Украинцы не верят в государственную пенсию и расчитывают на облигации или крипту — опрос «Минфина»

Только 16% наших читателей рассчитывают жить на государственную пенсию по завершении трудовой деятельности. Об этом свидетельствуют результаты онлайн-опроса в телеграмм-канале «Минфина», в котором приняли участие 1482 респондента.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

На что рассчитывают украинцы

Самым популярным ответом стали инвестиции в облигации, акции, фонды и криптоактивы — именно на них надеются 29% участников опроса. Это свидетельствует о росте интереса к альтернативным финансовым инструментам и самостоятельному формированию пенсионного капитала.

Еще 17% респондентов планируют обеспечивать себя в старости за счет недвижимости в аренду.

В то же время, только 3% опрошенных рассчитывают на негосударственные пенсионные фонды, а 4% — на накопительное страхование жизни.

22% участников выбрали ироничный ответ об «интересном и сложном походе», что свидетельствует о высоком уровне скепсиса относительно собственных пенсионных перспектив.

9% отметили другие источники дохода.

Результаты опроса демонстрируют изменение финансовых настроений: украинцы все больше ориентируются на самостоятельное инвестирование и диверсификацию источников дохода, тогда как доверие к классической солидарной пенсионной системе остается ограниченным.