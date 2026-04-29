Эрик Трамп обогатился за счёт убытков криптоинвесторов — Forbes

Американское деловое издание Forbes опубликовало жесткое расследование деятельности майнинговой компании American Bitcoin , которую возглавляет сын 45-го президента США Эрик Трамп. Журналисты обвиняют руководство фирмы в построении бизнес-модели, в которой громкое имя используется для привлечения средств розничных инвесторов, которые в итоге несут колоссальные убытки, в то время как состояние основателей стремительно растет.

Иллюзия «печатного станка»

Forbes пишет, что основатель позиционирует American Bitcoin перед потенциальными инвесторами как надежную «машину для печатания денег». Однако, по оценкам аналитиков, реальная стратегия компании основана на арбитражной модели — получении прибыли за счет разницы в стоимости активов. Вместо того, чтобы формировать основную прибыль исключительно за счет непосредственного майнинга (добычи криптовалюты), компания активно монетизирует ажиотаж вокруг цифровой индустрии и фамилию Трампа. Благодаря высокой оценке своих акций, фирма массово продает ценные бумаги на бирже, привлекая капитал для закупки дополнительных объемов биткоина на собственный баланс.

Математика убытков и инсайдерская прибыль

Во время выхода на технологическую биржу Nasdaq рыночная стоимость American Bitcoin взлетела до ошеломляющих 13,2 млрд долларов. Эта сумма выглядела аномальной, поскольку фактические резервы компании в криптовалюте на тот момент составляли всего около 270 млн долларов. В результате массового размывания капитала (постоянного выпуска новых акций, что обесценивает доли текущих акционеров) котировки компании обвалились примерно на 92% от своих пиковых значений.

В результате обычные инвесторы потеряли около 500 млн долларов. В то же время личное состояние Эрика Трампа за тот же период продемонстрировало обратную динамику, резко увеличившись с 190 млн до 280 млн долларов.

Реакция Эрика Трампа и операционные показатели

Сын политика категорически отверг обвинения и перешел к публичной критике издания. Он заявил, что после перехода в собственность китайских инвесторов Forbes превратился в «политическое оружие» и стал «позором для журналистики».

В своей защите Трамп-младший привёл ряд операционных достижений, отметив, что American Bitcoin — это молодой бизнес, которого ещё чуть больше года назад просто не существовало, а публичный листинг состоялся всего 7 месяцев и 25 дней назад. По его данным, компания продолжает активно расширяться и быстро вошла в список ведущих публичных биткоин-компаний. Текущие мощности предприятия насчитывают около 90 000 устройств для майнинга, которые генерируют 28 EH/s (эксахешей в секунду — масштабный объем вычислительной мощности сети). На балансе компании сейчас хранится более 7 000 биткоинов. Только за четвертый квартал резервы в первой криптовалюте выросли на 58%, выручка составила 78,3 млн долларов, а себестоимость добычи новых монет оказалась на 53% ниже их текущей рыночной цены.

Технический листинг и долговые риски

Быстрый выход American Bitcoin на биржу Nasdaq состоялся в начале сентября 2025 года благодаря процедуре обратного слияния с компанией Gryphon Digital Mining. Этот механизм позволил избежать длительного и тщательного финансового аудита, который является обязательным при классическом первичном размещении акций (IPO). Институциональную и техническую поддержку проекта обеспечивает другой крупный игрок отрасли — компания Hut 8, которая владеет мажоритарным пакетом акций и предоставляет услуги хостинга для оборудования.

