Предчувствие обвала? Триллионные инвестиции больше не радуют инвесторов

Несмотря на стремительный рост американской экономики, инвесторы со все большей настороженностью смотрят на потенциал фондового рынка. Почему даже обещания инвестировать в ИИ очередной триллион больше не наполняют их оптимизмом, рассуждает основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

«Мы уже на вершине, или еще летим вверх?», — пожалуй, именно этот вопрос сейчас основной для тех, кто следит за рынком акций в США. Ситуация действительно довольно неоднозначна, потому что с одной стороны, по всем формальным показателям рынки «перегреты»: почти все индикаторы оценки уже давно демонстрируют максимальные значения и ставят новые рекорды, а с другой, есть факторы, которые легко объясняют, почему так все дорого и даже дарят надежду, что будет еще дороже, а до катастрофы еще далеко.

Хотя, что касается последнего, то понимание и признание факта катастрофы, как правило, наступает только со временем, когда уже все в прошлом и было время на осмысление результатов, а пока, как сейчас, мы все еще движемся вверх и наслаждаемся верой в огромный потенциал технологической революции, которая, по мнению ее непосредственных участников, людей, безусловно заинтересованных заработать на ней сотни миллиардов, а то и триллионы долларов, решит все экономические проблемы и обеспечит вечный рост рынков.

О технологической революции

Жизнь в технологическом секторе просто кипит: на этой неделе Nvidia пообещала инвестировать $100 млрд в OpenAI в течение следующих лет, что порадовало OpenAI, потому что прибыли никакой, а деньги «сгорают» быстро и их нужно где-то брать. Не меньше обрадовался и Oracle, у которого с OpenAI контракт на $300 млрд. и стартапу теперь будет чем платить. А чтобы радость была полной, Белый дом доверил Oracle контролировать долю в американском TikTok вместе с несколькими другими инвесторами.

К сожалению для инвесторов в технологические компании, заявленных ста миллиардов оказалось недостаточно для того, чтобы придать рынкам положительный импульс, индексы не зазеленели, а многие инвесторы и влиятельные рыночные комментаторы назвали заявления о сотрудничестве Nvidia, OpenAI и Oracle пирамидой и игрой в наперстки.

Ближе к концу недели руководитель OpenAI сделал еще одну инъекцию оптимизма и увеличил ставку в десять раз, объявив о планах инвестировать $1 триллион в создание компьютерных мощностей. Как видите, к сожалению, никто не говорит о будущих выручке, прибыли и денежных потоках, работа визионеров заключается в том, чтобы тратить, а судьба рынка в том, чтобы им верить. Но на этой неделе инвесторы оказались не слишком доверчивыми и даже триллионным обещаниям не удалось подтолкнуть акции вверх.

Что будет делать ФРС

Инвесторов очень волнует ситуация с дальнейшим снижением ставки, которая остается неопределенной. Внутри руководства ФРС единства нет, скорее наоборот — полная неразбериха. По мнению Пауэлла, низкая занятость и высокая инфляция заставляют центральный банк идти «безрисковым путем».

«Если мы смягчим (политику) слишком агрессивно, мы можем оставить борьбу с инфляцией незавершенной, а если будем придерживаться ограничительной политики слишком долго, то состояние рынка труда может ухудшиться», — считает Пауэлл и добавляет, что центральный банк «не идет по заранее установленному курсу» и остается «преданным поддержке максимальной занятости и приведению инфляции к целевому показателю в 2%». Консервативно!

Также, комментируя состояние рынка акций, на этой неделе Пауэлл сказал, что он «достаточно дорогой». В то же время, посланный Трампом в руководство ФРС Стивен Миран считает, что ставку нужно снижать агрессивно и чем быстрее, тем лучше. И кому верить?!

Вот инвесторы и волнуются, пытаясь найти какие-то ответы в анализе фактических данных о состоянии американской экономики, которые на этой неделе немного удивили. Обнародованное в четверг окончательное значение ВВП за второй квартал продемонстрировало рост экономики на 3,8%, что совсем неплохо, скорее, наоборот — мощно!

PCE Index, которым ФРС измеряет инфляцию, тоже продолжает расти, в соответствии с ожиданиями. Рынок акций, сами знаете, в последние месяцы только и делает, что устанавливает исторические максимумы. Денежная масса тоже выросла до рекордных размеров. Инвесторы ожидают проблем с повышением инфляции, растущим государственным долгом и бюджетным дефицитом, свидетельством чего является рост доходности долгосрочных облигаций. Поэтому есть сомнения, что решение ФРС о снижении ставки, принятое на прошлой неделе, выглядит не очень убедительно. Но, есть как есть…

Итак, главный вопрос пока остается без ответа: продолжит ли ФРС снижать ставку в ближайшее время, как того ожидали, или подождет? А пока рынки находятся в неопределенности, а до конца месяца остается еще неделя, у сентября есть шанс подтвердить репутацию месяца, не слишком благоприятного для рынка акций, особенно если учесть, что «три черных ворона», фигура технического анализа, которая на этой неделе уже сформировалась в S&P 500 и предсказывает изменение тренда и разворот рынка с максимумов в сторону понижения, могут каркать, и их песня точно никому не понравится.