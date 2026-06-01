1 июня 2026, 13:18 Читати українською

Toyota впервые за более чем 20 лет потеряла статус самой дорогой компании Японии

Автопроизводитель Toyota Motor потерял статус самой дорогой компании в Японии. По состоянию на 1 июня по рыночной капитализации его опередил технологический холдинг SoftBank Group, сообщает FT.

Кто занял место Toyota в рейтинге

Toyota более двух десятилетий удерживала статус самой дорогой компании на японском фондовом рынке. Лидерство она завоевала еще в 2003 году, когда опередила телекоммуникационного гиганта NTT Docomo.

Однако в ходе торгов 1 июня акции Toyota упали почти на 4,5%. В результате рыночная капитализация автопроизводителя опустилась ниже 46 трлн иен или около $288 млрд.

Акции SoftBank выросли более чем на 13%, подняв стоимость компании до 48 трлн иен — примерно $301 млрд. В последний раз SoftBank обходил Toyota по капитализации еще в 2000 году, во время пика дотком-бума.

Что говорят инвесторы

Нынешнее ралли SoftBank инвесторы связывают, прежде всего, с волной интереса к искусственному интеллекту.

Компания владеет около 90% британского разработчика чипов Arm Holdings, входит в число крупнейших инвесторов OpenAI, а также участвует в финансировании масштабного строительства дата-центров в США и Европе.

С начала 2026 года акции SoftBank выросли почти на 73%.

Бум вокруг ИИ поддерживает рост и других японских технологических компаний. В частности, производитель микросхем памяти Kioxia с начала года прибавил более 525% и вышел на третье место среди самых дорогих компаний Японии, обойдя банковский холдинг Mitsubishi UFJ Financial Group.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
