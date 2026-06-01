В понедельник, 1 июня, средняя цена бензина марки А-95 выросла на 4 коп. до 75,98 грн/л, на дизельное топливо — снизилась на 51 коп. до 85,54 грн/л. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Цены на топливо 1 июня: дизель подешевел, А-95 прибавил в цене
Средние цены на топливо 1 июня
- Бензин марки А-95 (премиум) — 79,93 грн/л (дорожал на 36 коп.);
- Бензин марки А-95 — 75,98 грн/л (дорожал на 4 коп.);
- Бензин марки А-92 — 69,71 грн/л;
- Дизпальное — 85,54 грн/л (подешевело на 51 коп.).
- Средняя цена автогаза составляет 46,45 грн/л, что на 7 коп. дешевле по сравнению с предыдущим рабочим днем — 29 мая.
Цены АЗС на горючее и автогаз
Источник: Минфин
