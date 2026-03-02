Пенсия за свой счет: какие вложения дали лучший результат в перспективе 10, 20 и 30 лет

Недавно «Минфин» провел опрос , чтобы узнать у наших читателей, на какие средства они собираются жить на пенсии. Напомним, лишь 16% респондентов ответили, что после завершения трудовой деятельности рассчитывают жить на государственную пенсию. 29% участников опроса сообщили, что планируют жить на доход, полученный от инвестиций в облигации, акции, фонды и криптоактивы. Еще 17% респондентов намерены обеспечивать себя в старости за счет аренды недвижимости. В то же время только 3% опрошенных рассчитывают на негосударственные пенсионные фонды, а 4% — на накопительное страхование жизни.

«Минфин» решил разобраться, подтверждается ли такой выбор предыдущей динамикой указанных активов, и проверить, какие финансовые стратегии были наиболее прибыльными на горизонте 10, 20 и 30 лет.

Расчет накоплений при ежемесячном вложении $100 в S&P 500

Представим, что каждый месяц вам удавалось инвестировать $100 в индекс S&P 500, который включает 500 крупнейших компаний США и часто используется как ориентир для пенсионных накоплений: вместо выбора отдельных акций инвестор покупает рынок в целом.

Какую сумму можно было бы накопить по состоянию на 1 января 2026 года, если начать инвестировать 1 января 2016 года, 1 января 2006 года и 1 января 1996 года? Расчет основан на исторической средней доходности индекса с учетом дивидендов — около 10−11% годовых. Фактические результаты могли бы отличаться в зависимости от конкретных дат входа и волатильности, однако приведенные цифры дают реалистичное представление о масштабе эффекта сложных процентов.

Период 2016—2026 (10 лет, 120 взносов)

Взносы: $100×120 = $12 000

Средняя доходность за период: ~11−12% годовых

Ориентировочный результат: около $22 000−23 000 (+85−92%)

За десятилетие вложения почти удваиваются. На этот период пришлись и пандемическое падение 2020 года, и последующее стремительное восстановление рынка.

Период 2006—2026 (20 лет, 240 взносов)

Взносы: $100×240 = $24 000

Средняя долгосрочная доходность: ~9−10% годовых

Ориентировочный результат: около $70 000−80 000 (+192−233%)

Старт перед финансовым кризисом 2008 года, когда индекс обвалился на 50%, означал глубокую просадку в начале пути. Однако длительный период роста впоследствии компенсировал эти потери.

Период 1996—2026 (30 лет, 360 взносов)

Взносы: $100×360 = $36 000

Средняя доходность на длинном горизонте: ~10% годовых

Ориентировочный результат: около $200 000−220 000 (+192−230%)

То есть при одинаковых $100 в месяц 30-летний горизонт дает примерно в 6 раз большую сумму, чем 10-летний, поскольку здесь наиболее ощутим эффект сложных процентов, которые начисляются не только на взносы, но и на уже полученную прибыль.

Стоит учитывать, что это ориентировочные оценки, а фактические суммы могут отличаться в зависимости от дат входа и выхода, дивидендов, комиссий и налогов. Для более точного расчета можно воспользоваться Portfolio Visualizer или провести бэктест на исторических данных ETF на S&P 500, например SPY или VOO.

А если выбрать отдельную акцию?

Отдельно можно рассматривать инвестиции в конкретные акции (включая дивиденды, которые также можно реинвестировать). Инвестиция в одну компанию потенциально может принести значительно больший результат, чем индекс, но риск потерять все кратно выше.

Для примера возьмем две известные компании разного типа: McDonald's как стабильный дивидендный бизнес с долгой историей и Microsoft как технологического гиганта с агрессивным ростом.

Если бы инвестор вкладывал по $100 ежемесячно в акции McDonald’s:

2016−2026 (10 лет, взносы $12 000) → около $22 000 (+83%)

2006−2026 (20 лет, взносы $24 000) → около $110 000 (+358%)

1996−2026 (30 лет, взносы $36 000) → около $370 000 (+928%)

При той же модели $100 в месяц в акции Microsoft:

2016−2025 (10 лет, взносы $12 000) → около$50 000 (+317%)

2006−2025 (20 лет, взносы $24 000) → около $310 000 (+1 192%)

1996−2025 (30 лет, взносы $36 000) → около $850 000 (+2 261%)

По сравнению с инвестициями в S&P 500 разница колоссальная. Но важно помнить, что такие результаты — это ретроспектива. Чтобы их получить, нужно было не только выбрать правильную компанию, но и сохранять ей верность в годы глубоких просадок. Именно поэтому в этом материале мы фокусируемся на индексе как более предсказуемом подходе.

