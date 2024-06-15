Сегодня в Швейцарии стартует Глобальный саммит мира по Украине. Что известно

15−16 июня в Швейцарии пройдет Глобальный саммит мира. Около 100 лидеров стран и правительств соберутся, чтобы обсудить возможные пути достижения мира в Украине на основе «формулы» президента Владимира Зеленского, пишет РБК-Украина.

Цель конференции

Саммит будет посвящен поиску путей достижения справедливого мира для Украины в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Как отметили в правительстве принимающей страны Швейцарии, цель конференции — развитие дискуссии на высоком уровне, чтобы найти «общее понимание» относительно начала мирного процесса.

Задание саммита:

Обеспечить платформу для диалога по пути достижения всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира для Украины на основе международного права и Устава ООН;

Способствовать общему пониманию возможной структуры для достижения этой цели;

Совместно определить дорожную карту относительно того, как вовлечь обе стороны в будущий мирный процесс.

В основу обсуждения положена «формула» Владимира Зеленского.

Хотя она состоит из 10 пунктов, на саммите в Швейцарии сфокусируются на 3 из них: ядерная безопасность; продовольственная безопасность и свобода судоходства; гуманитарные вопросы (обмен военнопленными всех на всех и возвращение украинских детей, депортированных в россию).

Кто будет участвовать

Швейцария пригласила на саммит 160 делегаций на уровне глав государств и правительств, а также руководителей международных организаций.

В опубликованном на 14 июня списке участников отмечено, что на саммит приедут 100 делегаций:

57 стран — главы государств или правительств;

29 стран отправят министров;

6 стран будут представлены на уровне советников;

также будут присутствовать 8 высших представителей международных организаций.

В частности, конференцию посетят президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, японский премьер Фумио Кисида, канадский премьер Джастин Трюдо.

Из европейских лидеров подтвердили участие шведский премьер Ульф Кристерссон, нидерландский премьер Марк Рютте, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, испанский премьер Педро Санчес, президент Чехии Петер Павел и другие.

В последний момент передумал и не приедет на саммит президент Аргентины Хавьер Милей.

Президента США Джо Байдена не будет на саммите, вместо него в Швейцарию приедут вице-президент Камала Харрис и советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Италию представит не премьер Джорджиа Мэлони, а министр иностранных дел Антонио Таяни. От Австралии присутствует министр государственных услуг и национальной системы страхования по инвалидности Билл Шортен. От Венгрии — министр иностранных дел Петер Сийярто.

Турция, Саудовская Аравия, Мексика также отправляют в Швейцарию министров иностранных дел. ОАЭ — старшего дипломатического советника президента.

Индия примет участие в саммите, но не на уровне премьер-министра. Конференцию посетит дипломат Паван Капур, являющийся послом Индии в российской федерации.

Украина приглашала на саммит лидера КНР Си Цзыньпина, но представители Китая отказались. Как пояснили это решение в МИДе страны, они настаивают на полноправном участии россии в подобных мероприятиях.

Такое же объяснение было дано в Бразилии на отказ президента от поездки. Глава страны Лула да Силва отправит на саммит посла Бразилии в Швейцарию.