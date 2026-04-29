Госдеп США выпустит серию паспортов с портретом Трампа

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 апреля 2026, 10:55 Читати українською

Госдеп США выпустит серию паспортов с портретом Трампа

Государственный департамент США объявил о выпуске специальной серии американских паспортов, посвященной 250-летию независимости Соединенных Штатов. Главной особенностью этого тиража станет размещение в документе фотографии Дональда Трампа, который станет первым действующим президентом США, чье изображение появится в паспорте. Об этом сообщает The Associated Press 29 апреля.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Дизайн и детали оформления

Идея создания специального документа с изображением строгого портрета политика рассматривалась в течение нескольких месяцев и была окончательно одобрена поздно вечером в понедельник. Согласно утвержденному макету, фотография будет размещена на одной из внутренних страниц поверх золотого оттиска подписи президента. Обложка также претерпит изменения: в отличие от стандартного дизайна, надпись «Соединенные Штаты Америки» (United States of America) будет перемещена вверх и выполнена крупным золотым шрифтом, а слово «Паспорт» (Passport) разместится внизу. В нижней части задней обложки добавят небольшой золотой ламинированный флаг США и цифру 250 в обрамлении звезд.

Тираж и условия получения

По информации официальных представителей, тираж лимитированной серии составит от 25 000 до 30 000 экземпляров. Они будут доступны незадолго до 4 июля исключительно в паспортном офисе в Вашингтоне, округ Колумбия. Этот вариант будет выдаваться в качестве документа по умолчанию всем, кто подаст заявление лично в столичном отделении. В то же время граждане, желающие получить паспорт стандартного образца, смогут сделать это через онлайн-подачу или обратившись в учреждения за пределами Вашингтона.

Стратегия расширения визуального присутствия

Добавление портрета и подписи главы государства на официальное удостоверение личности — это новейшая мера его помощников, направленная на повышение узнаваемости президента. Подобные инициативы также включают размещение его имени на здании Института мира США и в Центре исполнительских искусств имени Кеннеди. Кроме того, предпринимаются попытки добавить подпись Трампа на всех новых бумажных банкнотах США (что также является прецедентом для действующего лидера страны) и отчеканить его профиль на золотой памятной монете по случаю основания государства.

Для сравнения: в действующих паспортах США из бывших руководителей государства представлены только Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, Теодор Рузвельт и Авраам Линкольн — в виде изображения горы Рашмор на развороте. Также там содержатся иллюстрации Статуи Свободы, Колокола Свободы, Индепенденс-холла в Филадельфии, а также пейзажи Великих равнин, гор и островов. Документы дополнены цитатами Мартина Лютера Кинга-младшего, а также президентов Вашингтона, Джефферсона, Рузвельта, Джона Ф. Кеннеди и Дуайта Эйзенхауэра.

Читайте также: Впервые за 165 лет на долларах подпись казначея заменят на подпись Трампа

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Я Саня
Я Саня
29 апреля 2026, 11:28
#
Цього ідіота світ надовго запамятає
+
0
zephyr
zephyr
29 апреля 2026, 12:45
#
Если бы он объявил войну с Посейдоном и заставил военных бомбить океан- я бы даже не удивился
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами