Каждый год весной украинцы декларируют все доходы, полученные за год: заработную плату, гонорары, дивиденды и инвестиционный доход. Если вы инвестировали в корпоративные облигации NovaPay, эти доходы также необходимо указать в декларации, говорится в сообщении компании.

► Читайте страницу«Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

Как задекларировать доход от облигаций NovaPay

В NovaPay позаботились о том, чтобы этот процесс был максимально простым и понятным. Сформировать документы для заполнения налоговой декларации можно прямо в приложении — за несколько кликов:

выбрать любую сделку — откроются детали ценных бумаг и возможность сформировать документы;

перейти в раздел «Декларирование доходов» и нажать строку «Документы для заполнения налоговой декларации» — документы по всем облигациям, приобретенным за отчетный год, будут автоматически сформированы и отправлены вам на электронную почту.

В приложении также доступна краткая инструкция с подсказками по заполнению декларации.

Сегодня корпоративные облигации NovaPay уже выбрали около 7 700 клиентов, инвестировав более 3,5 млрд грн. Это один из удобных инструментов для инвестирования: приобрести облигации можно онлайн в приложении, в несколько кликов, без лишних действий.

Срок размещения — от 1 до 12 месяцев, доходность — до 18% годовых в зависимости от срока. После погашения средства автоматически зачисляются на счет, а в приложении всегда можно отследить, сколько времени осталось до выплаты.

Напомним, что первые корпоративные облигации NovaPay были выпущены в 2023 году (серии A, B и C). В 2024 году компания расширила линейку еще шестью сериями (D-I), в 2025 — добавила серии J, K и L, а в 2026 году зарегистрирована серия М. Всего — 13 выпусков.