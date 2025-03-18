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18 марта 2025, 12:30 Читати українською

Обвал рынка из-за сворачивания Carry Trade: как сохранить активы

Летом 2024 года американский фондовый рынок испытал значительное потрясение, и одной из ключевых причин стал процесс сворачивания carry trade с использованием японской иены. В феврале 2025 года на валютном и фондовом рынке складывается аналогичная ситуация. Сейчас этот процесс только начинается, а темпы его развития играют ключевую роль для фондового рынка США. О том, насколько серьезным может быть падение ценных бумаг США из-за сворачивания carry trade, и как действовать инвесторам, рассказал инвестиционный эксперт Евгений Пилипец.

Летом 2024 года американский фондовый рынок испытал значительное потрясение, и одной из ключевых причин стал процесс сворачивания carry trade с использованием японской иены.

Что такое carry trade

Carry trade — это стратегия, при которой инвесторы занимают деньги в валюте с низкой процентной ставкой, а затем вкладывают их в активы, номинированные в валюте с более высокой процентной ставкой. Так они зарабатывают на разнице в процентах. Чаще всего это работает с японской иеной и американским долларом.

В Японии процентные ставки традиционно очень низкие, а иногда даже близки к нулю, или совсем отрицательные из-за мягкой политики Банка Японии. Инвестор занимает иены под низкий процент, например, 0,1%, и дальше эти деньги конвертируют в доллары США на валютном рынке. Полученные доллары вкладывают в активы с более высокой прибыльностью, например, американские государственные облигации (Treasury bonds), где процентная ставка может быть, скажем, 4%.

Разница между 0,1% (ставка по займу) и 4% (прибыльность облигаций) — это потенциальная прибыль. Если курсы валют остаются стабильными, инвестор зарабатывает по этой разнице (4%-0,1%=3,9% годовых, минус комиссии и налоги). Это основа carry trade.

Почему происходит сворачивание carry trade

Carry trade сворачивается, когда инвесторы, в этом случае японские, начинают закрывать свои позиции: продают активы в валюте США (американские акции), конвертируют полученные доллары обратно в иены и погашают займы. Это явление могли спровоцировать несколько факторов, в частности:

  1. Рост процентных ставок в Японии. Заимствование в иенах становится дороже, что снижает выгоду от разницы ставок.
  2. Укрепление иены. Увеличение курса JPY по отношению к USD делает обратную конвертацию менее прибыльной или убыточной.
  3. Снижение прибыльности в США. Если американские активы теряют привлекательность (падение ставок или цен акций), стимул держать позиции — исчезает.
  4. Риск-офф настроения рынка. Глобальная нестабильность, кризисы и возможная рецессия побуждают инвесторов возвращать капитал «домой».

Почему Япония важна для американских акций

Япония — одна из крупнейших экономик мира, третья по номинальному ВВП после США и Китая и ключевой участник глобальных финансовых рынков. Низкие процентные ставки в Японии, традиционно находящиеся на отметке около 0%, делают ее идеальной базой для carry trade. Это стимулирует японских инвесторов, как институциональных (банки, пенсионные фонды, хедж-фонды), так и розничных, искать более высокую прибыльность за рубежом. В частности, выбор падает на США, где процентные ставки и прибыльность активов выше.

По состоянию на март 2025 года объем японского капитала в американских акциях, вероятно, составляет $1,8−2,5 трлн, что делает Японию ключевым игроком среди иностранных инвесторов.

Сценарии для фондового рынка США

Сворачивание carry trade может оказать значительное влияние на фондовый рынок США, в зависимости от скорости и масштаба этого процесса. Рынок может испытать как умеренное коррекционное движение, так и серьезный финансовый шок. Среди нескольких возможных сценариев развития событий и их эффектов на американские активы:

1. Постепенное сворачивание. Это произойдет из-за плавного повышения Банком Японии (BOJ) ставки (с 0,5% до 0,75% в 2025 году), а ФРС снизит ставки (с 4,5% до 4%). Разница сокращается, но остается положительной. В итоге японские инвесторы будут медленно выводить $100−300 млрд в год. S&P 500 может потерять 2−5%, но рынок адаптируется вследствие внутреннего спроса, таких как американские фонды, розничные инвесторы и т. д. В частности, и волатильность будет умеренной.

2. Резкое сворачивание. Быстрое укрепление иены, например, рост до $120 за доллар из-за интервенций Банка Японии или глобального побега в безопасные активы, вместе с повышением ставок в Японии до 1%, может привести к убыточности carry trade. Это, в свою очередь, может привести к выводу более $500 млрд за 1−2 месяца, что приведет к падению S&P 500 на 10−15%, Nasdaq — на 15−20%, и резкому росту волатильности (VIX > 40). Кроме этого, возможен краткосрочный обвал, подобно произошедшим в 2020 и 2024 годах.

3. Глобальный риск-офф. Главной причиной совпадения экономического кризиса, в частности, рецессии в США и эскалации торговых войн Трампа с Китаем и ЕС в один период с усилением политики BOJ. Как следствие, японцы выведут до $1 трлн, а другие иностранные инвесторы последуют за ними. S&P 500 может потерять 20−30% и рынок войдет в медвежью фазу. Это также может иметь последствия системного шока, произошедшего при разрыве «пузыря» carry trade в 2007—2008 годах.

Как защитить свои инвестиции

Сворачивание carry trade может привести к значительным колебаниям на американском рынке акций — от умеренного падения S&P 500 на 5−10% до более серьезного обвала на 15−20% или выше в экстремальных сценариях. Однако для инвесторов, которые держат акции американских компаний, есть несколько стратегий, которые помогут защитить деньги от этого риска:

  • Хеджирование через опционы. Покупка put-опционов на индексы, например, S&P 500 и Nasdaq, или же конкретные акции, позволяет зафиксировать цену продажи, что защищает от падения. Если S&P 500 на уровне 6100, можно купить put-опцион со страйком 5800 (примерно 5% ниже текущей цены) со сроком 3−6 месяцев. Однако если индекс упадет до 5500 из-за сворачивания carry trade, есть возможность получить прибыль от опциона, что компенсирует убытки по акциям.
  • Выбор стойких акций. Инвесторы могут перевести часть капитала из уязвимых секторов, таких как технологии и акции роста, в более стабильные компании, которые меньше страдают от оттока иностранного капитала. Если же 50% портфеля в бумагах Nvidia и Tesla, то одним из вариантов является сокращение их доли до 20%. Среди активов, которые могут помочь инвестору своей стойкостью, — Procter & Gamble и Coca-Cola, у которых стабильный спрос и дивиденды 3−4%, а также Johnson & Johnson и Pfizer, которые устойчивые к рецессии.

Читайте также: Побег из США: кто заменит Microsoft, NVIDIA и Amazon в портфелях инвесторов

Сворачивание carry trade может вызвать значительные колебания на рынке США, заставляющие инвесторов адаптироваться к новым экономическим реалиям. Взвешенное перераспределение портфеля может стать ключевым решением для сохранения капитала в периоды высокой волатильности.

Автор:
Пилипец Евгений
Инвестиционный эксперт Пилипец Евгений
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