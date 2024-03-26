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26 марта 2024, 14:30 Читати українською

Портфель для «ястреба»: 3 техногиганта с крупными госзаказами

По оценкам Bloomberg, в этом году американское правительство потратит на госзаказы рекордные суммы — около $762 млрд. Особое внимание будет уделяться развитию высоких технологий. Очевидно, что освоение таких средств позитивно скажется на бизнесе компаний-получателей и стоимости их акций. «Минфин» выяснил, в какие технологические компании с государственными заказами можно инвестировать.

По оценкам Bloomberg, в этом году американское правительство потратит на госзаказы рекордные суммы — около $762 млрд.

Преимущества инвестирования в технологические компании США, которые получают государственные заказы

  1. Долгосрочные контракты обеспечивают стабильность доходов компании в течение длительного периода времени.
  2. Финансирование научно-исследовательской и инновационной работы. Это позволяет компаниям развивать новые технологии и продукты.
  3. Проекты в сфере обороны и национальной безопасности часто включают высокотехнологичные решения, что повышает конкурентоспособность компаний и дает им преимущество на рынке.
  4. Компании с государственными заказами имеют большое глобальное влияние через участие в проектах по обороне и безопасности, что способствует их развитию и увеличению рыночной доли.

1. Palantir Technologies (PLTR)

Американская технологическая компания Palantir специализируется на разработке программного обеспечения для анализа данных и решений в области интеллектуального анализа и безопасности. Компания быстро стала лидером благодаря инновационным разработкам в обработке больших объемов данных.

Основной продукт компании — платформа Palantir Gotham, разработанная для секторов национальной безопасности, обороны и разведки. Компания активно расширяет свою деятельность с помощью искусственного интеллекта, который уже успешно внедряется для правительственных заказчиков в различных сферах, включая сбор разведывательной информации, борьбу с терроризмом и военные цели.

Финансовые показатели компании свидетельствуют об устойчивом росте. В начале февраля 2024 года акции PLTR выросли на 37% после отчета о прибыли, а в 2023 году подскочили на 167%. Кроме того, согласно отчету Morgan Stanley, к 2023 году годовой доход предприятия составит $50 млн.

Недавно Palantir получила новый контракт с армией США на сумму $178 млн на проект TITAN (Тактический информационно-разведывательный центр). Компания займется разработкой системы для мобильного боевого интеллектуального комплекса, который будет размещен в большом грузовике.

TITAN станет первым в армии США автомобилем, управляемым искусственным интеллектом. В декабре 2023 года издание Armed Forces Communications & Electronics Association International описало проект, как первую в армии наземную разведывательную станцию, работающую на основе ИИ и машинного обучения. Генерал Эд Баркер, ответственный за программы разведки, электронной войны и сенсорных технологий Армии США, отметил, что TITAN создаст масштабируемую и экспедиционную разведывательную станцию, способную предоставлять объединенные показатели датчиков для точных ударов на большие расстояния.

7 марта, во время конференции клиентов, Palantir продемонстрировала свою платформу искусственного интеллекта AIP, которую внедрили в 2023 году. Эта платформа приобретает популярность среди коммерческих клиентов, таких как General Mills (GIS), CBS и Aramark (АРМК).

На платформе AIP есть учебные курсы по искусственному интеллекту, которые помогают клиентам создать варианты использования всего за несколько часов. В последнем квартале коммерческие доходы в США выросли на 70%, а количество коммерческих клиентов увеличилось на 55%. AIP служит лишь стартовой площадкой, поскольку Palantir продолжает проникать на рынок для новых клиентов и расширяться в пределах своей существующей базы.

Palantir движется быстрыми темпами, имея $3,7 млрд наличности, ноль долгов и стабильную прибыль. Финансово они крепкие, по сравнению с конкурентами, которые тратят много денег.

Недавние сделки, в частности, приобретение полной собственности совместного предприятия в Японии и партнерство с Microsoft и IBM, свидетельствуют об амбициях компании расширить свои горизонты и увеличить свое присутствие на глобальном рынке.

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2. General Dynamics (GD)

General Dynamics — американская корпорация, лидер в области оборонной и аэрокосмической промышленности. Одним из ключевых направлений деятельности GD является производство и обслуживание частных самолетов, создание подводных лодок и военных кораблей, производство разнообразных боевых систем и боеприпасов.

Компания также специализируется на разработке систем наблюдения, связи и сбора информации, которые используются для управления Вооруженными силами США.

General Dynamics активно развивается путем поглощения других компаний. Одним из крупнейших приобретений стала Jet Aviation, производитель авиационной техники из Швейцарии. В 2018 году компания включила в свой состав CSRA Inc., специализированную в сфере информационных технологий.

Профильные награды и включение в списки лучших — еще один показатель успеха компании. Общественное признание положительно влияет на репутацию и повышает привлекательность для инвесторов, что положительно сказывается на цене актива. General Dynamics неоднократно попадала в списки различных авторитетных изданий. Например, в 2022 году корпорация заняла 94-е место в списке крупнейших, по размеру выручки, компаний США Fortune 500. В том же году компания вошла в список крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000, и заняла 250-ю строчку.

