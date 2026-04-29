Почему выход ОАЭ из ОПЕК не «затопит рынок» нефтью — мнение

Решение Объединенных Арабских Эмиратов выйти из картеля ОПЕК не направлено на обвал мировых цен на нефть за счет резкого увеличения добычи. Напротив, этот шаг представляет собой тщательно продуманную финансовую стратегию, в рамках которой дополнительные доходы от продажи энергоносителей будут направлены на масштабное развитие глобальной инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ). Об этом в своей аналитической колонке в соцсети X сообщает независимый эксперт и автор книги «Восхождение начинается» (The Ascent Begins) Шанака Анслем Перера.

Физические ограничения экспорта и математика трубопроводов

Распространенный в информационном пространстве нарратив о том, что Абу-Даби «затопит рынок» нефтью, опровергается логистическими и инфраструктурными возможностями страны. Единственный маршрут ОАЭ, обходящий Ормузский пролив — нефтепровод Хабшан-Фуджейра (ADCOP) — имеет базовую пропускную способность 1,5 млн баррелей в сутки с возможностью кратковременного увеличения до 1,8 млн баррелей. Эти лимиты официально подтверждаются профильными мониторинговыми агентствами Lloyd's List и Energy Intelligence.

По состоянию на март 2026 года, на фоне фактической приостановки действия квот ОПЕК и коллапса транзита через Ормузский пролив в результате силовых действий Ирана, загрузка этого нефтепровода достигала 71% (согласно данным CNBC и Argus). Это оставляет резерв пропускной способности на уровне всего 440 тысяч баррелей в сутки. Строительство второго трубопровода от Джебель-Данна до Фуджейры, который должен был бы добавить еще 1,5 млн баррелей транзитных мощностей, до сих пор находится на стадии принятия окончательного инвестиционного решения (FID). По данным Energy Intelligence, планирование этого объекта датируется еще октябрем 2024 года с ориентировочным запуском в 2026—2027 годах, однако физические строительные работы не начаты, а график так и не был официально подтвержден.

Соответственно, в 2026 году ОАЭ физически способны вывести на мировой рынок лишь 400−700 тысяч баррелей в сутки дополнительно, несмотря на то, что государственная корпорация ADNOC объявила целевой показатель стабильной добычи на уровне 5 млн баррелей. Главным ограничивающим фактором является инфраструктура («сталь в земле»), а не дисциплина ОПЕК.

Избежание ценовой войны с Саудовской Аравией

Эксперт отмечает, что именно эти ограничения пропускной способности делают выход ОАЭ из картеля коммерчески безопасным. Если бы Эмираты могли мгновенно вывести на рынок дополнительные 2 млн баррелей в сутки, такой шаг воспринимался бы как прямое объявление ценовой войны. В таком сценарии Саудовская Аравия задействовала бы собственные резервные мощности, которые оцениваются в 2−3 млн баррелей в сутки. Следствием стало бы обвал котировок эталонной марки Brent ниже отметки 80 долларов за баррель, что разрушило бы доходную базу как самой ADNOC, так и других игроков.

Время выхода из ОПЕК выбрано идеально: ограничения на трубопровод в Фуджейру фиксируют рост добычи именно на том уровне, который необходим для монетизации свободных мощностей, но недостаточен для того, чтобы спровоцировать агрессивную реакцию Эр-Рияда.

Искусственный интеллект как новая нефть: капитализация технологий

Основной тезис Перери заключается в том, что выход из ОПЕК вообще не касается нефтяного рынка. Это инструмент финансирования беспрецедентного технологического скачка. Государственные инвестиционные компании Абу-Даби консолидировали гигантские объемы капитала: активы под управлением Mubadala составляют около 385 млрд долларов, ADQ владеет еще 240 млрд долларов, а суверенный фонд ADIA контролирует около 1 трлн долларов.

Недавно созданный инвестиционный фонд MGX (выделенный из структуры Mubadala и ADQ) уже осуществил крупнейшие в истории государственные инвестиции в инфраструктуру искусственного интеллекта. Речь идет о масштабном проекте Stargate совместно с OpenAI, Oracle и SoftBank, а также о приобретении компании Aligned Data Centers за 40 млрд долларов. Кроме того, Глобальное партнерство по развитию ИИ-инфраструктуры, заключенное с BlackRock и Microsoft, еще до апреля превысило отметку в 100 млрд долларов привлеченного капитала.

Отмена квотных ограничений позволяет государственной нефтяной компании ADNOC продавать каждый дополнительный маржинальный баррель по полной рыночной стоимости. Этот дополнительный денежный поток напрямую финансирует развертывание проектов MGX, первую фазу Stargate, партнерства в сфере полупроводников и редкоземельных металлов, а также расширение сети центров обработки данных (ЦОД).

«Абу-Даби создает суверенный капитальный фонд для развития инфраструктуры искусственного интеллекта, точно так же, как Эр-Рияд создал капитальный фонд для системы расчетов за нефть после заключения нефтедолларового соглашения в 1974 году. Архитектура та же самая. Товар — новый», — объясняет аналитик.

Аналитик подчеркивает, что его тезис может быть опровергнут лишь в двух случаях: если ОАЭ внезапно ускорят финансирование и строительство второго нефтепровода мощностью 3 млн баррелей (что будет иметь смысл только для демпинга), или если Саудовская Аравия всё-таки начнёт превентивную ценовую войну в стиле 2020 года.

