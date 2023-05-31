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31 мая 2023, 8:30 Читати українською

Почему облигации Новой почты не доходят до розничных инвесторов

Что такое облигации, в которых наивысшая доходность, какие нюансы приобретения нужно учесть, «Минфину» рассказал Александр Куликов, заместитель председателя совета ПАРД — Профессиональной ассоциации участников рынков капитала и деривативов. Это сокращенное выступление Александра Куликова во время нашей инвестиционной конференции «Invest Talk Summit «, которая состоялась 27 мая. Конференция организована сайтом Минфин при поддержке Академии Минфина и Finance.ua.

Что такое облигации, в которых наивысшая доходность, какие нюансы приобретения нужно учесть, «Минфину» рассказал Александр Куликов, заместитель председателя совета ПАРД — Профессиональной ассоциации участников рынков капитала и деривативов.

Недавно Новая почта выпустила корпоративные облигации. Кто их видел и покупал из рядовых украинцев? Дело в том, что спрос институциональных инвесторов выше, а значит, облигации до розничных инвесторов не доходят.

Почему это вышло? Потому что в Украине по сути нет выпусков корпоративных облигаций. Нет и не будет, если не дать этому толчок.

Теперь бизнес конкурирует не только процентной ставкой, но и налоговой. Государство создало такой механизм, когда бизнес, занимая средства у населения, платит за повышенный риск, платит проценты по налогам вместо вас, потому что вы их иначе не купите, вам невыгодно: есть же ОВГЗ, более ликвидный инструмент.

Потому такое вот произошло на рынке. В 2014 году Industrial Milk Company производил валютный выпуск, 14% годовых, они в 2014 году выполнили все свои обязательства и больше выпусков почти не было: вот Новая почта, Эска Капитал и несколько микрофинансовых организаций. К сожалению, наши компании не занимают средства на внутреннем рынке.

Как это можно изменить

В Верховной Раде есть законопроект об инвестиционных счетах. Что он нам и вам, инвесторам, дает. Если вы инвестируете на три года, не вынимаете инструменты, можете их менять, можете свободно распоряжаться средствами, но не выводить их. Это дает нулевую ставку налога.

Инвестировали бы вы в Украину, если бы у вас была нулевая ставка? Новая почта дает вам 25% годовых и при этом у вас нулевая налоговая ставка. А если у какой-то компании валютная выручка и она может занять у вас под 10−12% и при нулевой ставке? Это становится очень интересным и привлекательным вариантом.

Почему при таких условиях люди не инвестируют

Как говорил один мой знакомый: «я не инвестор, я бизнесмен, инвесторов в этой стране не любят».

К сожалению, украинцы часто в инвестициях в корпоративные облигации обманывались. Часто случались мошенничества. Были выпуски, например Каравана, Амстора. Что с ними произошло? Дефолт. Почему дефолт? Не потому, что было плохое состояние у эмитента, а потому, что была уверенность в том, что можно не платить.

Изменится ли такая ситуация? Не уверен, что это произойдет в ближайшие 2−3 года. Потому это очень большие риски. Но если у вас есть небольшие суммы, и аппетит к этому риску — например 5−10% от портфеля — можно попробовать, потому что вы же инвестируете в Украину.

Доступ к полному выступлению Александра Куликова и других участников «Invest Talk Summit» можно приобрести здесь.

Комментировать

Комментарии - 3

+
+14
Ranet
Ranet
31 мая 2023, 9:10
#
Хорошая антиреклама, качественная! 😂
+
+14
Zeev
Zeev
31 мая 2023, 9:11
#
Назва статті не відповідає змісту.
+
0
bonv
bonv
31 мая 2023, 10:58
#
Змішались в кучу люди-коні:)
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