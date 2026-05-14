40 тысяч гривен в сутки штурмовикам: Правительство готовит проект постановления о дополнительных выплатах военным

Правительство работает над проектом постановления о дополнительной доплате военнослужащим. Документ пока еще не принят, однако его положения уже обсуждаются. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Кого будет касаться

По его словам, проект будет касаться мобилизованных военных, контрактников, а также иностранных граждан, проходящих службу.

Предварительно правительство планирует установить несколько видов дополнительных выплат в зависимости от характера выполняемых задач.

Какие выплаты предлагают

В частности, предполагается выплата 100 тыс. грн. в месяц за участие в боевых действиях. Речь идет, в частности, о выполнении задач на временно оккупированных территориях, на территории между позициями сил обороны и войск государства-агрессора, а также на территории государства-агрессора. Сумма будет начисляться пропорционально времени участия в таких действиях.

Также проектом предлагается установить 170 тыс. грн одноразового вознаграждения за выполнение боевых или специальных задач во время ведения боевых действий в составе воинской части или подразделения первого эшелона обороны или наступления, в частности, контрнаступления или контратаки.

Отдельные выплаты могут быть предусмотрены за результативные действия во время боя. В частности, 25 тыс. грн — за уничтожение живой силы противника в стрелковом или рукопашном бою при подтверждении видеофиксацией. За взятие противника в плен предлагается выплачивать 250 тыс. грн.

Кроме того, проект предусматривает доплаты за участие в штурмовых действиях. За восстановление или возврат позиций, зданий или сооружений, захваченных инфильтрированными группами противника в глубине обороны украинских войск, может выплачиваться 20 тыс. грн в сутки.

При ведении штурмовых действий по захвату позиций, зданий или сооружений непосредственно на линии боевого столкновения или в глубине обороны противника предлагается установить выплату 40 тыс. грн в сутки. При этом общая сумма выплат за штурмовые действия не должна превышать 460 тыс. грн .

Также в проекте говорится о выплате 50 тыс. грн в месяц военным, выполняющим боевые или специальные задания на пунктах управления органов военного управления. Сумма также будет рассчитываться пропорционально времени выполнения таких задач.

Для военнослужащих, не подпадающих под указанные категории, предусматривается дополнительное вознаграждение в размере до 30 тыс. грн в месяц.

Гончаренко подчеркнул, что речь идет именно о проекте постановления, который еще не принят.