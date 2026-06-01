1 июня 2026, 10:16

Berkshire Hathaway покупает американскую строительную компанию Taylor Morrison за $8,5 миллиарда

Berkshire Hathaway согласилась приобрести Taylor Morrison Home Corporation сделки, заключенной исключительно за наличные деньги, на сумму около $8,5 миллиарда, о чем компании совместно заявили в воскресенье, 31 мая, пишет Reuters.

Условия соглашения

Согласно условиям сделки, Berkshire приобретет застройщика за $72,50 за обычную акцию наличными, что оценит акционерный капитал Taylor Morrison примерно в $6,8 миллиарда.

Это предложение представляет собой премию примерно на 24% к цене акций компании на закрытие в $58,50 в пятницу.

После приобретения Taylor Morrison продолжит работу под руководством своей существующей команды менеджеров, включая главного исполнительного директора Шерил Палмер, и станет частной компанией. Ее акции больше не будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже после завершения сделки.

Компании ожидают, что соглашение будет закрыто во второй половине 2026 года. Goldman Sachs и Моэлис были финансовыми консультантами Тейлора Моррисона по этому вопросу.

Роман Мирончук
