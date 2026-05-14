Глава Nvidia прилетел в Китай с Трампом, чтобы разблокировать продажу чипов H200

США разрешили примерно десяти китайским компаниям покупать H200 — второй по мощности ИИ-чип компании Nvidia. В то же время, ни одной поставки пока не состоялось. Большое технологическое соглашение фактически зависло в воздухе, поэтому генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг присоединился к саммиту в Пекине, чтобы решить этот вопрос. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Сначала Хуанга не было в списке делегации Белого дома в Пекин, однако, по словам источника, он присоединился к поездке по приглашению президента США Дональда Трампа. Трамп забрал его на борт в Аляске по дороге на саммит с главой Китая Си Цзиньпином.

Ситуация демонстрирует, как технологическое соперничество между США и Китаем начинает блокировать даже согласованную торговлю. В результате Nvidia — самая дорогая компания мира и ведущий производитель чипов — оказалась между двумя конкурирующими государственными интересами.

До ужесточения американских экспортных ограничений Nvidia контролировала около 95% китайского рынка передовых чипов. Китай ранее обеспечивал 13% доходов компании, а сам Хуанг оценивал рынок искусственного интеллекта Китая в текущем году в $50 млрд.

Кто получил разрешение на приобретение чипов

По словам источников, Министерство торговли США разрешило закупку H200 таким китайским компаниям как Alibaba, Tencent, ByteDance и JD.com.

Также разрешение получили несколько дистрибьюторов, включая Lenovo и Foxconn. Покупатели могут покупать чипы непосредственно у Nvidia или через этих посредников. По условиям лицензии США каждый одобренный клиент может приобрести до 75 тысяч чипов.

Имена утвержденных покупателей и характер их договоренностей с Nvidia и дистрибьюторами по поводу этих чипов ранее не разглашались.

Lenovo подтвердила Reuters, что компания является одной из нескольких компаний, которым разрешено продавать H200 в Китае в рамках экспортной лицензии Nvidia.

В четверг Хуанг заявил надеющемуся китайскому государственному телеканалу CCTV: Трамп и Си используют свои хорошие отношения для улучшения двусторонних связей.

Поставок пока нет

Несмотря на одобрение со стороны США, сделки фактически остановились, поскольку китайские компании притормозили закупки после рекомендаций из Пекина, сообщил один из источников.

По его словам, изменение позиции Китая частично связано с изменениями с американской стороны, хотя именно что изменилось — непонятно.

В то же время, в Пекине растет давление с требованием заблокировать или жестко проверять такие закупки, сообщил еще один источник.

Министр торговли США Говард Латник в прошлом месяце фактически подтвердил это на слушаниях в Сенате, заявив, что китайское правительство пока не разрешает компаниям покупать эти чипы, поскольку стремится сосредоточить инвестиции в собственной отрасли.

Осторожность Пекина объясняется стратегическими соображениями: власти Китая опасаются, что импорт американских чипов может ослабить развитие собственных ИИ-технологий. Хотя китайские чипы пока отстают от Nvidia, компании типа DeepSeek все активнее заявляют об использовании отечественных решений, в частности чипов Huawei.

Такой переход к Huawei подчеркивает затруднение Nvidia на китайском рынке. Хуанг уже предупреждал, что американские экспортные ограничения подрывают позиции компании, а ее доля на рынке ИИ-ускорителей в Китае фактически упала до нуля.

Сложные условия

Завершение сделок усложняют многочисленные требования с обеих сторон. Американские правила, принятые в январе, обязывают китайских покупателей доказать наличие достаточных мер безопасности и гарантировать, что чипы не будут использоваться в военных целях.

Кроме того, Nvidia должна подтвердить наличие достаточных запасов чипов в США.

Трамп также договорился о механизме, согласно которому США будут получать 25% доходов от продажи чипов. Из-за американского законодательства это требует, чтобы чипы сначала проходили через территорию США перед отправлением в Китай.

В Пекине такая схема вызывала беспокойство из-за возможных рисков вмешательства или скрытых уязвимостей, хотя источники описывают ее скорее как юридический обходной механизм.

Контроль в Китае усилился после того, как Госсовет КНР принял два новых регулирования безопасности цепей поставок. Это запустило масштабную кампанию по поиску и устранению потенциальной зависимости от иностранных технологий в критической инфраструктуре.

Длительное затягивание соглашений поддерживают жесткие критики Китая в Вашингтоне. Они отвергают аргументы администрации Трампа о том, что такие продажи могут умерить китайских конкурентов от сокращения отставания от американских производителей чипов.

«Любое соглашение, позволяющее Nvidia продавать больше чипов Китая, означает меньше чипов Nvidia для американских компаний и меньшее преимущество США над Китаем в сфере искусственного интеллекта», — заявил старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Крис Макгуайр.

Напомним

«Минфин» писал, что в январе 2026 года администрация президента США Дональда Трампа официально разрешила экспортировать в Китай вторые по мощности чипы Nvidia H200, опубликовав правила, по которым американское правительство будет одобрять подобные соглашения.