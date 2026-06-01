Пенсионный фонд профинансировал в мае выплат почти на 92,2 млрд грн

Пенсионный фонд Украины в мае 2026 профинансировал пенсионные, социальные, страховые выплаты, а также жилищные субсидии и льготы. Общий объем финансирования составил около 92,2 млрд грн. Об этом сообщил 1 июня Пенсионный фонд Украины.

Куда направили средства

Наибольшая часть средств была направлена на пенсионные выплаты — 74,5 млрд грн. Еще 3,3 млрд грн профинансировано на жилищные субсидии и льготы.

На страховые выплаты в мае было направлено 3,5 млрд грн, из которых 2,1 млрд грн — на оплату больничных.

Кроме того, на социальные пособия и другие выплаты Пенсионный фонд профинансировал 10,9 млрд грн.

Также в мае органы Пенсионного фонда предоставили 1 млн 572,5 тыс. услуг гражданам, обратившимся за получением сервисов.

В ПФУ отметили, что финансирование выплат за июнь планируется начать сегодня, 1 июня 2026 года.