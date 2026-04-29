29 апреля 2026, 14:11 Читати українською

О чем будет Invest Talk Summit 2026: темы и спикеры

Меньше месяца через месяц Invest Talk Summit соберет в одном месте инвесторов и всех, кто интересуется, как сохранить и приумножить капитал в современных условиях. Спикеры обсудят эффективные инвестиционные стратегии, разберут реальные кейсы и расскажут, какие инструменты могут помочь в управлении активами. Рассказываем больше о темах и спикерах Invest Talk Summit 2026.

Ожидается, что на ивенте выступит около 25 экспертов, которые подготовят соло-выступления, присоединятся к дискуссиям, а также вместе с гостями обсудят наиболее волнующие вопросы во время неформального общения в зоне нетворкинга.

Среди тем, которые готовят спикеры:

  • «Защитные активы во время кризисов: стратегии для осторожного инвестора. Эффективна ли стратегия усреднения стоимости (DCA) на текущем рынке». Спикер: Анатолий Ильченко, инвестиционный советник, лектор в Биржевом университете, практикующий инвестор с опытом в финансовой сфере более 10 лет.

  • «Как собрать агрессивный портфель?» Спикер: Эрик Найман, основатель и управляющий партнер инвестиционной компании HUG'S .

  • «Дивидендные аристократы: анализ наиболее устойчивых компаний за последние 5−10 лет. Кризис дивидендной модели: почему стратегия регулярных выплат проигрывает S&P 500 и акциям роста за последние годы. Стоит ли игра свеч?» Спикер: Николай Григорьев, главный аналитик инвестиционного советника HUG'S.

  • «Портфели миллиардеров: что покупают самые богатые люди мира и целесообразность копирования их соглашений». Спикер: Александр Бенедичук, предприниматель, частный инвестор. CEO RegisTeam

  • «Искусственный интеллект в работе инвестора: практическое применение». Спикер: Михаил Пацан, предприниматель, инвестор, управляющий активами с 18-летним опытом, эксперт по международным финансовым рынкам и WEB3 технологиям

  • Также выступления подготовят Сергей Микулов, партнер в iPlan.ua, соучредитель сообщества iTalks, Елена Набатова, основательница онлайн школы финансовой грамотности и инвестиций «Я могу» и женского клуба «Свободная», Руслан Линник, управляющий партнер фонда Majinx Capital и другие.

Первые билеты на ивент уже доступны на сайте премии. Для «ранних птиц» действуют самые выгодные цены. Однако время действия этого специального предложения ограничено.

Invest Talk Summit — это возможность узнать инсайты инвестиционного рынка и самые актуальные новости, обменяться опытом, задать вопросы экспертам, а главное — повысить эффективность своего инвестиционного портфеля.

Проведение мероприятия возможно при поддержке партнеров. Генеральным партнером Invest Talk Summit 2026 выступит ICU — ведущая украинская финансовая группа, специализирующаяся на инвестиционно-банковских услугах и брокерском обслуживании. Серебряным партнером стал Биржевой университет — образовательный проект, обучающий инвестированию в ценные бумаги и работе на фондовом рынке.

Выражаем благодарность партнерам мероприятия:

Для тех, кто стремится глубже овладеть этими финансовыми инструментами, рекомендуем обучающие курсы от HUG'S и аналитические материалы на YouTube-канале «Укринвест клуб».

Незаменимым партнером ивентов, организующих Минфин и Finance.ua, выступает Bon Boisson. А компания Gemini будет угощать гостей ароматным кофе.

Присоединяйтесь к Invest Talk Summit 2026 и уже 16 мая в Киеве!

  • S1 REIT (Standard One) — за создание доступных условий для инвестирования в доходную недвижимость.

  • AccessFinance Group — за комплексный подход к финансовому сектору (лизинг, кредитование).

Источник: Минфин