Расчет накоплений при ежемесячном инвестировании $100 в золото

Драгоценные металлы традиционно считаются «тихой гаванью» в кризисные периоды. Они не приносят дивидендов, но сохраняют покупательную способность в долгосрочной перспективе.

2016−2026 (10 лет)

Взносы $12 000 → около $17 000−18 000 (+42−50%)

2006−2026 (20 лет)

Взносы $24 000 → около $52 000−55 000 (+117−129%)

1996−2026 (30 лет)

Взносы $36 000) → около $118 000−122 000 (+228−239%)

В отличие от акций, металлы не генерируют существенного денежного потока. Их сила — в защите от инфляции и финансовых потрясений, однако на длинных отрезках они уступают фондовому рынку по стабильности роста. Как инструмент пенсионных накоплений это про устойчивость и выдержку, а не про максимальную доходность.

Расчет накоплений при ежемесячном инвестировании $100 в криптовалюту

Для криптовалют невозможно провести анализ на 20−30 лет — рынок слишком молод. Поэтому реалистичная дистанция для оценки может охватывать лишь последнее десятилетие. В качестве примера возьмем биткоин — самый популярный и старейший цифровой актив.

Если инвестор ежемесячно вкладывал по $100 с января 2016 года по январь 2026 года (120 взносов, всего $12 000) в биткоин, результат на сегодня выглядел бы так:

2016−2026 (10 лет)

Взносы: $12 000

Ориентировочный результат: ≈ 3,07 BTC, что на сегодня составляет ≈ $197 000

Именно высокая волатильность в сочетании с длинным горизонтом и регулярными взносами в периоды пиков и глубоких просадок создала такой масштабный результат — +1 542% — даже несмотря на то, что биткоин сейчас находится в медвежьем цикле.

Мы рассматривали только биткоин еще и потому, что по альткоинам ситуация довольно жесткая. Многие проекты, которые 5−7 лет назад были в топе, так и не вернулись к своим максимумам, а крупные и когда-то популярные биржи исчезали вместе с частью инвестиций. Кроме того, в криптомире решающим становится не только выбор актива, но и тайминг входа, что плохо сочетается с идеей спокойных пенсионных накоплений.

Именно поэтому даже в США крупные пенсионные фонды пока остаются осторожными в отношении криптоактивов. Там, где появляются экспозиции, они обычно ограничиваются биткоином или Ethereum и составляют лишь небольшую долю портфеля. Массового включения криптовалют в долгосрочные пенсионные стратегии пока нет.

Недвижимость: когда $100 недостаточно

Недвижимость — вторая по популярности стратегия после инвестиций в нашем мини-опросе, поскольку «бетон» кажется надежной пенсионной подушкой. Однако инвестировать в нее по $100 ежемесячно не получится по банальной причине — за $100 квартиру не купишь, а порог входа измеряется десятками тысяч долларов.

Тем, кто делает ставку на недвижимость, стоит учитывать, что ее цены тоже живут циклами. В Киеве средняя стоимость квадратного метра перед кризисом 2007−2008 годов достигала около $4 040, тогда как по состоянию на начало 2026 года остается существенно ниже — около $1 970. Это означает, что те, кто покупал на пике, в долларовом выражении часто до сих пор не вернулись к прежним уровням, даже если часть потерь компенсировала аренда.

После 2014 года и особенно после начала полномасштабной войны к привычным рискам добавились и физические. Региональная безопасность, простои, падение спроса и слабая ликвидность могут играть большую роль, чем «вечная ценность бетона».

Расчеты результатов инвестирования в программу накопительного страхования жизни (НСЖ)

Накопительное страхование жизни — это долгосрочный инструмент с регулярными взносами и страховой защитой. Доходность в большинстве программ формируется в гривне и составляет в среднем около 9%, тогда как валютные договоры обычно имеют минимальную или нулевую гарантированную ставку. Поэтому для сравнения с другими инструментами мы переводим $100 в гривневый эквивалент по среднему курсу соответствующего периода и считаем в национальной валюте.

