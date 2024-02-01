Почему ФРС разочаровал инвесторов и отправил искать новые активы, кроме ИИ

Комментируя итоги очередного заседания Федрезерва по ключевой ставке, его глава Джером Пауэлл заявил, что регулятор не будет торопиться снижать процентные ставки. После этого акции резко подешевели. Что именно так разочаровало рынки, пишет Bloomberg. «Минфин» публикует перевод статьи.

Выступая после решения ФРС, Пауэлл заявил, что, по его мнению, маловероятно, что центральный банк смягчит политику в марте 2024 года. В знак того, что чиновники не торопятся снижать ставки, центральный банк также заявил, что «не ожидает этого» — то есть сокращения целевого диапазона ставки по федфондам, до тех пор, пока не появится большая уверенность в том, что инфляция устойчиво приближается к 2%.

«Если фондовые быки ожидали снижения ставок в марте, Пауэлл, похоже, закрыл для этого дверь», — сказал Оскар Муньос из TD Securities.

Индекс S&P 500 упал на 1,6% — больше всего с сентября. Microsoft Corp. и Alphabet Inc. упали после того, как разочаровали инвесторов, которые сделали ставку на то, что успех искусственного интеллекта быстро приведет к росту финрезультатов.

После закрытия Qualcomm Inc. предупредила, что некоторые клиенты все еще сталкиваются с избытком запасов чипов, даже несмотря на то, что отрасль начинает восстанавливаться. Казначейские облигации выросли, поскольку новые опасения по поводу региональных кредиторов усилили экономические опасения после неожиданного убытка New York Community Bancorp.

Мнения экспертов

Алан Раскин из Deutsche Bank: «Уф, в конце концов, мы добрались до цели. Пауэлл заставил всех попотеть, но теперь совершенно ясно, что будет делать ФРС в марте».

Грег Макбрайд из Bankrate: «Федеральная резервная система приближается к первому снижению процентной ставки, но мы еще не достигли этого момента. Инфляция снизилась быстрее, чем ожидалось, но вопрос в том, сможет ли она сохраниться, имеет решающее значение для решения ФРС о том, когда начинать снижение процентных ставок. ФРС, безусловно, сопротивляется идее мартовского снижения процентных ставок, снова разбивая надежды инвесторов, но сохраняя возможности открытыми, и сохраняя уклончивость, как это делает центральный банк».

Уитни Уотсон из Goldman Sachs Asset Management: «Ожидается, что при стабильном экономическом росте политики будут ждать новых доказательств устойчивого снижения инфляции, прежде чем вносить какие-либо изменения. Для инвесторов сейчас настало время обеспечить привлекательную доходность по высококачественным облигациям, чтобы получить привлекательный доход и возможность сыграть на снижении процентных ставок, поскольку ставки центрального банка, похоже, в конце года будут ниже впервые за два года».

Крис Заккарелли из Independent Advisor Alliance: «ФРС сегодня официально признала, что хотела бы снизить ставки в ближайшем будущем, но пока не дала указания на то, как скоро они начнут процесс их снижения. Учитывая, что ФРС планирует сохранять ставки высокими в течение длительного времени, — но вопрос не в том, будут ли они снижать ставки, а когда, — мы считаем, что фондовый рынок движется по более высокой траектории. В конечном счете, рецессия или обвал корпоративных доходов могут подорвать рынок, но в отсутствие этого путь наименьшего сопротивления будет вверх».

Крис Ларкин из E*Trade от Morgan Stanley: «Хотя ФРС смягчила некоторые из своих ястребиных высказываний, они также предположили, что еще не ясно, находится ли инфляция под полным контролем. Как обычно, они заявили, что позволят экономическим данным диктовать свой курс. Некоторое время споры шли о том, слишком ли оптимистичен рынок по поводу мартовского снижения ставок. В последнее время инфляция была немного более устойчивой, чем ожидалось, а рынок труда, в основном, продолжал удивлять своим ростом».

Чего ожидать дальше

Данные в среду показали, что общий показатель затрат на рабочую силу в США снизился больше, чем прогнозировалось, что является новым признаком ослабления инфляционного давления, которое дает чиновникам ФРС возможность снизить процентные ставки в этом году. Отдельный отчет Исследовательского института ADP показал, что в январе компании добавили меньше, чем ожидалось, — 107 тыс. рабочих мест, а рост заработной платы работников замедлился.

Рынок слишком быстро отмахнулся от угрозы, исходящей от инфляции, после «чудесного» снижения до целевых показателей центрального банка, — сказал Грег Питерс из PGIM. Он обеспокоен тем, что самая трудная часть борьбы с инфляцией еще впереди, что означает гораздо большую волатильность рынка и потенциальный тревожный сигнал для держателей облигаций, делающих ставку на глубокое снижение процентных ставок в этом году.

По мнению Марка Хакетта из Nationwide, рынок находится на критическом перепутье, поскольку сильный импульс, наблюдавшийся с октября, уравновешивается завышенными ожиданиями и вялыми результатами по прибыли.

Несмотря на потери среды, индекс S&P 500 продемонстрировал свой третий месячный рост подряд.

Как проходит январь, так проходит и год. Это теория явления, известного как «Январский барометр», — фольклор Уолл-стрит утверждает, что если акции вырастут в январе, они будут готовы закончить год подъемом, и наоборот. По данным Stock Trader's Almanac, с 1938 года январский барометр был прав примерно в 74% случаев.

Один из самых видных медведей на Уолл-стрит теперь ожидает, что рост на фондовом рынке США распространится на менее любимые уголки, чем крупные технологические компании, которые до сих пор доминировали на ралли.

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Майк Уилсон из Morgan Stanley, который придерживался своего прогноза падения фондового рынка в прошлом году, когда индекс S&P 500 вырос на 24%, видит возможности в компаниях, которые не входят в так называемую «Великолепную семерку», которые обеспечили рост акций на протяжении большей части 2023 года. Он призывает инвесторов покупать высококачественные, растущие акции, которые могут иметь ценовую власть над потребителем.