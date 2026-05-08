Почему глобальный энергетический кризис не способен остановить рост рынков

Если бы еще несколько лет назад кто-то поделился прогнозом, что рынок акций будет едва ли не каждый день устанавливать новые рекорды прямо посреди одного из крупнейших геополитических и энергетических кризисов десятилетия, его, пожалуй, подняли бы на смех или стали бы считать сумасшедшим. О том почему мы живем именно в такой реальности, рассуждает финансист, основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

До бесконечности и еще дальше

С реальностью спорить сложно — на этой неделе основные индексы несколько раз обновили исторические максимумы, и не похоже, что им нужна передышка. Настали новые времена, а с ними — новые правила! ИИ-революция, триллионные капиталовложения и ожидание новых контрактов на поставку микропроцессоров, памяти, энергии и всех других компонентов, необходимых для функционирования искусственного интеллекта, толкают рынки «до бесконечности и еще дальше!», как выразился один известный аналитик.

Отличным катализатором роста акций технологических компаний, а вместе с ними и всего рынка, стал отчет AMD, которая в первом квартале превзошла ожидания как по выручке, так и по прибыли, а также порадовала инвесторов отличным прогнозом на будущее. В итоге, после объявления результатов цена на акции AMD выросла на 20%, рынки получили отличный импульс, а вера инвесторов в ИИ укрепилась еще больше.

AMD, кстати, не единственная такая успешная — Deutsche Bank считает, что нынешний сезон квартальных результатов является лучшим за последние 20 лет — это касается и фактических результатов, и прогнозов на следующий квартал. Статистика FactSet это подтверждает: по состоянию на начало мая 84% компаний из S&P 500 превзошли прогнозы по прибыли, 81% превысили прогнозы по выручке, а рост прибыли за первый квартал составил 27%, что вдвое больше среднего показателя. Аналитики Уолл-стрит переполнены оптимизмом: согласно консенсус-прогнозу, долгосрочный рост прибыли (LTEG) для S&P 500 теперь на уровне 20,2%. Во время пандемии, когда ФРС сделала деньги бесплатными и печатала их триллионами, а правительство ввело ряд фискальных инициатив в поддержку экономики, LTEG был еще выше, на уровне почти 24%, но текущий показатель уже превышает пик 2000 года, эпохи «доткомов», в 18,6%. Фантастические показатели, особенно учитывая, что все это происходит во времена геополитического и энергетического кризиса.

Иран без изменений

На Ормузском фронте без грандиозных потрясений. В начале недели Трамп в очередной раз без особого успеха попытался запугать иранцев, а когда те не испугались, начал подкидывать рынкам историю о длительном перемирии, которое вот-вот должно наступить. Вдруг вспомнилось, как еще недавно все верили историям о прорыве в украинско-российских переговорах, который должен был наступить со дня на день, мирных договорах с Путиным, согласованных на 95%, и других оптимистических прогнозах, ни один из которых не сбылся.

Поэтому не стоит удивляться, что «восточным сказкам» рынки тоже охотно верят, а некоторые осведомленные люди еще и неплохо на этом зарабатывают, учитывая безумную волатильность тех же цен на нефть.

Работы не становится меньше

Главной темой недели стала ситуация на рынке труда в США, ведь его состояние оказывает непосредственное влияние на решения, принимаемые ФРС, и, думаю, нет нужды лишний раз объяснять их важность для рынков. Многие считают, что искусственный интеллект угрожает рынку труда, но некоторые влиятельные инвесторы утверждают, что ИИ, напротив, будет способствовать созданию рабочих мест, ведь его использование позволит достичь более высокой производительности, меньших затрат, что окажет положительное влияние на рост благосостояния общества, а это, в свою очередь, потребует новых профессий, знаний и навыков в еще большем количестве, чем раньше.

В качестве иллюстрации упоминают парадокс Джевонса, который утверждает, что «повышение эффективности производства снижает стоимость конечного продукта, стимулирует спрос на него и в конечном итоге приводит к большему спросу на само сырье, несмотря на рост производительности». Пока И И еще находится на очень ранней стадии своего развития и было бы преждевременно делать какие-то далеко идущие выводы о его влиянии на рынок труда, но данные, которые инвесторы получили на этой неделе, подтверждают, что искусственный интеллект рынку труда не мешает, по крайней мере, пока.

Первым на этой неделе был обнародован отчет JOLTS, согласно которому в марте количество вакансий снизилось, но количество нанятых на работу существенно выросло, что свидетельствует об устойчивости американского рынка труда. Отчет ADP тоже добавил уверенности: в апреле частный сектор продемонстрировал самый быстрый рост количества рабочих мест за последние полтора года, а темпы найма на работу оказались самыми высокими почти за два года.

Отчет Бюро трудовой статистики США, который является самым важным из всех отчетов о состоянии рынка труда, ждали с особым нетерпением. Согласно опросам Bloomberg, ожидалось, что в апреле создание новых рабочих мест замедлится до 65 тыс. после грандиозного роста на 178 тыс. в марте, а безработица останется на том же уровне, что и в прошлом месяце (4,3%). Реальность оказалась лучше прогноза: количество созданных рабочих мест выросло на 115 тыс., уровень безработицы остался без изменений.

Что в итоге? Как видите, американская экономика держится «на ура», гораздо лучше, чем ожидалось: ВВП растет, рынок труда держится, розничные потребители тратят, менеджеры по закупкам активно покупают, если бы еще не слишком высокая инфляция, то картина вообще была бы идеальной. История с ИИ полностью затмевает провалы Трампа во внешней политике, и рынки летят вперед со скоростью, которая уже существенно превышает темпы эпохи «доткомов». По данным BTIG, в 1999 году топ-10 компаний из индекса Nasdaq 100 выросли, в среднем, на 559%, в течение года, с марта 1999-го по март 2000-го, на 622%. По состоянию на 5 мая 2026 года, за предыдущие двенадцать месяцев топ-10 компаний из Nasdaq 100 выросли уже на 784%, побив «доткомовские» рекорды.

Конечно, все рекорды рано или поздно будут побиты, но, честно говоря, лично меня такие темпы пугают. Хотя, кто же станет обращать внимание на подобные предостережения, когда рынки летят в космос?