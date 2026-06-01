Цены на топливо 1 июня: дизель подешевел, А-95 прибавил в цене

В понедельник, 1 июня, средняя цена бензина марки А-95 выросла на 4 коп. до 75,98 грн/л, на дизельное топливо — снизилась на 51 коп. до 85,54 грн/л. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».