українська
23 февраля 2026, 10:38 Читати українською

Украинцы не верят в государственную пенсию и расчитывают на облигации или крипту — опрос «Минфина»

Только 16% наших читателей рассчитывают жить на государственную пенсию по завершении трудовой деятельности. Об этом свидетельствуют результаты онлайн-опроса в телеграмм-канале «Минфина», в котором приняли участие 1482 респондента.

Только 16% украинцев рассчитывают жить на государственную пенсию по завершении трудовой деятельности.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

На что рассчитывают украинцы

Самым популярным ответом стали инвестиции в облигации, акции, фонды и криптоактивы — именно на них надеются 29% участников опроса. Это свидетельствует о росте интереса к альтернативным финансовым инструментам и самостоятельному формированию пенсионного капитала.

Еще 17% респондентов планируют обеспечивать себя в старости за счет недвижимости в аренду.

В то же время, только 3% опрошенных рассчитывают на негосударственные пенсионные фонды, а 4% — на накопительное страхование жизни.

22% участников выбрали ироничный ответ об «интересном и сложном походе», что свидетельствует о высоком уровне скепсиса относительно собственных пенсионных перспектив.

9% отметили другие источники дохода.

Результаты опроса демонстрируют изменение финансовых настроений: украинцы все больше ориентируются на самостоятельное инвестирование и диверсификацию источников дохода, тогда как доверие к классической солидарной пенсионной системе остается ограниченным.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Skeptik777
Skeptik777
23 февраля 2026, 11:12
#
Жовтизна в заголовку. Опитування провели серед аудиторії Мінфіну в КГБешному Телеграмі. А висновок натягнули на всіх українців, принаймні в заголовку.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
