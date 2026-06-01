1 июня 2026, 11:27 Читати українською

Названо 10 стран, которые контролируют мировую торговлю

Китай и США находятся в центре мировых торговых потоков, доминируя как в покупке, так и в продаже товаров по всему миру. Вместе с Германией на них приходится огромная часть мировой торговли товарами. Об этом говорится в инфографике Visual Capitalist.

Эта визуализация ранжирует крупнейших мировых импортеров и экспортеров по стоимости торговли товарами в 2025 году, используя данные Всемирной торговой организации .

США лидируют в мировом импорте

Соединенные Штаты были крупнейшим импортером в мире в 2025 году, импортировав товаров на сумму 3,5 триллиона долларов.

Страна остается основным двигателем мирового потребительского спроса, импортируя огромные объемы электроники, транспортных средств, машин, одежды и промышленных товаров от торговых партнеров со всего мира.

Китай занял второе место с импортом в 2,6 триллиона долларов, а Германия — в 1,5 триллиона долларов.

Китай остается лидером экспорта

Китай занял первое место в мире как экспортер товаров, отгрузив их в 2025 году на сумму 3,8 триллиона долларов.

Экспортное доминирование Китая обусловлено его огромной производственной базой, которая снабжает все — от бытовой электроники до промышленного оборудования — на рынки по всему миру.

Соединенные Штаты заняли второе место с экспортом в 2,2 триллиона долларов, а Германия — третье с 1,8 триллиона долларов.

Многие ведущие мировые экспортеры также являются одними из крупнейших импортеров. Современные цепи поставок зависят от стран, импортирующих сырье, компоненты и промежуточные товары, прежде чем экспортировать готовую продукцию на мировые рынки.

Торговые центры играют чрезвычайно важную роль.

Меньшие экономики, такие как Нидерланды и Гонконг заняли высокие места как в списках импорта, так и экспорта.

Нидерланды выигрывают от своей роли в качестве ворот в Европу, поддерживаемую большими портами и логистической инфраструктурой.

Гонконг остается тесно связан с материковым Китаем, туда направляется более 40% его экспорта.

Объединенные Арабские Эмираты также выделялись, заняв девятое место среди экспортеров с экспортом товаров в размере 707 миллиардов долларов. Их положение отражает их роль как экспортера энергоносителей, так и регионального торгового центра, соединяющего Азию, Европу и Африку.

Роман Мирончук
Комментарии - 1

gorobezus
gorobezus
1 июня 2026, 11:44
Лучше бы на душу населения бы посчитали, было бы гораздо интересней
