Панаму возглавил президент-дублер: как изменится известный офшор мира

В начале мая в Панаме завершились президентские выборы. Новым главой государства стал кандидат от партии «Достижение цели» Хосе Рауль Мулино. Оппоненты называют его марионеткой, а политологи более сдержанно — «прокси». Почему политическая и экономическая жизнь Панамы сказывается на всем мире и с какими вызовами столкнется Мулино, расскажет «Минфин».

Как Панама повлияла на налоговое законодательство мира

Для представителей бизнеса Панама ассоциируется, в первую очередь, с крупнейшим мировым офшором. Еще 10 лет назад государство было вторым в мире после Гонконга по количеству зарегистрированных здесь компаний.

Все изменил скандал с утечкой документов, которые разоблачили налоговые махинации мировых лидеров, бизнесменов и крупных корпораций. 3 апреля 2016 года достоянием общественности стали 11 млн Панамских документов, которые содержали информацию о 214 тыс. офшорных компаний.

Последствия скандала были не менее значимые. Свои посты тогда потеряли многие причастные к нему политики. Например, премьер-министр Исландии Зигмундур Давид Гуннлаугссон подал в отставку всего через два дня после того, как были обнародованы Панамские документы. Испания оперативно возбудила многочисленные дела против упомянутых в Панамских документах лиц, например, лауреата премий «Оскар», кинорежиссера Педро Альмодовара и известного футболиста Лионеля Месси.

Катастрофой обернулась утечка данных для Mossack Fonseca, офшорной юридической фирмы, которая стояла за Панамскими документами. По данным британской Guardian, фирма была четвертым по величине поставщиком офшорных услуг в мире. Она помогла тысячам клиентов во всем мире скрыть свои активы в подставных компаниях, которые создавались в основном на Британских Виргинских островах, Панаме и Багамских островах.

Панамские документы подорвали репутацию фирмы и ей пришлось прекратить свою деятельность в 2020 году из-за глобального давления. Ее основателям Юргену Моссаку и Рамону Фонсеке также было предъявлено обвинение в Панаме в отмывании денег и создании преступного сообщества. Уголовные расследования или преследования против фирмы и ее сотрудников проводились также в других странах, таких как Швейцария, Германия, США и Перу.

Но, что самое важное, Панамские документы положили начало глобальной борьбе с уклонением от уплаты налогов и финансовыми преступлениями. Вот некоторые примеры:

Германия: Федеральное правительство инициировало меры против возможностей уклонения от уплаты налогов в ответ на публикацию «Панамских документов».

Европейский Союз: Комиссия Е С внесла предложения по повышению прозрачности налоговой информации и борьбе с уклонением от уплаты налогов. ЕС также опубликовал «черный» список стран, которые считаются налоговыми убежищами.

США: Министерство финансов издало новые правила, которые усложняют создание подставных компаний.

Великобритания: В стране введен публичный реестр компаний, которые предоставляют информацию об их настоящих владельцах.

Безусловно, произошедшее сказалось и на самой Панаме, как офшорной юрисдикции.

Согласно исследованию Bloomberg Línea, количество регистраций анонимных корпораций в Панаме за последнее десятилетие сократилось более чем в два раза.

Эти корпорации, известные как sociedades anónimas, уплачивают минимальные налоги или вообще освобождены от них, и в течение десятилетий являются основой офшорной индустрии Панамы.

Анализ Bloomberg, основанный на данных публичного реестра Панамы, показывает снижение количества регистраций на 63% с 2012 по 2022 год, сообщила член ICIJ Мэри Трини Зеа. Одновременно увеличилось и количество ликвидаций компаний и частных фондов: если в 2013 году их было 7, то в 2022 году — уже 5 575.

Однако профильные исследования продолжают включать Панаму в список самых удобных офшоров в мире для ведения бизнеса в 2024 году.

Именно поэтому «Минфин» решил познакомить своих читателей с этой страной поближе.

Чем Панама отличается от соседей

Латинскую Америку часто называют местом контрастов, с огромными отличиями между дорогими и очень бедными районами, туристическими центрами и потерянными отдаленными селами. Но даже здесь Панама выделяется среди своих соседей.

Это небольшое государство с населением около 4,4 млн, широкой общественности оно известно преимущественно из-за нескольких особенностей: наличие Панамского канала, крупнейший флот в мире и гавань для бегства от налогов.

На первый взгляд, Панама достаточно богатая страна. ВВП на душу населения составляет около $19 тыс. Это больше, чем в Румынии или Болгарии, и сопоставимо с показателем Греции. В Украине этот показатель до полномасштабного вторжения был примерно в четыре раза ниже. Средняя зарплата в стране превышает $2 тыс. в месяц. Для сравнения: в соседней Колумбии она примерно в три раза ниже.

В то же время, как отмечает помощник директора Латиноамериканского центра Atlantic Council Фелипе Мендес, распределение экономических возможностей страны крайне неравномерное. ВВП на душу населения в прилегающих к каналу провинциях примерно в десять раз превышает этот показатель в аграрном регионе Дарьен. В последнем экономику можно сравнить с показателями Гаити — самого бедного государства в Западном полушарии, а абсолютное большинство населения провинции живет в условиях крайней бедности.

Решать эту проблему и ряд других вызовов придется новому президенту страны Хосе Раулю Мулино. И, казалось бы, у него уже есть для этого план, но начинает он при неблагоприятных условиях — активы, которые приносили государству больше всего денег, буквально ускользают из рук.

Экс-президент скрывается, а его протеже побеждает

Президентские выборы прошли в стране в начале мая. Согласно местному законодательству, они проходили в один тур — победителю достаточно было получить простое большинство, а не свыше 50% голосов.

Гонку выиграл представитель партии «Достижение цели» Хосе Рауль Мулино, который получил около 34% голосов, при том, что у ближайшего противника было 25%.

Сначала Мулино вообще не планировал выдвигаться на высокий пост, а хотел ограничиться «ролью второго плана». За президентское кресло боролся его однопартиец, бывший глава государства в 2009—2014 годах Рикардо Мартинелли, а сам Мулино должен был стать вице-президентом в его команде.

Путь к победе Мартинелли не выглядел сложным. Он побеждал по всем соцопросам, что и неудивительно, ведь во время его президентства ВВП выросло на рекордные 69% и многие воспринимали тот период, как «золотую эпоху». В отдельные периоды пребывания рейтинг Мартинелли достигал 90%, что привычно для авторитарных режимов, но уникальная ситуация для Панамы с активной политической жизнью и конкурентными выборами.

В большинстве государств мира Мартинелли остался бы на второй срок, но проблема в том, что у Панамы такой возможности нет — президент возглавляет страну только один срок. Поэтому главе государства пришлось взять перерыв.

Триумфальное возвращение Мартинелли не удалось, поскольку его догнали коррупционные скандалы. Расследования начались еще в 2014 году по обвинению в превышении расходов, а также в незаконном прослушивании разговоров политических оппонентов.

Тогда Мартинелли поспешил выехать в США, но там был арестован и выдан на родину. От первой волны обвинений ему удалось отбиться — суд признал экс-президента невиновным.

Параллельно против него велось расследование в Испании по обвинениям в отмывании денег и незаконном слежении на территории страны за своей любовницей.

Эти случаи «подмочили репутацию» Мартинелли, но действительно сложной стала ситуация в прошлом году, когда панамский суд признал политика виновным в покупке местной медиакомпании за счет незаконной прибыли и приговорил к 11 годам тюрьмы.

Экс-президент скрылся на территории посольства Никарагуа, где получил политическое убежище. Сначала он даже заявлял, что продолжит предвыборную кампанию, однако, в конце концов, уступил дорогу своему соратнику Мулино и до сих пор не покинул территорию посольства.

«Победа Мулино — результат очень эффективной избирательной стратегии, которая неожиданно позволила передать ему весь политический капитал экс-президента», — убеждена бывшая глава отдела новостей TVN Media Panama Cабрина Бакал.

Мулино заменил в гонке своего соратника и сейчас празднует победу.

Мулино уже пообещал, что будет работать над улучшением судьбы экс-перезидента, а также рассказал о своем плане изменений в стране. Один из аспектов этого — строительство крупных инфраструктурных проектов, в частности, железной дороги, которая должна соединить столицу с аграрным регионом Чирики.

