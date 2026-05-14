40 тысяч гривен в сутки штурмовикам: Правительство готовит проект постановления о дополнительных выплатах военным

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

14 мая 2026, 11:58 Читати українською

40 тысяч гривен в сутки штурмовикам: Правительство готовит проект постановления о дополнительных выплатах военным

Правительство работает над проектом постановления о дополнительной доплате военнослужащим. Документ пока еще не принят, однако его положения уже обсуждаются. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Правительство работает над проектом постановления о дополнительной доплате военнослужащим.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Кого будет касаться

По его словам, проект будет касаться мобилизованных военных, контрактников, а также иностранных граждан, проходящих службу.

Предварительно правительство планирует установить несколько видов дополнительных выплат в зависимости от характера выполняемых задач.

Какие выплаты предлагают

В частности, предполагается выплата 100 тыс. грн. в месяц за участие в боевых действиях. Речь идет, в частности, о выполнении задач на временно оккупированных территориях, на территории между позициями сил обороны и войск государства-агрессора, а также на территории государства-агрессора. Сумма будет начисляться пропорционально времени участия в таких действиях.

Также проектом предлагается установить 170 тыс. грн одноразового вознаграждения за выполнение боевых или специальных задач во время ведения боевых действий в составе воинской части или подразделения первого эшелона обороны или наступления, в частности, контрнаступления или контратаки.

Отдельные выплаты могут быть предусмотрены за результативные действия во время боя. В частности, 25 тыс. грн — за уничтожение живой силы противника в стрелковом или рукопашном бою при подтверждении видеофиксацией. За взятие противника в плен предлагается выплачивать 250 тыс. грн.

Кроме того, проект предусматривает доплаты за участие в штурмовых действиях. За восстановление или возврат позиций, зданий или сооружений, захваченных инфильтрированными группами противника в глубине обороны украинских войск, может выплачиваться 20 тыс. грн в сутки.

При ведении штурмовых действий по захвату позиций, зданий или сооружений непосредственно на линии боевого столкновения или в глубине обороны противника предлагается установить выплату 40 тыс. грн в сутки. При этом общая сумма выплат за штурмовые действия не должна превышать 460 тыс. грн .

Также в проекте говорится о выплате 50 тыс. грн в месяц военным, выполняющим боевые или специальные задания на пунктах управления органов военного управления. Сумма также будет рассчитываться пропорционально времени выполнения таких задач.

Для военнослужащих, не подпадающих под указанные категории, предусматривается дополнительное вознаграждение в размере до 30 тыс. грн в месяц.

Гончаренко подчеркнул, что речь идет именно о проекте постановления, который еще не принят.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+75
Игорь УА
Игорь УА
14 мая 2026, 12:10
#
Ну за тысячу USD в день будет куча желающих повоевать со всей планеты. Можно миллионную армию собрать из всяких колумбийцев и гаитян. Еще и «гробовые» платить не нужно.
+
0
crowl
crowl
14 мая 2026, 13:21
#
Ось і я не розумію, чому Микола має воювати, а не якісь вихідці з Африки де ітак за 100 баксів в рік з калашами бігають як клоуни.
Хай платять всяким
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 69 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами