14 мая 2026, 12:12 Читати українською

Главный конкурент Nvidia вышел на биржу с оценкой в $40 млрд

Производитель чипов для искусственного интеллекта Cerebras Systems привлек $5,5 млрд в ходе IPO, а его капитализация достигла $40 млрд, сообщила Financial Times.

Производитель чипов для искусственного интеллекта Cerebras Systems привлек $5,5 млрд в ходе IPO, а его капитализация достигла $40 млрд, сообщила Financial Times.

Почему это важно

Размещение стало первой проверкой интереса инвесторов к ИИ-компаниям перед ожидаемым выходом на биржу OpenAI и Anthropic, которые могут последовать за SpaceX Илона Маска уже в этом году, отмечает газета.

Спрос на акции

Высокий спрос на акции Cerebras заставил банкиров несколько раз повышать цену размещения. В итоге компания установила стоимость на уровне $185 за бумагу вечером 13 мая. Предыдущие планы по привлечению средств составляли $4,8 млрд, что почти в два раза превышает первоначальные планы по размеру IPO в $3,5 млрд.

Оценка представляет собой значительный рост по сравнению с сентябрьским раундом финансирования, когда стартап из Кремниевой долины оценили в $8,1 млрд. Торги бумагами должны начаться уже в этот четверг, 14 мая, на бирже Nasdaq под тикером CBRS.

Как и другие производители чипов, Cerebras выигрывает от дефицита вычислительных мощностей, необходимых технологическим гигантам и ИИ-стартапам, пишет FT. Дефицит усилился в нынешнем году с появлением инструментов вроде Claude Code, которым требуется еще больше мощностей для обработки запросов.

В прошлом году Cerebras получила операционный убыток $146 млн при выручке $510 млн, которая выросла на 76% в годовом выражении.

Технология Cerebras использует целые пластины кремния для создания чипа размером со столовую тарелку — в 58 раз больше GPU (графических процессоров) от Nvidia, которые доминируют на рынке ИИ.

Cerebras утверждает, что большой размер хорошо подходит для обработки запросов, поскольку не требует связывать множество мелких чипов, что может замедлять ответы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