«Новый президент сталкивается со значительными экономическими трудностями, в частности, растущим долгом, развалом системы социального обеспечения, замедлением экономического роста и уменьшением иностранных инвестиций. У него есть налаженные связи с бизнес-сообществом, но найти ресурсы для увеличения расходов госсектора будет сложно», — отмечает профессор политологии Университета Северного Техаса Орландо Перес.

По словам Фелипе Мендеса, проблемой Мулино станет раздутый бюрократический аппарат, на который приходится 17% всей рабочей силы страны. «Панама должна создать профессиональную государственную службу, где найм и увольнение базируется на умениях, а не на лояльности партии», — отмечает эксперт.

Мулино надеется собрать правительство национального единения, но здесь могут быть проблемы: по результатам выборов, местный парламент оказался чрезвычайно фрагментированным, а партия президента получила лишь 15 из 71 кресел. Поэтому по факту по любому вопросу нужно будет искать компромисс. И это на фоне нескольких глобальных вызовов для экономики страны.

Панамский канал: появление конкурентов и экологические риски

Главная визитка страны — Панамский канал, который соединяет Тихий и Атлантический океаны. Ежегодно через него проходят около 14 тыс. судов. Также на него приходится 5% всех морских торговых грузов мира.

Для страны канал — источник стабильной прибыли. Годовой доход от его деятельности составляет $4,3 млрд. Чистая же прибыль после операционных расходов составляет $2,5 млрд, которые перечисляются в бюджет страны. Это составляет около $570 на каждого жителя страны.

Панамский канал — главный источник поступления средств в бюджет страны.

Считается, что у Панамского канала нет альтернативы, ведь другой маршрут из одного океана к другому пролегает через Магелланов пролив на крайнем юге континента и требует дополнительно потратить на логистику от 10 до 22 дней. Но ситуация может кардинально измениться в ближайшее время.

Самый первый из потенциальных конкурентов — это проект строительства новой железной дороги протяженностью около 300 км в Мексике между портами на берегах Атлантического и Тихого океанов вместе с усовершенствованием портовой инфраструктуры. Оценивается новая железная дорога примерно в $2,8 млрд.

Также о планах построить свой канал заявляла Никарагуа. Проект стоит $50 млрд и для него несколько лет назад уже нашелся китайский инвестор. Правда, на фоне падения китайского фондового рынка и отсутствия экологической экспертизы, проект пока на паузе.

Китай прорабатывает возможность строительства еще одной альтернативы — железной дороги в Колумбии, которая соединит ключевые порты страны. Сухопутный участок там составляет около 200 км, а общие инвестиции в проект вместе с развитием портов оцениваются в $19 млрд.

Каждый из этих проектов местные власти позиционируют, как необходимые для обеспечения мировой торговли. В условиях глобального потепления Панамский канал начал мелить, а обеспечивать его пропускную способность становится все сложнее и дороже. Как следствие, прошлым летом из-за засухи время, которое танкеры ожидали прохода по нему, выросло с привычных 8 до 18 дней, а стоимость контейнерных перевозок подорожала на 36%.

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Сейчас, во избежание ограничений, администрация канала пытается повторно использовать воду из шлюзов, вместо того, чтобы смывать ее в океан, как это было раньше. Однако в этом подходе тоже есть риски. Соленость воды в шлюзах растет и она попадает в озеро Гатун, которое не только является частью инфраструктуры канала, но и остается ключевым источником питьевой воды в Панаме.

Потеря крупнейшего инвестора и $20 млрд штрафа

В конце прошлого года Верховный суд Панамы объявил о закрытии медного рудника, который принадлежит канадской компании First Quantum Minerals и оценивается примерно в $10 млрд.

Этому предшествовали продолжительные общественные выступления против работы компании. Ее обвиняли в низких отчислениях в бюджет и вреде экологии, что влекло в том числе и пересыхание канала.

В самой же First Quantum Minerals отмечали, что, помимо создания тысяч рабочих мест, она обеспечивала ежегодные выплаты государству в $375 млн.

