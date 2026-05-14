Рютте предлагает странам НАТО отдавать Украине по 0,25% своего ВВП

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил союзникам отдавать Украине по 0,25 процента своего валового внутреннего продукта (ВВП). Эта тема была закрыта на закрытой встрече послов Альянса в конце апреля, пишет DW.

Что это может означать

Если союзники одобрят эту идею, то ежегодный поток помощи Украине может фактически потерять до 143 миллиардов долларов.

Словом дипломатов, предложение Рютте отчасти появилось в ответ на разочарование некоторых стран тем, что они сделали больше для Украины, чем другие. Согласно данным Кильского института, страны Северной Европы и Балтии, Нидерланды и Польша оказывают на военную помощь Киеву больший процент своего ВВП, чем многие другие союзники.

Франция и Великобритания настроены скептически

Идею, предлагаемую Рютте, впервые озвучил президент Украины Владимир Зеленский в июне прошлого года. «Украина является частью европейской безопасности, и мы хотим, чтобы 0,25 процента ВВП конкретной страны-партнера выделялось на нашу оборонную промышленность и внутреннее производство», — сказал он тогда.

Протест пока предложение генсека НАТО против скептицизма у некоторых союзников, в частности Франции и Великобритании, сказали Politico дипломаты. Это означает, что предложение вряд ли будет реализовано в нынешнем виде.

По словам чиновников НАТО, инсталляция целевого показателя в процентах от ВВП является лишь одной из нескольких идей, над которыми работают по достижению конкретного результата для Украины на самом Альянсе 7−8 июля.