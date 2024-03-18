Palantir поможет Украине в разминировании территорий: стоит ли в нее инвестировать

Акции Palantir Technologies (NYSE:PLTR) выросли на 9,1% после новости о том, что компания получила контракт от армии США на сумму $178,4 млн. 4 марта Министерство экономики подписало с американским технологическим гигантом партнерское соглашение по разминированию. Стоит ли покупать акции Palantir и насколько это выгодно после их роста на 250%, рассказал инвестиционный эксперт Никита Карлов.

О соглашении Министерства экономики и Palantir Technologies Inc.

По оценкам политического института GLOBSEC, Украине может понадобиться 757 лет для разминирования пострадавших районов с использованием традиционных методов и имеющихся ресурсов.

Значительно ускорить этот процесс позволит помощь Palantir Technologies. Американская компания по анализу данных, сооснователем которой является миллиардер Питер Тиль, будет использовать программное обеспечение с поддержкой искусственного интеллекта, чтобы помочь Украине находить заминированные территории для дальнейшей работы по обеспечению безопасности страны. Цель — разминирование 80% потенциально заминированных земель в течение 10 лет.

Программное решение будет способствовать деятельности по разминированию, помогая правительству анализировать и определять приоритеты, на чем сосредоточить усилия по достижению самых лучших гуманитарных и экономических результатов по разминированию территории.

Чем занимается Palantir Technologies

Palantir Technologies торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже с 2020 года. Компания специализируется на анализе больших данных и, в первую очередь, обслуживает разведывательные агентства, инвестиционные банки и хедж-фонды.

Технологический гигант предлагает самые передовые и комплексные решения в области ИИ в мире благодаря своей платформе искусственного интеллекта.

Собственно, название компании происходит от названия магического шара из произведений «Властелин колец» Дж. Толкина, заглянув в который, у наблюдателя была возможность увидеть вещи, происходящие далеко от него, или еще несостоявшиеся. Эта ассоциация позволяет лучше понять цель деятельности компании. Компания использует свои навыки, чтобы помочь правительствам и компаниям решать сложные проблемы, анализируя и объединяя огромные объемы данных. В основном, эти программные комплексы выполняют военные задачи — такие, как недавнее соглашение с правительством США.

Стоит отметить, что у Palantir несколько контрактов с американскими военными, и он периодически подписывает новые. Недавно также был подписан контракт с Командованием Сухопутных войск США на разработку и поставку наземной станции Tactical Intelligence Targeting Access Node (TITAN) — системы наземных станций следующего поколения для глубокого зондирования, основанные на искусственном интеллекте и машинном обучении (ИИ/МО).

Сделка стоимостью $178,4 млн включает разработку 10 прототипов TITAN, в том числе пяти усовершенствованных и пяти базовых вариантов, а также интеграцию новых критически важных технологий и переход к полевым испытаниям.

Компания долгое время считалась консультантом правительства США и его западных союзников, учитывая ее тесные связи с военными.

Однако, за последний год Palantir стал лидером революции искусственного интеллекта. Во многом это произошло благодаря некоторым первоначальным аплодисментам после выпуска четвертого основного продукта: платформы искусственного интеллекта Palantir (AIP).

На чем стоит сфокусироваться

Чтобы понять, стоит ли инвестировать в эту компанию, я тщательно проанализировал ее финансовые показатели.

Прогнозы роста прибыли и доходов

Источник: Simply wall street

В своем последнем отчете Palantir заявил о чистой прибыли в размере $209,82 млн. Причинами для роста стало увеличение новых контрактов.

Положительный прогноз на будущие периоды. В 2025 году компания ожидает прибыль в размере $2 652−2 668 млн, по сравнению с полученной в 2024 году — $2 225 млн.

Солидные постоянные затраты на R&D — $404 млн.

Практически полное отсутствие денежных обязательств. Пассивы компании составляют $961 млн при общих активах в $4 520 млн. Тенденция такова: пассивы не увеличиваются, а активы растут.

График соотношения долгов к собственным активам

Постоянное увеличение государственных контрактов.

Рост дохода от коммерческих клиентов на 32% свидетельствует о диверсификации клиентского портфеля. Ранее Palantir часто упрекали в сосредоточенности на контрактах с государственными структурами.

Достижение прибыльности открывает двери для включения в S&P 500. Это присоединение станет отличным триггером к росту.

Вот некоторые примеры использования Palantir в компаниях из разных отраслей:

Lennar использует Palantir, чтобы упростить процесс подачи заявок на застройку земель.

использует Palantir, чтобы упростить процесс подачи заявок на застройку земель. General Mills использует Palantir для своих усилий по логистике и цепи поставок.

использует Palantir для своих усилий по логистике и цепи поставок. Кэти Вуд Archer Aviation использует Palantir для помощи с протоколами технического обслуживания и маршрутизации рейсов.

использует Palantir для помощи с протоколами технического обслуживания и маршрутизации рейсов. Lowe's внедряет Palantir, чтобы помочь с рабочими очередями и удовлетворенностью агентов.

Стоит ли покупать акции Palantir Technologies сейчас

Есть некоторые аспекты, свидетельствующие против покупки акций именно сейчас. Начну с самого очевидного:

Инсайдерские продажи. Руководство компании очень активно продает акции с начала 2023 года. Это может вызвать определенную обеспокоенность среди инвесторов относительно будущего развития компании.

Источник: finviz.com

Источник: Tradingview

Цена движется в растущем узком канале после отчета. На дневном таймфрейме сформировалась дивергенция. Пока цена не пробила нижний предел канала на уровне $24 — цена может продолжать расти. В случае пробития ниже $24 за акцию, мы можем увидеть откат до стоимости после отчета. Оптимальная, по моему мнению, зона для покупки отмечена на графике.

Ближайшая цель роста — $28 за акцию. При продолжении тренда долгосрочной целью может выступить цена $38 за акцию. В случае включения компании в S&P 500 рост может быть еще больше.

Однако, есть убедительные доказательства, что акции компании все еще покупают, несмотря на то, что Palantir торгуется на 52-недельном максимуме. Об этом свидетельствуют следующие факторы:

Palantir расширяется в частном секторе, предоставляя услуги анализа данных и искусственного интеллекта предприятиям. Государственные доходы выросли на 11%, а коммерческие — на 32% в четвертом квартале 2023 года. Коммерческие доходы США выросли на 70%. Palantir прогнозирует рост на 40% в 2024 году, что составит 24% общего дохода. Это свидетельствует о его коммерческом успехе.

Реинвестирование. Исследования и разработки играют немаловажную роль в развитии компании. В прошлом году они принесли почти 20% дохода и выросли на 12%, по сравнению с 2022 годом. Это дает акциям PLTR значительное конкурентное преимущество. Только за три года общий доход удвоился.