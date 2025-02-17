Доллар, золото, трежерис: какие активы выиграли от новых правил торговли Трампа

Королю сделок, как себя любит называть Трамп, пока с ними не везет. Доходность трежерис снижается, доллар идет вниз, инфляция растет. Похоже, что пока единственной удачной «сделкой» становится рост цен на золото: угрозы президента США ввести пошлины помогли слиткам достичь рекордных высот, пишет FT. «Минфин» выбрал главное.

Золото стало самым прибыльным «активом Трампа» за последние недели, затмив другие основные классы активов с момента инаугурации президента США. Причина: опасения торговой войны и потенциального удара по мировому экономическому росту подпитывают спрос на этот металл.

Последний «тарифный залп» Трампа включает план введения «взаимных» тарифов для торговых партнеров США, включая как союзников, так и противников. Он также ввел дополнительные 10%-ные тарифы на товары из Китая.

Аналитики считают, что глобальная торговая война снизит экономический рост и усилит инфляцию — факторы, которые обычно приносят пользу слиткам золота. «Золото — это тарифная торговля Трампа», — сказала Ники Шилс, аналитик MKS Pamp, золотоперерабатывающей компании. «Существует положительная корреляция между заголовками о тарифах и ростом цен на золото», — добавила она.

Золото в этом году дорожало каждую неделю, поскольку Трамп начал вводить масштабные пошлины, и на этой неделе она достигла нового рекорда в $2 942,70 за тройскую унцию. Оно выросло почти на 7% с момента инаугурации 20 января, несмотря на падение в пятницу.

«Когда торговля сокращается, золото взлетает», — говорит Джеймс Стил, аналитик по драгоценным металлам в HSBC, отметив похожий опыт во время пандемии COVID и мирового финансового кризиса. «Чем больше тарифов будет введено, тем больше это нарушит мировую торговлю и тем лучше для золота», — добавил он.

Рост цен на слитки был усилен растущими запасами в Нью-Йорке, которые выросли на 116% после выборов, поскольку трейдеры и банки спешат перевести золото из Лондона, крупнейшего физического торгового центра, в США. Очередь на изъятия золота из хранилищ Банка Англии «забита» на неделю вперед.

S&P 500 вырос менее чем на 2%, в то время как другие «популярные сделки» Трампа, такие как ставки на укрепление доллара, более высокую доходность казначейских облигаций или биткоин, дали обратный эффект.

Доллар упал на 2,4% в этом году по отношению к корзине других валют и резко упал с момента инаугурации. Доходность десятилетних казначейских облигаций США, которая выросла до чуть более 4,8% в прошлом месяце, с тех пор упала до 4,48%, поскольку цена долга восстановилась.

Трейдеры и инвесторы говорят, что более постепенный подход к тарифам, чем ожидалось ранее, укрепил валюты стран или регионов с большим экспортом, таких как евро. Между тем смещение фокуса рынка на риски для роста от торговой войны побудило инвесторов покупать государственные облигации.

«Золото может выступать в качестве геополитического хеджирования, хеджирования от инфляции и хеджирования доллара», — говорит Тревор Гритем, глава отдела мультиактивов в Royal London Asset Management. «Именно первые два фактора сделали золото столь выгодным вложением за последний год, поскольку центральные банки и розничные покупки способствовали росту цены», — добавил он.

Недавнее падение курса доллара усилило давление на золото, которое оценивается в долларах, что делает его более выгодным для покупки в других валютах. Поскольку золото достигло серии рекордных максимумов, некоторым банкам уже пришлось обновить прогнозы цен, которые они установили в декабре.

На прошлой неделе и UBS, и Citigroup повысили свою целевую цену до $3 000 за тройскую унцию. Ожидается, что в этом году активные закупки со стороны центральных банков, стремящихся диверсифицировать свою деятельность и отойти от доллара, станут ключевым фактором спроса на золото.

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По данным Всемирного золотого совета, в прошлом году центральные банки третий год подряд закупили более 1 000 тонн золота. Марк Бристоу, генеральный директор горнодобывающей компании Barrick Gold, заявил, что «хаос во всем мире» способствовал росту спроса инвесторов на золото, как на безопасное убежище. «Рынок совершенно ясно говорит вам, что в мире есть только одна резервная валюта, и это та, которую политики не могут печатать, — и это золото», — резюмировал он.