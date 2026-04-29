Украина получит 6 миллиардов евро на дроны собственного производства — фон дер Ляйен

До конца второго квартала 2026 года Украина получит первые 6 млрд. евро в рамках кредитной программы на закупку беспилотников собственного производства. Об этом во время выступления в Европарламенте заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Структура кредитной поддержки

Эти средства являются частью кредита на общую сумму 90 млрд. евро. Глава Еврокомиссии разъяснила, как именно будут распределены и выплачены эти ресурсы.

Уже к концу текущего квартала ЕС выплатит транш в размере 45 млрд. евро, запланированный на 2026 год. Одна треть всего кредита направляется на покрытие бюджетных нужд государства, в то время как две трети средств пойдут на усиление оборонных возможностей.

Первый оборонный пакет стоимостью 6 млрд евро ориентирован именно на украинские дроны для армии, что будет стимулировать местное производство.

Позиция Евросоюза

Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что Европа придерживается своих обещаний по выделению макрофинансовой помощи.

«Пока Россия усиливает агрессию, Европа наращивает поддержку Украины», — заявила президент Еврокомиссии.

Напомним

«Минфин «писал, что в четверг, 23 апреля, Совет Е С одобрил окончательное решение, необходимое для запуска нового финансового инструмента для Украины — Ukraine Support Loan объемом до 90 млрд евро на 2026−2027 годы.

Финансирование будет привлекаться через заимствование ЕС на международных рынках капитала, а обязательства по ним будут обеспечены бюджетным резервом Европейского Союза.