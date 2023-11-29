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29 ноября 2023, 11:04 Читати українською

Как сформировать надежный портфель акций на 2024 год

Инвестиции в фондовый рынок достаточно рискованные. Однако, инвестор может использовать инструменты, которые позволяют застраховаться и заработать, вне зависимости от того, будут падать или расти рынки. Что это за инструмент, как им пользоваться и чем он может пригодиться украинскому инвестору, на конференции «Жить на проценты» рассказал лектор Биржевого Университета Богдан Сидоренко.

С помощью опционов можно застраховаться и заработать, вне зависимости от того, будут рынки расти или падать.

Как собрать свой портфель

Первое, с чего сегодня следует начинать инвестору, — минимизировать риски по всем портфелям, убежден Богдан Сидоренко. Ведь всегда будут моменты, способные отрицательно влиять на портфель в будущем. Среди основных сейчас — геополитические риски (война в Украине и Израиле) и монетарная политика ФРС, которая продолжает бороться с инфляцией высокими ставками.

Кроме того, анализируя актив для покупки, следует учитывать и другие факторы: фаза рынка, тренды (хайпы), режимы Risk On, Risk Off, макроэкономика. И главное — не покупать ценные бумаги, которые инвестор не понимает.

На конференции Богдан Сидоренко раскрыл структуру портфеля, которую будет использовать в следующем году. Его ядро — это защитная часть; в целом, портфель выглядит так:

  • Treasury с доходностью 4,6%-5,4% годовых;
  • Облигации высокого инвестиционного рейтинга с доходностью 6−8% годовых;
  • ETF широкого рынка (SPY, VOO);
  • ETF облигаций (TLT);
  • ETF секторов (XLV, XLU);
  • ETF драгоценных металлов (GLD, SLV);
  • ETF дивидендных аристократов (NOBL).

Портфель содержит и среднесрочные позиции на срок от 1 до 5 лет:

  1. ETF секторов (TAN, CIBR, XLB);
  2. Облигации (ОВГЗ или среднего инвестиционного уровня);
  3. Blue Chips;
  4. Дивидендные аристократы.

Для спекуляций хорошо подойдут краткосрочные сделки. Здесь тоже есть ряд критериев, на которые следует обращать внимание. Среди основных:

  1. Технический анализ.
  2. Отчет и отработка смены ожидания.
  3. Лоббизм.
  4. Новые продукты.

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Что такое опцион

Еще одна возможность защитить свой портфель — воспользоваться опционом. Это договор, по которому покупатель опциона получает право купить/продать какой-то актив в определенный момент времени по заранее оговоренной цене.

«Объясню просто: вы пришли покупать квартиру, вам озвучили цену $100 тыс. Если вы заинтересовались, то сообщаете, что готовы рассмотреть это сделку. Договариваетесь, чтобы вам придержали квартиру 3 месяца, а за это вы заплатите $2 тыс. По истечении срока вы не обязаны выкупать актив. Если квартира за 3 месяца повысится в цене и обойдется в $110 тыс., вы можете использовать свое право и приобрести ее. Если же цена снизится, условно, до $95 тыс., то вы, разумеется, откажетесь. То есть вы можете потерять $2 тыс, но не рисковать $100 тыс.», — пояснил на примере суть работы опциона Богдан Сидоренко.

Но без соответствующих знаний начинать торговать опционами — не самое лучшее решение. Этот инструмент не для новичков.

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Зачем инвестору опционы

Причин торговать опционами можно назвать множество. Среди основных:

  • Увеличьте кредитное плечо для хеджирования риска или спекуляции.
  • Получить больший доход от точки выхода.
  • Улучшить показатели спекуляции.
  • Усреднить позицию с минимальными рисками.
  • Получить прибыль за свои ожидания.
  • Перевести риски на других участников рынка.
  • Страхование позиций.
  • Открытие сделок рыночно-нейтральных.
  • Зарабатывать больше на своем портфеле.
  • Покрытие рисков IPO в Lock-up периоде.
  • Уменьшение рисков при торговле по техническому анализу.

В то же время, профессиональная торговля опционами — это непросто, она включает:

  • использование стратегии для разных рыночных ситуаций;
  • комбинацию покупок и продаж опционов;
  • 100% риск-менеджмент;
  • умение корректировать опционные позиции;
  • анализ волатильности и т. д.

«Если говорить о сотрудничестве с деривативами, то некоторые из вышеперечисленных пунктов для кое-кого будут открытием. Скажем, не все понимают, что такое анализ волатильности и как его проводить. Для этого нужно понимать, что это за актив, как использовать эти деривативы», — подчеркнул лектор Биржевого университета.

Он подчеркнул, что получить эти знания в Украине можно, главное желание — вкладывать в свои знания, развивать себя, как инвестора. Это помогает лучше анализировать будущее по портфелю и своим инвестициям.

Если вы пропустили конференцию «Жить на проценты», записи докладов можно приобрести по ссылке: https://www.zhyty-na-vidsotky.com.ua/

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