Инвестиции в фондовый рынок достаточно рискованные. Однако, инвестор может использовать инструменты, которые позволяют застраховаться и заработать, вне зависимости от того, будут падать или расти рынки. Что это за инструмент, как им пользоваться и чем он может пригодиться украинскому инвестору, на конференции «Жить на проценты» рассказал лектор Биржевого Университета Богдан Сидоренко.
Как сформировать надежный портфель акций на 2024 год
Как собрать свой портфель
Первое, с чего сегодня следует начинать инвестору, — минимизировать риски по всем портфелям, убежден Богдан Сидоренко. Ведь всегда будут моменты, способные отрицательно влиять на портфель в будущем. Среди основных сейчас — геополитические риски (война в Украине и Израиле) и монетарная политика ФРС, которая продолжает бороться с инфляцией высокими ставками.
Кроме того, анализируя актив для покупки, следует учитывать и другие факторы: фаза рынка, тренды (хайпы), режимы Risk On, Risk Off, макроэкономика. И главное — не покупать ценные бумаги, которые инвестор не понимает.
На конференции Богдан Сидоренко раскрыл структуру портфеля, которую будет использовать в следующем году. Его ядро — это защитная часть; в целом, портфель выглядит так:
- Treasury с доходностью 4,6%-5,4% годовых;
- Облигации высокого инвестиционного рейтинга с доходностью 6−8% годовых;
- ETF широкого рынка (SPY, VOO);
- ETF облигаций (TLT);
- ETF секторов (XLV, XLU);
- ETF драгоценных металлов (GLD, SLV);
- ETF дивидендных аристократов (NOBL).
Портфель содержит и среднесрочные позиции на срок от 1 до 5 лет:
- ETF секторов (TAN, CIBR, XLB);
- Облигации (ОВГЗ или среднего инвестиционного уровня);
- Blue Chips;
- Дивидендные аристократы.
Для спекуляций хорошо подойдут краткосрочные сделки. Здесь тоже есть ряд критериев, на которые следует обращать внимание. Среди основных:
- Технический анализ.
- Отчет и отработка смены ожидания.
- Лоббизм.
- Новые продукты.
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Что такое опцион
Еще одна возможность защитить свой портфель — воспользоваться опционом. Это договор, по которому покупатель опциона получает право купить/продать какой-то актив в определенный момент времени по заранее оговоренной цене.
«Объясню просто: вы пришли покупать квартиру, вам озвучили цену $100 тыс. Если вы заинтересовались, то сообщаете, что готовы рассмотреть это сделку. Договариваетесь, чтобы вам придержали квартиру 3 месяца, а за это вы заплатите $2 тыс. По истечении срока вы не обязаны выкупать актив. Если квартира за 3 месяца повысится в цене и обойдется в $110 тыс., вы можете использовать свое право и приобрести ее. Если же цена снизится, условно, до $95 тыс., то вы, разумеется, откажетесь. То есть вы можете потерять $2 тыс, но не рисковать $100 тыс.», — пояснил на примере суть работы опциона Богдан Сидоренко.
Но без соответствующих знаний начинать торговать опционами — не самое лучшее решение. Этот инструмент не для новичков.
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Зачем инвестору опционы
Причин торговать опционами можно назвать множество. Среди основных:
- Увеличьте кредитное плечо для хеджирования риска или спекуляции.
- Получить больший доход от точки выхода.
- Улучшить показатели спекуляции.
- Усреднить позицию с минимальными рисками.
- Получить прибыль за свои ожидания.
- Перевести риски на других участников рынка.
- Страхование позиций.
- Открытие сделок рыночно-нейтральных.
- Зарабатывать больше на своем портфеле.
- Покрытие рисков IPO в Lock-up периоде.
- Уменьшение рисков при торговле по техническому анализу.
В то же время, профессиональная торговля опционами — это непросто, она включает:
- использование стратегии для разных рыночных ситуаций;
- комбинацию покупок и продаж опционов;
- 100% риск-менеджмент;
- умение корректировать опционные позиции;
- анализ волатильности
и т. д.
«Если говорить о сотрудничестве с деривативами, то некоторые из вышеперечисленных пунктов для кое-кого будут открытием. Скажем, не все понимают, что такое анализ волатильности и как его проводить. Для этого нужно понимать, что это за актив, как использовать эти деривативы», — подчеркнул лектор Биржевого университета.
Он подчеркнул, что получить эти знания в Украине можно, главное желание — вкладывать в свои знания, развивать себя, как инвестора. Это помогает лучше анализировать будущее по портфелю и своим инвестициям.
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