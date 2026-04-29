Топ-50 банков мира сосредоточили более $101 трлн: в мировом рейтинге доминирует Китай

Пятьдесят крупнейших банковских учреждений мира накопили на своих балансах активы на сумму 101,6 трлн долларов. Абсолютное лидерство по объему капитала удерживают финансовые гиганты из КНР, занявшие первые четыре строчки глобального списка. Об этом сообщает портал Visual Capitalist.
Масштаб и структура мирового капитала
Общий объем активов 50 ведущих банков практически сравнялся с размером совокупного глобального государственного долга, который в 2025 году оценивался в 111 трлн долларов. Общая цифра активов включает наличные средства, выданные клиентам кредиты, ценные бумаги и инвестиции, а также недвижимость и физическое оборудование учреждений. Львиную долю в этой структуре составляют высоколиквидные средства — активы, которые можно мгновенно превратить в наличные. Их содержание является жестким требованием финансовых регуляторов, что гарантирует способность банков выдерживать рыночные стрессы и бесперебойно возвращать деньги вкладчикам.
Доминирование Китая и позиция США
Первую четверку рейтинга составили исключительно китайские государственные кредиторы: Торгово-промышленный банк Китая (ICBC) с активами в 7,3 трлн долларов, Сельскохозяйственный банк Китая (6,8 трлн долларов), Строительный банк Китая (6,2 трлн долларов) и Банк Китая (5,3 трлн долларов). Вместе эта четверка контролирует 25,5 трлн долларов, что составляет примерно четверть от общей суммы всего рейтинга. Всего в топ-50 вошли 13 китайских учреждений, на которые приходится около 39% (39,1 трлн долларов) от совокупного капитала списка.
Следующими по масштабу идут финансовые институты Соединенных Штатов. Пятое место в мире занимает JPMorgan Chase с активами в 4,4 трлн долларов, а шестое — Bank of America (3,4 трлн долларов). В то же время американский JPMorgan Chase, несмотря на пятое место по балансу активов, остается самым дорогим банком мира по своей рыночной капитализации (общей стоимости всех выпущенных акций), которая составляет 831 млрд долларов. В мировую десятку лидеров также вошли европейские игроки — французские BNP Paribas (3,3 трлн долларов) и Crédit Agricole (2,8 трлн долларов), британский HSBC (3,2 трлн долларов), а также один представитель Японии — Mitsubishi UFJ Financial Group (2,7 трлн долларов).
Региональное распределение капитала
В разрезе макрорегионов наибольшая концентрация банковского капитала наблюдается в Азии. Здесь базируются 19 из 50 крупнейших банков, на долю которых приходится почти половина мировых активов рейтинга — 49,097 трлн долларов. Средний размер азиатского банка из рейтинга составляет 2,584 трлн долларов.
Европа занимает второе место в основном за счёт количества: 18 европейских финансовых групп в совокупности владеют 28,831 трлн долларов. Однако по масштабам они значительно уступают азиатским конкурентам — средний показатель составляет 1,602 трлн долларов на одну организацию.
Северная Америка представлена 11 учреждениями (шесть из США и пять из Канады). В целом они управляют активами на сумму 22,132 трлн долларов, но демонстрируют более высокий уровень консолидации: в среднем 2,012 трлн долларов на один банк. Другие регионы представлены двумя финансовыми организациями, совокупные активы которых составляют 1,801 трлн долларов (в среднем 901 млрд долларов на учреждение).
Читайте также: Китай занял лидирующие позиции в 90 % стратегических технологий: США теряют позиции