2016−2026 (10 лет)

$12 000 (по среднему курсу каждого месяца фактически внесено ≈ 372 234 грн) → ≈ 575 073 грн (≈ $13 374)

Итого +54,5% в гривне и +11,5%, если перевести накопленную сумму в доллар США по текущему курсу.

2006−2026 (20 лет)

$24 000 (по среднему курсу каждого месяца фактически внесено ≈ 478 766 грн) → ≈ 953 633 грн (≈ $22 178)

Это соответствует +99,2% в гривне или -7,6% в $.

Для гривневых программ некорректно строить 30-летнюю оценку с начала 1996 года, поскольку гривна была введена лишь в сентябре 1996-го.

Оценки за 10 и 20 лет также очень приблизительные: реальный результат зависит от конкретной программы, структуры расходов и срока договора.

НСЖ не демонстрирует взрывной доходности, а в долларовом эквиваленте прирост может быть крайне незначительным или даже отрицательным из-за валютного фактора. Его главная функция — не максимизация прибыли, а дисциплинированное накопление и страховая защита.

При этом стоит учитывать еще один аспект — уровень доверия. В Украине отношение к долгосрочным финансовым институтам традиционно осторожное из-за исторических кризисов, банкротств банков и девальваций. Поэтому решение об участии в таких программах часто зависит не только от математики, но и от готовности доверять системе на десятилетия вперед.

Расчеты для взносов в негосударственные пенсионные фонды (НПФ)

Негосударственные пенсионные фонды — это отдельный инструмент долгосрочных накоплений, который работает по принципу коллективного инвестирования. Вы или ваш работодатель регулярно делаете взносы, а фонд инвестирует их в разрешенные законом активы — преимущественно ОВГЗ, банковские инструменты, частично корпоративные облигации и акции.

Разные НПФ показывают разную доходность в зависимости от структуры портфеля и года. В последние годы крупные фонды демонстрировали результат в диапазоне около 14−16% годовых в гривне. Поэтому для модели мы берем 15% как ориентировочный средний сценарий — без гарантий, но на уровне фактических показателей ведущих фондов в благоприятные годы.

2016−2026 (10 лет)

$12 000 (по среднему курсу каждого месяца фактически внесено ≈ 372 234 грн) → примерно 797 396 грн (≈ $18 544)

В ретроспективе 10 лет получаем +131% в гривне и +11,5% в долларе.

2006−2026 (20 лет)

$24 000 (по среднему курсу каждого месяца фактически внесено ≈ 478 766 грн) → примерно 1 710 297 грн (≈ $39 774)

То есть +257% в гривне и +65,7% в $.

Как видно, доходность НПФ выше, чем у НСЖ, но все же умеренная и близкая к консервативным инструментам, поскольку структура активов ограничена законом. Фонды не могут агрессивно инвестировать в рискованные инструменты, поэтому «иксов» здесь ждать не стоит.

Цифры и выводы: кто выигрывает на длинной дистанции

Если свести все расчеты к общему знаменателю — $100 ежемесячно с реинвестированием — разница между инструментами становится наглядной.

Инструмент 10 лет $12 000 20 лет $24 000 30 лет $36 000 S&P 500 ~$22 800 ~$75 500 ~$215 000 McDonald’s ~$22 000 ~$110 000 ~$370 000 Microsoft ~$50 000 ~$310 000 ~$850 000 Золото ~$17 500 ~$53 000 ~$120 000 Биткоин (2016−2026) ~$197 000 — — Накопительное

страхование жизни (в гривнах) ~13 374 ~$22 178 — Негосударственные

пенсионных фонды (в гривнах) ~$18 544 ~$39 774 —

Эти расчеты являются ориентировочными и основаны на исторических данных. Они не учитывают комиссии, налоги, индивидуальные точки входа и, главное, поведение инвестора, которое часто влияет на результат больше, чем сама доходность.

Наиболее привлекательно в цифрах выглядит криптовалюта. Но это только биткоин и только в ретроспективе — инвесторов, которые дисциплинированно покупали его ежемесячно и пережили все обвалы, если и существуют, то их единицы. На этом фоне S&P 500 дает менее взрывной, но исторически более стабильный результат. Однако история предостерегает: то, что приносило прибыль вчера, завтра может оказаться в эпицентре коррекции или регуляторных изменений.

Поэтому пенсионный портфель — это не поиск «идеального» актива, а система диверсификации. Именно сочетание инструментов, а не ставка на один из них, дает наибольший шанс сохранить и приумножить капитал в долгосрочной перспективе.