Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
29 апреля 2026, 12:05 Читати українською

Топ-50 банков мира сосредоточили более $101 трлн: в мировом рейтинге доминирует Китай

Пятьдесят крупнейших банковских учреждений мира накопили на своих балансах активы на сумму 101,6 трлн долларов. Абсолютное лидерство по объему капитала удерживают финансовые гиганты из КНР, занявшие первые четыре строчки глобального списка. Об этом сообщает портал Visual Capitalist.

Масштаб и структура мирового капитала

Общий объем активов 50 ведущих банков практически сравнялся с размером совокупного глобального государственного долга, который в 2025 году оценивался в 111 трлн долларов. Общая цифра активов включает наличные средства, выданные клиентам кредиты, ценные бумаги и инвестиции, а также недвижимость и физическое оборудование учреждений. Львиную долю в этой структуре составляют высоколиквидные средства — активы, которые можно мгновенно превратить в наличные. Их содержание является жестким требованием финансовых регуляторов, что гарантирует способность банков выдерживать рыночные стрессы и бесперебойно возвращать деньги вкладчикам.

Доминирование Китая и позиция США

Первую четверку рейтинга составили исключительно китайские государственные кредиторы: Торгово-промышленный банк Китая (ICBC) с активами в 7,3 трлн долларов, Сельскохозяйственный банк Китая (6,8 трлн долларов), Строительный банк Китая (6,2 трлн долларов) и Банк Китая (5,3 трлн долларов). Вместе эта четверка контролирует 25,5 трлн долларов, что составляет примерно четверть от общей суммы всего рейтинга. Всего в топ-50 вошли 13 китайских учреждений, на которые приходится около 39% (39,1 трлн долларов) от совокупного капитала списка.

Следующими по масштабу идут финансовые институты Соединенных Штатов. Пятое место в мире занимает JPMorgan Chase с активами в 4,4 трлн долларов, а шестое — Bank of America (3,4 трлн долларов). В то же время американский JPMorgan Chase, несмотря на пятое место по балансу активов, остается самым дорогим банком мира по своей рыночной капитализации (общей стоимости всех выпущенных акций), которая составляет 831 млрд долларов. В мировую десятку лидеров также вошли европейские игроки — французские BNP Paribas (3,3 трлн долларов) и Crédit Agricole (2,8 трлн долларов), британский HSBC (3,2 трлн долларов), а также один представитель Японии — Mitsubishi UFJ Financial Group (2,7 трлн долларов).

Топ-50 банків світу

Региональное распределение капитала

В разрезе макрорегионов наибольшая концентрация банковского капитала наблюдается в Азии. Здесь базируются 19 из 50 крупнейших банков, на долю которых приходится почти половина мировых активов рейтинга — 49,097 трлн долларов. Средний размер азиатского банка из рейтинга составляет 2,584 трлн долларов.

Европа занимает второе место в основном за счёт количества: 18 европейских финансовых групп в совокупности владеют 28,831 трлн долларов. Однако по масштабам они значительно уступают азиатским конкурентам — средний показатель составляет 1,602 трлн долларов на одну организацию.

Северная Америка представлена 11 учреждениями (шесть из США и пять из Канады). В целом они управляют активами на сумму 22,132 трлн долларов, но демонстрируют более высокий уровень консолидации: в среднем 2,012 трлн долларов на один банк. Другие регионы представлены двумя финансовыми организациями, совокупные активы которых составляют 1,801 трлн долларов (в среднем 901 млрд долларов на учреждение).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Я. ..
Я. ..
29 апреля 2026, 13:02
#
Цікавий матеріал
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами