Госдеп США выпустит серию паспортов с портретом Трампа

Государственный департамент США объявил о выпуске специальной серии американских паспортов, посвященной 250-летию независимости Соединенных Штатов. Главной особенностью этого тиража станет размещение в документе фотографии Дональда Трампа, который станет первым действующим президентом США, чье изображение появится в паспорте. Об этом сообщает The Associated Press 29 апреля.

Дизайн и детали оформления

Идея создания специального документа с изображением строгого портрета политика рассматривалась в течение нескольких месяцев и была окончательно одобрена поздно вечером в понедельник. Согласно утвержденному макету, фотография будет размещена на одной из внутренних страниц поверх золотого оттиска подписи президента. Обложка также претерпит изменения: в отличие от стандартного дизайна, надпись «Соединенные Штаты Америки» (United States of America) будет перемещена вверх и выполнена крупным золотым шрифтом, а слово «Паспорт» (Passport) разместится внизу. В нижней части задней обложки добавят небольшой золотой ламинированный флаг США и цифру 250 в обрамлении звезд.

Тираж и условия получения

По информации официальных представителей, тираж лимитированной серии составит от 25 000 до 30 000 экземпляров. Они будут доступны незадолго до 4 июля исключительно в паспортном офисе в Вашингтоне, округ Колумбия. Этот вариант будет выдаваться в качестве документа по умолчанию всем, кто подаст заявление лично в столичном отделении. В то же время граждане, желающие получить паспорт стандартного образца, смогут сделать это через онлайн-подачу или обратившись в учреждения за пределами Вашингтона.

Стратегия расширения визуального присутствия

Добавление портрета и подписи главы государства на официальное удостоверение личности — это новейшая мера его помощников, направленная на повышение узнаваемости президента. Подобные инициативы также включают размещение его имени на здании Института мира США и в Центре исполнительских искусств имени Кеннеди. Кроме того, предпринимаются попытки добавить подпись Трампа на всех новых бумажных банкнотах США (что также является прецедентом для действующего лидера страны) и отчеканить его профиль на золотой памятной монете по случаю основания государства.

Для сравнения: в действующих паспортах США из бывших руководителей государства представлены только Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, Теодор Рузвельт и Авраам Линкольн — в виде изображения горы Рашмор на развороте. Также там содержатся иллюстрации Статуи Свободы, Колокола Свободы, Индепенденс-холла в Филадельфии, а также пейзажи Великих равнин, гор и островов. Документы дополнены цитатами Мартина Лютера Кинга-младшего, а также президентов Вашингтона, Джефферсона, Рузвельта, Джона Ф. Кеннеди и Дуайта Эйзенхауэра.