По оценкам МВФ, из-за закрытия рудника ВВП страны в этом году вырастет всего на 2,5%, хотя раньше ожидалось около 5%. Кроме того, настороженность инвесторов привела к падению цены государственных облигаций и спровоцировала рост государственного долга.

Экоактивисты убеждены, что добыча меди в стране приносила больше вреда, чем прибыли.

Во время предвыборной кампании Мулино пытался избегать вопросов о First Quantum, однако политик считается лояльным к бизнесу, в том числе к горной промышленности.

«Мы с нетерпением ждем диалога с новой администрацией и совместной работы, чтобы найти решение, которое будет в интересах Панамы», — говорится в официальном сообщении First Quantum.

В то же время, если новый президент возобновит деятельность рудника, это может привести к новой волне общественных протестов и помешать ему собрать парламентскую коалицию.

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Если же переговоры не увенчаются успехом, у канадской компании есть альтернативный план — она уже подала иск в международный арбитраж с требованием к Панаме компенсировать ей $20 млрд.

Гавань для кораблей, компаний и мигрантов

Несмотря на проблемы, с которыми сталкивается Панама, у нее все еще есть несколько уникальных сильных сторон.

Небольшому государству принадлежит крупнейший в мире торговый флот — около 8 600 кораблей в мировом океане используют флаг этой страны. Это больше, чем торговые флоты США и Китая вместе взятые.

По международному праву, каждое торговое судно должно быть зарегистрировано, как принадлежащее к флоту определенной страны. Именно у этого государства есть юрисдикция над кораблем, оно ответственное за соблюдение им правил безопасности и условия труда моряков.

Панама предлагает простую регистрацию кораблей и мало регулирует их деятельность. Именно поэтому многие судовладельцы выбирают флаги этого государства. Панама же ежегодно из своего флота получает налоги и различные отчисления на $500 млн.

Также Панама считается одной из популярнейших в мире налоговых гаваней. Офшоры, зарегистрированные в государстве, освобождаются от корпоративных налогов, налогов на доходы, прибыль, прирост капитала, а также на имущество или наследство. Платить налоги офшорной компании придется только в том случае, если она начнет вести деятельность на территории страны, да и то только с доходов, полученных в самой Панаме.

Хотя после скандала с утечкой документов и усилением контроля над уплатой налогов в мире Панама также сообщила, что будет бороться с отмыванием денег, готова сотрудничать с международными институтами и обмениваться информацией. Среди наиболее значимых шагов — создание реестра владельцев и акционеров компаний.

Работа Панамы не осталась незамеченной, и ЕС еще в 2018 году исключил ее из «черного» списка офшоров — то есть из перечня государств, которые отказываются делиться налоговой информацией.

Страна пытается открыть еще один источник доходов. Используя теплый климат и близость океанов, она способствует переезду состоятельных мигрантов, для которых создано несколько программ.

Право на постоянное проживание здесь можно получить, купив недвижимость на $300 тыс., или инвестировав $350 тыс. в лесное хозяйство страны, или осуществив $250 тыс. венчурных инвестиций в местные компании.

Также жить в стране можно с так называемой визой пенсионера — если гарантированный ежемесячный доход человека составляет от $1 тыс. При этом возраст человека не имеет значения, главное, чтобы был НПФ или инвестфонд, который выплачивает такую сумму. Также те, кто ежемесячно зарабатывает от $3 тыс., могут получить визу цифрового кочевника и жить здесь с легальным статусом.

Помимо низких налогов, страна привлекает иностранный бизнес простым регулированием и высоким уровнем жизни, по сравнению с соседями. Поэтому международные компании часто выбирают Панаму для размещения региональных офисов. Здесь базируются представительства около 200 транснациональных корпораций. Среди них — Procter & Gamble, Heineken, Caterpillar, BMW, ArcelorMittal и т. д. Часто международный капитал воспринимает государство, как врата в Латинскую Америку, благодаря удобному транспортному сообщению со всем регионом и США.

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Территориально небольшое государство никогда не претендовало на роль регионального лидера. Однако удачное географическое расположение обеспечивает ему место под солнцем в прямом и переносном смысле, и даже нынешние серьезные вызовы не смогут отнять у него это преимущество.