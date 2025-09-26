Несмотря на стремительный рост американской экономики, инвесторы со все большей настороженностью смотрят на потенциал фондового рынка. Почему даже обещания инвестировать в ИИ очередной триллион больше не наполняют их оптимизмом, рассуждает основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.
Предчувствие обвала? Триллионные инвестиции больше не радуют инвесторов
«Мы уже на вершине, или еще летим вверх?», — пожалуй, именно этот вопрос сейчас основной для тех, кто следит за рынком акций в США. Ситуация действительно довольно неоднозначна, потому что с одной стороны, по всем формальным показателям рынки «перегреты»: почти все индикаторы оценки уже давно демонстрируют максимальные значения и ставят новые рекорды, а с другой, есть факторы, которые легко объясняют, почему так все дорого и даже дарят надежду, что будет еще дороже, а до катастрофы еще далеко.
Хотя, что касается последнего, то понимание и признание факта катастрофы, как правило, наступает только со временем, когда уже все в прошлом и было время на осмысление результатов, а пока, как сейчас, мы все еще движемся вверх и наслаждаемся верой в огромный потенциал технологической революции, которая, по мнению ее непосредственных участников, людей, безусловно заинтересованных заработать на ней сотни миллиардов, а то и триллионы долларов, решит все экономические проблемы и обеспечит вечный рост рынков.
О технологической революции
Жизнь в технологическом секторе просто кипит: на этой неделе Nvidia пообещала инвестировать $100 млрд в OpenAI в течение следующих лет, что порадовало OpenAI, потому что прибыли никакой, а деньги «сгорают» быстро и их нужно где-то брать. Не меньше обрадовался и Oracle, у которого с OpenAI контракт на $300 млрд. и стартапу теперь будет чем платить. А чтобы радость была полной, Белый дом доверил Oracle контролировать долю в американском TikTok вместе с несколькими другими инвесторами.
К сожалению для инвесторов в технологические компании, заявленных ста миллиардов оказалось недостаточно для того, чтобы придать рынкам положительный импульс, индексы не зазеленели, а многие инвесторы и влиятельные рыночные комментаторы назвали заявления о сотрудничестве Nvidia, OpenAI и Oracle пирамидой и игрой в наперстки.
Ближе к концу недели руководитель OpenAI сделал еще одну инъекцию оптимизма и увеличил ставку в десять раз, объявив о планах инвестировать $1 триллион в создание компьютерных мощностей. Как видите, к сожалению, никто не говорит о будущих выручке, прибыли и денежных потоках, работа визионеров заключается в том, чтобы тратить, а судьба рынка в том, чтобы им верить. Но на этой неделе инвесторы оказались не слишком доверчивыми и даже триллионным обещаниям не удалось подтолкнуть акции вверх.
Что будет делать ФРС
Инвесторов очень волнует ситуация с дальнейшим снижением ставки, которая остается неопределенной. Внутри руководства ФРС единства нет, скорее наоборот — полная неразбериха. По мнению Пауэлла, низкая занятость и высокая инфляция заставляют центральный банк идти «безрисковым путем».
«Если мы смягчим (политику) слишком агрессивно, мы можем оставить борьбу с инфляцией незавершенной, а если будем придерживаться ограничительной политики слишком долго, то состояние рынка труда может ухудшиться», — считает Пауэлл и добавляет, что центральный банк «не идет по заранее установленному курсу» и остается «преданным поддержке максимальной занятости и приведению инфляции к целевому показателю в 2%». Консервативно!
Также, комментируя состояние рынка акций, на этой неделе Пауэлл сказал, что он «достаточно дорогой». В то же время, посланный Трампом в руководство ФРС Стивен Миран считает, что ставку нужно снижать агрессивно и чем быстрее, тем лучше. И кому верить?!
Вот инвесторы и волнуются, пытаясь найти какие-то ответы в анализе фактических данных о состоянии американской экономики, которые на этой неделе немного удивили. Обнародованное в четверг окончательное значение ВВП за второй квартал продемонстрировало рост экономики на 3,8%, что совсем неплохо, скорее, наоборот — мощно!
PCE Index, которым ФРС измеряет инфляцию, тоже продолжает расти, в соответствии с ожиданиями. Рынок акций, сами знаете, в последние месяцы только и делает, что устанавливает исторические максимумы. Денежная масса тоже выросла до рекордных размеров. Инвесторы ожидают проблем с повышением инфляции, растущим государственным долгом и бюджетным дефицитом, свидетельством чего является рост доходности долгосрочных облигаций. Поэтому есть сомнения, что решение ФРС о снижении ставки, принятое на прошлой неделе, выглядит не очень убедительно. Но, есть как есть…
Итак, главный вопрос пока остается без ответа: продолжит ли ФРС снижать ставку в ближайшее время, как того ожидали, или подождет? А пока рынки находятся в неопределенности, а до конца месяца остается еще неделя, у сентября есть шанс подтвердить репутацию месяца, не слишком благоприятного для рынка акций, особенно если учесть, что «три черных ворона», фигура технического анализа, которая на этой неделе уже сформировалась в S&P 500 и предсказывает изменение тренда и разворот рынка с максимумов в сторону понижения, могут каркать, и их песня точно никому не понравится.
