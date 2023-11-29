Как сформировать надежный портфель акций на 2024 год

Инвестиции в фондовый рынок достаточно рискованные. Однако, инвестор может использовать инструменты, которые позволяют застраховаться и заработать, вне зависимости от того, будут падать или расти рынки. Что это за инструмент, как им пользоваться и чем он может пригодиться украинскому инвестору, на конференции « Жить на проценты » рассказал лектор Биржевого Университета Богдан Сидоренко.

Как собрать свой портфель

Первое, с чего сегодня следует начинать инвестору, — минимизировать риски по всем портфелям, убежден Богдан Сидоренко. Ведь всегда будут моменты, способные отрицательно влиять на портфель в будущем. Среди основных сейчас — геополитические риски (война в Украине и Израиле) и монетарная политика ФРС, которая продолжает бороться с инфляцией высокими ставками.

Кроме того, анализируя актив для покупки, следует учитывать и другие факторы: фаза рынка, тренды (хайпы), режимы Risk On, Risk Off, макроэкономика. И главное — не покупать ценные бумаги, которые инвестор не понимает.

На конференции Богдан Сидоренко раскрыл структуру портфеля, которую будет использовать в следующем году. Его ядро — это защитная часть; в целом, портфель выглядит так:

Treasury с доходностью 4,6%-5,4% годовых;

Облигации высокого инвестиционного рейтинга с доходностью 6−8% годовых;

ETF широкого рынка (SPY, VOO);

ETF облигаций (TLT);

ETF секторов (XLV, XLU);

ETF драгоценных металлов (GLD, SLV);

ETF дивидендных аристократов (NOBL).

Портфель содержит и среднесрочные позиции на срок от 1 до 5 лет:

ETF секторов (TAN, CIBR, XLB); Облигации (ОВГЗ или среднего инвестиционного уровня); Blue Chips; Дивидендные аристократы.

Для спекуляций хорошо подойдут краткосрочные сделки. Здесь тоже есть ряд критериев, на которые следует обращать внимание. Среди основных:

Технический анализ. Отчет и отработка смены ожидания. Лоббизм. Новые продукты.

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Что такое опцион

Еще одна возможность защитить свой портфель — воспользоваться опционом. Это договор, по которому покупатель опциона получает право купить/продать какой-то актив в определенный момент времени по заранее оговоренной цене.

«Объясню просто: вы пришли покупать квартиру, вам озвучили цену $100 тыс. Если вы заинтересовались, то сообщаете, что готовы рассмотреть это сделку. Договариваетесь, чтобы вам придержали квартиру 3 месяца, а за это вы заплатите $2 тыс. По истечении срока вы не обязаны выкупать актив. Если квартира за 3 месяца повысится в цене и обойдется в $110 тыс., вы можете использовать свое право и приобрести ее. Если же цена снизится, условно, до $95 тыс., то вы, разумеется, откажетесь. То есть вы можете потерять $2 тыс, но не рисковать $100 тыс.», — пояснил на примере суть работы опциона Богдан Сидоренко.

Но без соответствующих знаний начинать торговать опционами — не самое лучшее решение. Этот инструмент не для новичков.

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Зачем инвестору опционы

Причин торговать опционами можно назвать множество. Среди основных:

Увеличьте кредитное плечо для хеджирования риска или спекуляции.

Получить больший доход от точки выхода.

Улучшить показатели спекуляции.

Усреднить позицию с минимальными рисками.

Получить прибыль за свои ожидания.

Перевести риски на других участников рынка.

Страхование позиций.

Открытие сделок рыночно-нейтральных.

Зарабатывать больше на своем портфеле.

Покрытие рисков IPO в Lock-up периоде.

Уменьшение рисков при торговле по техническому анализу.

В то же время, профессиональная торговля опционами — это непросто, она включает:

использование стратегии для разных рыночных ситуаций;

комбинацию покупок и продаж опционов;

100% риск-менеджмент;

умение корректировать опционные позиции;

анализ волатильности и т. д.

«Если говорить о сотрудничестве с деривативами, то некоторые из вышеперечисленных пунктов для кое-кого будут открытием. Скажем, не все понимают, что такое анализ волатильности и как его проводить. Для этого нужно понимать, что это за актив, как использовать эти деривативы», — подчеркнул лектор Биржевого университета.

Он подчеркнул, что получить эти знания в Украине можно, главное желание — вкладывать в свои знания, развивать себя, как инвестора. Это помогает лучше анализировать будущее по портфелю и своим инвестициям.

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