил произвести выплату, но наблюдатели предполагают, что это было связано с наведением порядка в балансе.