Первый единорог: Украинский производитель дронов оценивается в $2,5 млрд

Объединенные Арабские Эмираты объявили о намерении купить часть украинской defense-tech компании Fire Point. В общей сложности производителя оружия оценили в $2,5 млрд. В рамках сделки продадут 30% доли компании. Сумма сделки составляет около $760 млн. Оправдана ли такая оценка и что это значит для всего рынка оружия Украины, рассказал соучредитель и директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.

Компания производит дальнобойные дроны FP-1 и FP-2, а также ракеты Фламинго. В планах также производство баллистической ракеты (двух, их уже представили в Польше).

Что эта новость значит для Украины?

Доступ украинских компаний к капиталу, технологиям и рынкам Ближнего Востока и не только.

Это ускорит масштабирование производства дронов и ракет (включая Flamingo).

Укрепит экспортный потенциал и репутацию Украины.

Это поможет привлечь новые инвестиции.

Сколько зарабатывает компания

В военное время информация о контрактах и финансовых показателях закрывается. Но в сети есть отдельные данные, по которым можно рассчитать подходы к оценке.

По публично озвученным данным, в 2024 году доходы компании увеличились в 26 раз — до 4,3 млрд грн ($104 млн). Чистая прибыль составила около 600 миллионов гривен ($14,5 млн).

На 2025 год компания уже имеет госконтрактов на $1 млрд. Исходя из оценки компании $2,5 млрд при отсутствии значительного долга, enterprise value можно считать примерно равной equity value.

На базе выручки 2024 года в размере $104 млн мультипликатор EV/Revenue составляет 24x. Это означает, что за каждый доллар годовой выручки покупатель готов заплатить $24. Это много.

При чистой прибыли около $14,5 млн, добавляя налог на прибыль (ставка 18% дает около $3), минимальные процентные расходы (компания практически без долга) и амортизацию производственного оборудования (оценочно $5−10 млн при капиталоемком производстве), получаем EBITDA в диапазоне $22−28 млн.

Соответственно, мультипликатор EV/EBITDA на базе 2024 составляет около 90−115x. Такой высокий мультипликатор к текущим показателям объясняется, по-видимому, тем, что сделка оценивается с учетом ожидаемых денежных потоков 2025—2027 годов.

При прогнозной выручке более $1 млрд в 2025 году форвардный мультипликатор EV/Revenue снижается до 2,5x (что выглядит уже адекватно для европейских, не украинских компаний).

Если EBITDA-маржа сохранится на уровне 15−20% (типично для оборонного производства), форвардный EV/EBITDA составит 8−17x — вполне разумный уровень для быстрорастущей технологической компании.

Как оценивают подобные компании

Для корректной оценки сделки необходимо сопоставить мультипликаторы Fire Point с аналогичными компаниями в секторе defense tech.

Американская компания Anduril, основанная создателем Oculus Палмером Лаки, в июне 2025 года привлекла $2,5 млрд при оценке $30,5 млрд. При выручке около миллиарда в 2024 году это дает мультипликатор 30,5x к выручке.

Shield AI, другой ведущий американский стартап в сфере автономных дронов, оценивается в $5,6 млрд после последнего раунда финансирования. При выручке около $267 млн в 2024 году мультипликатор составляет примерно 21x

Таким образом, Fire Point с мультипликатором 24x к выручке 2024 позиционируется точно между Anduril (30,5x) и Shield AI (21x), что соответствует уровню топовых частных defense-tech компаний.

Премия к публичным аналогам компаний составляет 4−6 раз и объясняется высокими темпами роста, уникальностью технологий и отсутствием публичной ликвидности.

Поэтому можно сказать, что эта сделка произвела революцию на украинском инвестиционном и технологическом рынке. Инвесторы часто не решаются зайти на рисковый рынок. Смотрят на ситуацию, поведение других участников. Но после такой ситуации, считаю, начнется процесс «все побежали и я побежал!». Именно поэтому данная сделка такая знаковая!

И еще. Некоторые эксперты уже называют Украину — «бюджетным Израилем» в секторе defense-tech. Как по мне, не самое плохое позиционирование в период глобального перевооружения!