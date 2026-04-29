НБУ определил курсы валют на последний день апреля

НБУ определил курсы валют на четверг, 30 апреля. Евро подорожал, а курс доллара остается почти без изменений. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Курс доллара

На четверг НБУ установил следующий курс доллара: 44,08 грн. Это на 1 копейку больше, чем в среду (44,07).

В то же время курс евро на четверг был установлен на отметке — 51,58 грн, что на 8 копеек больше, чем в среду (51,50).

