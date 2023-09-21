От дронов до разминирования: 5 интересных секторов для инвестирования в Украине во время войны и после

В Украине много интересных секторов, которые могут значительно приумножить вклад инвесторов в долгосрочной перспективе. О 5 из них, которые нуждаются в инвестиционном капитале, актуальны сейчас и будут расти в послевоенные времена, Mind рассказал Артем Щербина, директор по инвестициям компании Capital Times. «Минфин» выбрал главное.

Сначала давайте зафиксируем, в каком состоянии находится экономика Украины на втором году войны и с какими социально-экономическими проблемами сталкивается бизнес и население. Это:

постоянные террористические атаки со стороны россии на города, села, предприятия, инфраструктуру и т. п. ;

; падение экспортного потенциала Украины, в частности, из-за ограниченного доступа к экспортной логистике;

психологические и физические травмы мирного населения и воинов;

повреждение критической инфраструктуры, в частности, в энергетике, техногенная катастрофа с Каховской ГЭС и риски взрыва на Запорожской АЭС;

зависимость функциональности украинской армии от поставок оружия из других стран-партнеров, необходимость масштабного производства внутри страны.

И многие другие негативные факторы, которые порождает война. Конечно, при таких условиях приоритетом развития для государства и общества есть отрасли, которые могут решить неотложные проблемы, а не улучшение качества дорог на Закарпатье или развитие футбольной инфраструктуры.

Поэтому следует выделить ключевые отрасли, которые нуждаются в финансировании уже сейчас и могут быть инвестиционно привлекательны на многие годы вперед.

Системы хранения энергии

Каждая семья, проживающая в Украине, готовится к этой зиме. Каждый бизнес также проговаривает варианты избегания блекаутов.

Правительство усиленно готовится к возможному энергетическому кризису. А украинская армия обновляет и модернизирует ПВО. Вопрос энергетической устойчивости — один из ключевых в национальной безопасности страны.

Системы хранения энергии (с англ. Energy Storage) — это комплекс оборудования, аккумулирующий избыток электроэнергии, позволяющий повысить стабильность энергосистемы и предотвращать перебои в снабжении электроэнергией. Такие системы могут использовать государственные корпорации для оптимизации импорта/экспорта электроэнергии или частных предприятий для обеспечения бесперебойного подключения к энергопитанию.

Energy storage уже имплементируется в Украине. Например, у ДТЭК был опыт строительства первой «батарейки» в Украине в ныне оккупированном Энергодаре. Сейчас корпорация в поисках инвестора для модернизации Бурштынской и Тилигульской ВЭС

Технологии разминирования

Согласно оценке правительства, около 30% территории Украины остается заминированной, в том числе почти 15% сельскохозяйственных угодий. С военной точки зрения самое плотное минирование оборонительных редутов врага не позволяет ВСУ быстро проводить контрнаступление. Обеспечение ВСУ новейшими средствами разминирования — один из приоритетов на фронте.

Бизнес также заинтересован в разминировании. Аграрии уже закупают технику для разминирования, чтобы иметь возможность производить посевную. Этот сегмент имеет большой коммерческий потенциал.

Более того, направление разминирования интересно зарубежным инвесторам, поскольку Украина выступает сейчас «полигоном» для тестирования инновационных решений в технологиях двойного назначения.

Agro Tech и Food Tech

Можно констатировать, что сельское хозяйство столкнулось с большими рисками, например: оккупация территорий, заминирование, постоянные обстрелы, отсутствие морской и речной логистики, потеря квалифицированных работников, значительные финансовые потери.

Единственный шанс развиваться дальше — это внедрять инновации. От удешевления энергоресурсов до улучшения эффективности обработки полей или качества семян.

Вопросы эффективности и добавленной стоимости (маржинальности бизнеса) будут двигать исследования и разработки в агросфере в Украине в последующие десятилетия.

Поэтому привлечение внешнего финансирования крайне важно, ведь сами аграрии — заказчики agro- или food tech-решений — заняты решением проблем с долгами и кредитованием посевных.

Реабилитация

Второй год войны оставляет сотни тысяч жертв вторжения и десятки тысяч ветеранов. Их количество будет расти прямо пропорционально продолжительности войны. Поэтому вопрос реабилитации, лечения и ментальной поддержки будет очень актуален еще много лет.

В Украине хороший пример финансирования социального реабилитационного центра Superhumans. Но это не коммерческая история, хотя и очень важна в наши дни.

Кто инвестиционно привлекателен, так это производители протезов и разработчики программных решений для консультаций с психологами или виртуальных ассистентов по уходу за здоровьем. Как пример, украинские компании Esper Bionics и BetterMe.

Defense Tech

Война дала яростный толчок развитию инноваций в оборонной промышленности. По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, Украина до конца года увеличит производство дронов более чем в 120 раз. И это только одно из направлений активного развития продуктовых решений для поддержки наших войск.

Кроме дронов, в Украине разрабатываются современные системы кибербезопасности, навигации, логистики, обработки информации с помощью искусственного интеллекта.

В общей сложности Министерство обороны выделило 12 стратегических вертикалей defense tech, помогающих развивать государственный кластер Brave1.

Мировая история учит, что именно войны становятся главными драйверами развития технологий. Украина демонстрирует всему миру свою устойчивость и открытость новых оборонных решений.

Считаю, что шансы прихода в Украину международных институциональных фондов под управлением Blackrock или Brookfield, пока в стране идет война, почти равны вероятности переориентации владельцев футбольных клубов из Саудовской Аравии по покупке дорогих футболистов на прямую финансовую помощь ВСУ.

В таких условиях нужно самим создавать базу (капитал) для поддержки ключевых отраслей экономики на пути обновления Украины. Или знакомить западных инвесторов с перспективными отраслями, которые активно развиваются здесь уже сейчас, несмотря на войну.