Цены на нефть выросли накануне встречи Трампа из Си в Пекине

Цены на нефть в четверг, 14 мая, незначительно повысились. Рынки внимательно следят за важной встречей президента США Дональда Трампа и главы Китая Си Цзиньпина, ожидая, поможет ли она приблизить решение войны с Ираном. Об этом сообщает Reuters.

Динамика цен

По состоянию на 10:14 за фьючерсы на нефть Brent подорожали на $0,45 (0,43%) до $106,08 за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) выросла на $0,41 (0,41%) до $101,43 за баррель.

Накануне оба эталонных сорта нефти подешевели из-за беспокойства инвесторов возможным повышением процентных ставок в США на фоне инфляционного давления, вызванного высокими ценами на топливо. Brent потеряла более $2 за баррель, а WTI — более $1.

Встреча в Пекине

Ожидается, что Трамп будет призывать Китай убедить Тегеран заключить соглашение с Вашингтоном для прекращения конфликта. В то же время аналитики сомневаются, что Си будет готов слишком давить на давнего стратегического партнера Китая.

В начале двухдневного саммита в четверг Си заявил Трампу, что торговые переговоры продвигаются вперед, однако предупредил: разногласия по Тайваню могут поставить отношения между странами на опасный путь.

Заявления китайского лидера, цитируемые агентством Xinhua, задали тон встречи, которую Трамп назвал, возможно, «величайшим саммитом в истории» после торжественного приема в Большом зале народного собрания в Пекине.

Что говорят аналитики

«Рынок нефти находится в режиме ожидания», — отметили аналитики ING в четверг. Они добавили, что рынок, возможно, возлагает слишком большие надежды на то, что переговоры США и Китая дадут положительный результат в войне с Ираном.

Ормузский пролив — один из ключевых мировых маршрутов поставок энергоносителей — остается преимущественно заблокированным с начала войны в конце февраля.

«Если не удастся добиться существенного прогресса в возобновлении судоходства через пролив, в США может остаться немного вариантов, кроме нового военного вмешательства», — заявил аналитик IG Тони Сикамор.

Между тем Иран, похоже, ужесточил контроль над проливом, заключив соглашения с Ираком и Пакистаном по транспортировке нефти и сжиженного природного газа из региона.

Китайский супертанкер, перевозивший два миллиона баррелей иракской нефти, в среду прошел через пролив после более чем двух месяцев простоя в Персидском заливе. Это был лишь третий нефтяной танкер, оставивший пролив с начала войны.

Международное энергетическое агентство в среду заявило, что в этом году мировое предложение нефти будет ниже спроса, поскольку война серьезно ударила по нефтедобыче на Ближнем Востоке и приводит к беспрецедентному сокращению запасов. Ранее агентство прогнозировало профицит на рынке.