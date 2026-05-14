НБУ будет по-новому будет проверять кибербезопасность платежей

Национальный банк Украины принял постановление № 50 , которым уточнил требования к предоставлятелям платежных услуг. Документирование и оценку мер безопасности могут проводить только лица, не задействованные в основной деятельности компании и имеющие дипломы международного или государственного образца в сфере киберзащиты, пишет Лигазакон.

На что это повлияет

Этот шаг направлен на повышение прозрачности и аудита систем аутентификации.

Внедрение таких изменений критически важно для удержания стабильности платежного рынка и защиты средств граждан от все более сложных видов мошенничества.

Может ли штатный работник банка проводить проверку безопасности в соответствии с новыми правилами? Да, но при условии, что он не участвует в основной операционной деятельности учреждения и имеет сертификат или диплом международного/государственного образца в сфере киберзащиты.