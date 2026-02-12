Новые украинские монеты: 3 варианта, которые будут дорожать

В моей предыдущей статье на тему нумизматики я рассказывал об украинских монетах, которые уже существенно подорожали с момента их выпуска, и об интересных выпусках 2025 — начала 2026 года, к которым следует присмотреться тем, кто хочет заработать на таких покупках. Так и произошло: цены на многие позиции продолжили рост, но еще его не исчерпали. В то же время были и исключения. Расскажу об этом более подробно.

В моей рекомендации к покупке в начале 2026 года были следующие монеты:

«Набор оборотных памятных монет «Сили безпеки і оборони України» в сувенирной упаковке (тираж 14 тысяч). Он включает в себя оборотные и памятные монеты военной тематики за несколько лет. Изначальная цена в интернет-магазине НБУ — 1 286 гривен. А на аукционных площадках стоимость такого набора еще в начале января была в пределах 3 500−4 500 гривен:

К середине февраля этот набор еще подорожал, и теперь стоит от 7500 гривен и выше. Самые «жадные» продавцы выставляют цену до 12 000 грн.

НБУ уже распродал эти наборы, но, по моей информации, в ближайшее время выставит еще некоторое количество на продажу. Поскольку цена в интернет-магазине будет «нацбанковской», очень советую не упустить возможность и купить себе этот набор как для коллекции и памяти, так и в качестве инвестиции.

Серебрянная одноунциевая монета «Дух Різдва» номиналом 10 гривен и тиражом 7 500 штук. Памятная монета посвящена глубоким традициям празднования Рождества в Украине.

Ее изначальная цена — около 10,6 тысяч гривен. В самом начале на интернет-площадках (когда еще практически не было продажи через интернет-магазин НБУ) стоимость этой монеты на пике достигала 22−25 тысяч. После более активной продажи Нацбанком и банками-дистрибьюторами цена стабилизировалась в пределах 14,88−15 тысяч гривен и в дальнейшем уже особо проседать не будет. А вот рост еще в пределах 10−18% к уже сложившейся цене, при дальнейшем росте серебра и высокого интереса к ней со стороны нумизматов, — достаточно вероятный сценарий.

Набор «Монети України 2025» в сувенирной упаковке общим номиналом 58,5 гривен и тиражом 20 000 штук. Я уже писал о потенциальном интересе к этой монете со стороны нумизматов. Это и произошло, что спровоцировало существенный рост цены на этот экземпляр.

Если НБУ запустит с 2026 года шаги вместо копеек, продаваемый сейчас набор 2025 года станет последним годом выпуска 50-копеечной монеты. А такие нюансы всегда добавляют стоимость к подобным редкостям.

Нацбанк открыл продажу 15 000 таких наборов 5 февраля в 10:00 утра. Но уже в 10:01 я не смог его купить, так как был в очереди под номером 24 480.

При первоначальной «нацбанковской» цене в 822 гривны, на нумизматическом рынке это набор сразу пошел по двойной-тройной цене, и вряд ли рост ценников сменится серьезным проседанием даже после продажи Нацбанком оставшихся в его распоряжении 4−5 тысяч наборов. Разметут их коллекционеры очень быстро, поэтому советую при объявлении НБУ очередной распродажи данной позиции с покупкой не тянуть.

«Архістратиг Михаїл», памятная монета посвящена архангелу Михаилу — одному из самых почитаемых святых в христианской традиции, который возглавляет «небесное воинство ангелов» и считается покровителем тех, кто отстаивает справедливость. Золото в чистоте AU 900 вес 7,78 грамма, тираж 3 500 штук.

А вот с покупкой этой монеты я бы пока не спешил. Дело в том, что НБУ очень часто «грешит» серьезным завышением стоимости золотых монет в своем интернет-магазине в пересчете на вес физического металла (даже с учетом значительного подорожания золота за последний год на мировых рынках). Поэтому тут принципиальна именно цена ¼ унции золота в монете, по сравнению с мировой. Если переплата инвестора за золото (как физический металл в красивой монете) составляет 4−10% к цене фьючерса на золото на этот момент — это корректная рыночная наценка. Если же эта наценка составляет 15−20% или даже больше к мировой цене золота, то я бы все же был осторожным с такими покупками.

Ну и напоследок — очень ликвидный и ходовой нумизматический товар, который я даже не описывал в своей предыдущей статье, хотя он заслуживает внимания, именно с инвестиционной точки зрения и быстрой оборачиваемости торгового капитала.

Речь идет об обиходных монетах номиналом в 10 гривен «Автономна республіка Крим», «Донецка область» и «Луганска область», выпущенных в 2025 году в рамках серии «Ми сильні. Ми разом».

Эти монеты можно иногда даже попросить в кассах самих банков, как подкрепление разменной монетой ваших касс как клиента банка. Банки их обычно выдают роллами по 40 монет в каждом. Данная серия очень популярна среди коллекционеров и далеких от нумизматики граждан, интересующихся своей историей и культурой. Поэтому эти роллы с удовольствием покупают оптовики. А затем перепродают уже эти позиции в розницу с двойной-четверной наценкой.

Например, при номинале в 10 гривен данные монеты продаются на той же Петровке в Киеве по 25−40 гривен за монету. Данные позиции популярны среди нумизматов, но особого роста ценников по ним, по сравнению с первоначально установленными, уже не будет — слишком большие тиражи этих обиходных монет (до 2 млн штук). При этом они явно будут присутствовать в коллекции каждого уважающего себя коллекционера украинских монет.