Топ-50 банков мира сосредоточили более $101 трлн: в мировом рейтинге доминирует Китай

Пятьдесят крупнейших банковских учреждений мира накопили на своих балансах активы на сумму 101,6 трлн долларов . Абсолютное лидерство по объему капитала удерживают финансовые гиганты из КНР, занявшие первые четыре строчки глобального списка. Об этом сообщает портал Visual Capitalist.

Масштаб и структура мирового капитала

Общий объем активов 50 ведущих банков практически сравнялся с размером совокупного глобального государственного долга, который в 2025 году оценивался в 111 трлн долларов. Общая цифра активов включает наличные средства, выданные клиентам кредиты, ценные бумаги и инвестиции, а также недвижимость и физическое оборудование учреждений. Львиную долю в этой структуре составляют высоколиквидные средства — активы, которые можно мгновенно превратить в наличные. Их содержание является жестким требованием финансовых регуляторов, что гарантирует способность банков выдерживать рыночные стрессы и бесперебойно возвращать деньги вкладчикам.

Доминирование Китая и позиция США

Первую четверку рейтинга составили исключительно китайские государственные кредиторы: Торгово-промышленный банк Китая (ICBC) с активами в 7,3 трлн долларов, Сельскохозяйственный банк Китая (6,8 трлн долларов), Строительный банк Китая (6,2 трлн долларов) и Банк Китая (5,3 трлн долларов). Вместе эта четверка контролирует 25,5 трлн долларов, что составляет примерно четверть от общей суммы всего рейтинга. Всего в топ-50 вошли 13 китайских учреждений, на которые приходится около 39% (39,1 трлн долларов) от совокупного капитала списка.

Следующими по масштабу идут финансовые институты Соединенных Штатов. Пятое место в мире занимает JPMorgan Chase с активами в 4,4 трлн долларов, а шестое — Bank of America (3,4 трлн долларов). В то же время американский JPMorgan Chase, несмотря на пятое место по балансу активов, остается самым дорогим банком мира по своей рыночной капитализации (общей стоимости всех выпущенных акций), которая составляет 831 млрд долларов. В мировую десятку лидеров также вошли европейские игроки — французские BNP Paribas (3,3 трлн долларов) и Crédit Agricole (2,8 трлн долларов), британский HSBC (3,2 трлн долларов), а также один представитель Японии — Mitsubishi UFJ Financial Group (2,7 трлн долларов).

Региональное распределение капитала

В разрезе макрорегионов наибольшая концентрация банковского капитала наблюдается в Азии. Здесь базируются 19 из 50 крупнейших банков, на долю которых приходится почти половина мировых активов рейтинга — 49,097 трлн долларов. Средний размер азиатского банка из рейтинга составляет 2,584 трлн долларов.

Европа занимает второе место в основном за счёт количества: 18 европейских финансовых групп в совокупности владеют 28,831 трлн долларов. Однако по масштабам они значительно уступают азиатским конкурентам — средний показатель составляет 1,602 трлн долларов на одну организацию.

Северная Америка представлена 11 учреждениями (шесть из США и пять из Канады). В целом они управляют активами на сумму 22,132 трлн долларов, но демонстрируют более высокий уровень консолидации: в среднем 2,012 трлн долларов на один банк. Другие регионы представлены двумя финансовыми организациями, совокупные активы которых составляют 1,801 трлн долларов (в среднем 901 млрд долларов на учреждение).