Бизнес-подразделение General Dynamics Information Technology в феврале получило заказ Командования специальных операций США (USSOCOM) на сумму $493 млн. В соответствии с заданием, GDIT будет предоставлять услуги технической поддержки и поддержки миссий USSOCOM и его партнерам. Контракт рассчитан на год с возможностью продления еще на 4.

24 января компания сообщила о прибыли в размере $3,64 на акцию при выручке $11,66 млрд, или на 7,5% больше, чем в 4-м квартале годом ранее.

В аэрокосмическом сегменте хорошие финансовые показатели компании обеспечивает высокий спрос на самолеты Gulfstream.

За счет госзаказов компания развивает и морской сегмент. В 2022 году General Dynamics Mission Systems, подразделение General Dynamics, получила контракт на широкий объем работ для подводных лодок с баллистическими ракетами Columbia и Dreadnought.

Стоимость заключенного 6-летнего контракта — $272,9 млн. Он включает в себя разработку, производство и поддержку установки систем и подсистем стратегического вооружения подводных лодок США и Великобритании класса Columbia/Dreadnought (CLB/UKD).

«Подводные лодки класса Columbia США и Великобритании Dreadnought имеют стратегическое значение для нашей страны и наших союзников. General Dynamics поддерживает предыдущие программы подводных лодок более 65 лет, и мы расширяем нашу поддержку посредством разработки, производства и установки критически важных систем для этого нового флота подводных лодок», — сказал, комментируя этот контракт, Карло Заффанелла, вице-президент и генеральный менеджер General Dynamics.

Прогноз General Dynamics на 2024 год свидетельствует о дальнейшем росте компании. В частности, ожидается увеличение выручки на 9,5% — до $46,3-$46,4 млрд. Все это соответствует прогнозу прибыли на акцию на уровне примерно $14,40. GD хорошо оценивает ситуацию со спросом во всех подразделениях. Компания работает в направлении повышения операционной рентабельности по всему бизнесу.

3. Northrop Grumman Corporation (NOC)

Northrop Grumman производит высокотехнологичные продукты для ВВС США и клиентов из других стран. Компания специализируется на создании боевых самолетов, беспилотников, радиоэлектронной аппаратуры, аэрокосмических систем, военных систем, кибербезопасности, информационно-аналитических технологий, направленных на различные сферы обороны и национальной безопасности.

NOC также активно работает в сферах космических исследований и развития пространственных технологий, выпуская спутники и другие космические аппараты. Самой известной разработкой NOC является стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit.

Компания с такой специализацией активно осваивает средства от госзаказов. Так, в конце прошлого года NOC получила модификацию контакта на сумму $543 млн для расширения производства и поставок беспилотных авиационных систем MQ-4C Triton.

В рамках этого контракта Northrop Grumman изготовит три беспилотных летательных аппарата MQ-4C Triton для ВМС США, один — для правительства Австралии и главной операционной базы для ВМС.

Очередную «порцию» госзаказа компания получила уже и в этом году: контракт стоимостью $19,3 млн на модификацию MQ-4C Triton будет завершен к маю 2024 года.

Triton создан для поддержки широкого спектра задач, включая морское патрулирование ISR, радиоразведку, поиск и спасение, а также ретрансляцию связи. Такие особенности делают его привлекательным для военных, в результате чего NOC получает несколько заказов на один и тот же экземпляр, например, на последний.

ВМС США уже имеют с Northrop Grumman контракт на сумму $11,5 млрд на производство 65 усовершенствованных БПЛА MQ4C-Triton с мультисенсорной модернизацией. Согласно отчету GlobalData «Глобальный рынок военных БПЛА 2022−2032», компания Northrop Grumman, занимающая 20% североамериканского рынка военных БПЛА, станет вторым по величине производителем в регионе.

Усиление геополитической напряженности во всем мире — вторжение россии в Украину, а также конфликт на Ближнем Востоке, — побудили страны многократно укреплять свои системы обороны. Благодаря быстрой технологической модернизации UAS становится ключевым в оборонной стратегии нации.

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Стратегическое инвестирование в технологические компании с госзаказом

Инвестирование в американские технологические компании, которые получают государственные заказы, может стать выгодным стратегическим шагом для инвесторов. У таких компаний много преимуществ, включая стабильность доходов благодаря постоянному спросу, долгосрочные контракты, индивидуальные заказы и высокий уровень защиты от конкурентов на рынке.

У предприятий, специализирующихся в этом секторе, обычно, есть стратегии на десятки лет вперед и они вкладывают значительные средства в научные исследования, и получают патенты на передовые технологии. Их часто относят к перечню принципиально значимых компаний, крах которых считается слишком вредным. Это дает возможность компаниям иметь доступ к государственной поддержке, а инвесторам более спокойно себя чувствовать при владении акциями таких компаний.

Palantir активно использует искусственный интеллект в своих продуктах и сотрудничает с другими технологическими гигантами для увеличения своей прибыли.

General Dynamics активно реагирует на спрос на рынке, что позволяет ей увеличивать объемы заказов и операционную прибыль, что положительно влияет на прибыль на акцию.

Northrop Grumman показывает свой стратегический вес путем выкупа своих акций и эффективного использования средств на капитальные заказы и маркетинг. Их генерация свободного денежного потока в размере $2,1 млрд свидетельствует о готовности к будущим планам и развитию.

Автор:
Мирошниченко Илья
Инвестиционный эксперт Мирошниченко Илья
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