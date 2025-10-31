Облигации или земля: выбираем, куда лучше вложить деньги

В последнем четвертьфинале Чемпионата инвестиций сходятся два варианта активов, которые относительно недавно стали доступными для широкого круга покупателей, — долговые облигации и сельскохозяйственная земля. Выбирайте, в какой из этих вариантов вложить деньги больше нравится лично вам и, возможно, именно он выиграет гонку.

В предыдущем четвертьфинале Чемпионата инвестиций впервые возникла напряженная борьба. Если в предыдущие разы акции США без проблем победили депозиты, а золото — криптовалюту, то на этот раз недвижимость, хотя изначально и захватила лидерство, но наличная валюта смогла навязать ей борьбу.

По итогам голосования на странице «Минфина» в Telegram, недвижимость получила 56% голосов против 44% у валюты. На сайте же она победила более уверенно — 63%.

Облигации

Когда речь заходит об облигациях, в первую очередь вспоминают ОВГЗ — государственные долговые бумаги. Их принцип достаточно прост и понятен: покупая облигацию, инвестор дает средства в долг государству, а то — обязуется их вернуть и выплатить заранее определенный процент. Прогнозируемая прибыль делает облигации подобными депозиту. Только лучше.

Преимущество ОВГЗ в более высокой доходности, чем по банковским вкладам. При последнем размещении Министерство финансов выпустило бумаги с погашением примерно через год и доходностью 16,35%. Для сравнения: средняя ставка по депозитам с размещением на 12 месяцев составляет не более 13%, а самые щедрые банки предлагают 16,25−16,5%. При этом прибыль от ОВГЗ не облагается налогом, а от заработка по депозиту придется отдать 18% НДФЛ и 5% военного сбора — это уменьшает доходность вклада почти на четверть.

Еще более разительным является преимущество валютных ОВГЗ. В последний раз долларовые ценные бумаги размещались со сроком погашения чуть более полутора лет и доходностью 4,02%. В то же время в банках доллар можно разместить на год в среднем под 1,23%, а максимальная ставка — 2,75%. И это еще до налогообложения.

Долгое время ОВГЗ считались инструментом для избранных. Банки и брокеры устанавливали минимальную сумму для их покупки в пределах 50−100 тыс. грн и взимали комиссии. Сейчас практически все ключевые продавцы позволяют гособлигации от одной штуки (около 1 тыс. грн) и не взимают ни одной комиссии. Купить бумаги можно дистанционно в приложениях банков, а также в «Действии».

При таких условиях популярность облигаций среди граждан стремительно пошла вверх. Если к началу 2022 года на руках у населения было ОВГЗ на 25 млрд грн, то сейчас уже почти 106 млрд, и сохраняется тенденция роста.

Ранее физлица были почти незаметными среди держателей ОВГЗ, а сейчас на них приходится около 5,6% от общего объема облигаций. Хотя в основном ценные бумаги все же остаются у банков и НБУ — 48% и 35% от общего объема.

Кроме государственных бумаг, инвесторы могут вкладывать средства и в корпоративные облигации. Их выпускают частные компании, чтобы обходиться без более дорогих кредитов. Среди тех, кто их предлагает, — Новая почта, NovaPay, Novus, AccessFinance, FEST Coffee Mission и т. д.

Доходность здесь выше, чем у ОВГЗ. По гривневым бумагам достигает 24−28% годовых, а по долларовым — 8,8%. В то же время следует понимать, что прибыль от этих облигаций облагается налогом по той же ставке, что и банковские депозиты. Кроме того, возврат средств гарантирует только сам заемщик. Какого-либо аналога Фонда гарантирования вкладов для ценных бумаг не существует.

Земля

Инвестиции в сельскохозяйственную землю начали быть популярными примерно в то же время, когда массовыми становились ОВГЗ. Но если облигациям помог Интернет и низкие комиссии, то рынок земли заработал благодаря закону, который отменил в июле 2021 года мораторий на продажу.

Сначала покупать землю могли только физлица и максимум 100 гектаров. В начале 2024 года стартовал второй этап земельной реформы: к рынку допустили юридических лиц, а лимит вырос до 10 тыс. га «в одни руки».

Динамику цены на землю однозначно определить невозможно, поскольку стоимость разных участков может существенно отличаться. На нее влияют расстояние до зоны боевых действий, плодородие, логистика, наличие перерабатывающих предприятий и уровень конкуренции в регионе. Даже два пая на одном и том же поле могут иметь разную цену. Если земля ближе к дороге — она будет стоить дороже, а если ее окружают участки другого владельца, покупателя найти будет сложно.

Однако в целом эксперты указывают на положительную динамику цен на сельскохозяйственные площади. В момент открытия рынка земли ее стоимость колебалась ориентировочно в пределах $1 200−1 600 за га. За следующие три года она прибавила ориентировочно 25−30% стоимости и эта тенденция продолжается.

После прекращения войны, благодаря росту инвестиций, упрощению логистики, приближению вступления в ЕС, подорожание земли может ускориться. Как пример, можно взять цену на землю в соседних государствах. В Польше она достигает 11 тыс. евро за га, а в Чехии — 8 тыс. евро.

Пока земля дорожает, инвесторы могут зарабатывать на ее аренде. В среднем она приносит 5−8% стоимости участка. Потенциал роста подобных заработков продемонстрировали аукционы по аренде государственной земли. На них участники торгов давали $500−700 за аренду гектара. В то же время частные лица получали в среднем около $90.

Вряд ли частные инвесторы могут рассчитывать на такие же выплаты. Государственные земли сдавались в аренду большими участками, что делало их более привлекательными. Также местные фермеры могли завышать цену, чтобы не допустить агрохолдинги на свою территорию. Однако высокие цены говорят о потенциале роста аренды в условиях высокой конкуренции, а та, в свою очередь, будет подталкивать и стоимость участков.

